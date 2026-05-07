Астон Вилла - Ноттингем Форест, 7 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Эмери близок к очередному финалу своего любимого турнира
В четверг, 7 мая, определятся участники решающего матча за второй по значимости континентальный трофей - кубок Лиги Европы. В Бирмингеме пройдет второй раунд сугубо британского противостояния «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

07.05.2026, Чт

22:00 МСК

«Ноттингем Форест» (Англия) 

П1 - 1.77

Х - 4.10

П2 - 4.50

Турнир:  Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

Первый матч: 0:1

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»643342240-199
«Ноттингем Форест»423364199-240

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.04.2026«Ноттингем Форест»

1:0

«Астон Вилла»

Лига Европы

25.04.2026«Фулхэм»

1:0

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2026«Астон Вилла»

4:3

«Сандерленд»

АПЛ

16.04.2026«Астон Вилла»

4:0

«Болонья»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ноттингем Форест»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Челси»

1:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

30.04.2026«Ноттингем Форест»

1:0

«Астон Вилла»

Лига Европы

24.04.2026«Сандерленд»

0:5

«Ноттингем Форест»

АПЛ

19.04.2026«Ноттингем Форест»

4:1

«Бернли»

АПЛ

16.04.2026«Ноттингем Форест»

1:0

«Порту»

Лига Европы

Прогноз на матч

Обе команды стоят на пороге исторического для себя достижения: в финале Лиги Европы ни одни, ни другие прежде не бывали. В четверг кто-то достигнет этого рубежа впервые. После первого полуфинала с точностью предсказать имя финалиста не представляется возможным. Но точно так же очевидно, что к главному на данный момент для себя испытанию весны соперники подходят в разном настроении. «Астон Вилла» проиграла три матча подряд, тогда как соперник выиграл сразу пять.

В последнем туре АПЛ и те, и другие соперничали с лондонцами, но добились диаметрально противоположных результатов. Бирмингемцы уступили дома «Тоттенхэму», а бирмингемцы уверенно расправились в гостях с «Челси» - 3:1. Пресловутый гол престижа «синие» забили только в компенсированное время.

По всем признакам команда Витора Перейры находится в лучшем психологическом и игровом состоянии по отношению к сопернику. Но у «Астон Виллы» есть козырь - по фамилии Эмери! По количеству побед в Лиге Европы Унаи нет равных в мире: четыре триумфа за пять финалов. И этот фактор способен перебить все остальные.

Поверим в магию Эмери еще раз? «БЕТСИТИ» дает коэффициент 2.14 на проход «Астон Виллы» в финал.

Трансляции

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)

«Ноттингем Форест»: Боли, Ндойе, Виктор, Савона, Мурильо, Эбботт, Хадсон-Одои (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест»:

Позиция«Астон Вилла»«Ноттингем Форест»Позиция
Вратарь23. Мартинес27. ОртегаВратарь
Защитник12. Динь34. АйнаЗащитник
Защитник14. Торрес31. МиленковичЗащитник
Защитник4. Конса4. МоратоЗащитник
Защитник2. Кэш3. УильямсПолузащитник
Полузащитник 8. Тилеманс8. АндерсонПолузащитник
Полузащитник 26. Богард16. ДомингесПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс29. БакваПолузащитник
Полузащитник7. Макгинн21. ХатчинсонНападающий
Полузащитник10. Буэндиа19. ЖезусНападающий
Нападающий11. Уоткинс11. ВудНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериВитор ПерейраГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.77 на победу хозяев поля в основное время и 4.50 - на их соперника. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.10.

💰 Получить фрибет от «Бетсити»

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест»?

В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на 1:0 (6.60) и 1:1 (6.70).

Будет ли много голов в матче «Астон Вилла» - «Ньюкасл»?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 в паре предельно близки - 1.92 и 1.90 соответственно. 

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл»?

На территории РФ матчи всех футбольных еврокубков легально транслирует Okko.

