Астон Вилла - Ноттингем Форест, 7 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Обе команды стоят на пороге исторического для себя достижения: в финале Лиги Европы ни одни, ни другие прежде не бывали. В четверг кто-то достигнет этого рубежа впервые. После первого полуфинала с точностью предсказать имя финалиста не представляется возможным. Но точно так же очевидно, что к главному на данный момент для себя испытанию весны соперники подходят в разном настроении. «Астон Вилла» проиграла три матча подряд, тогда как соперник выиграл сразу пять.

В последнем туре АПЛ и те, и другие соперничали с лондонцами, но добились диаметрально противоположных результатов. Бирмингемцы уступили дома «Тоттенхэму», а бирмингемцы уверенно расправились в гостях с «Челси» - 3:1. Пресловутый гол престижа «синие» забили только в компенсированное время.

По всем признакам команда Витора Перейры находится в лучшем психологическом и игровом состоянии по отношению к сопернику. Но у «Астон Виллы» есть козырь - по фамилии Эмери! По количеству побед в Лиге Европы Унаи нет равных в мире: четыре триумфа за пять финалов. И этот фактор способен перебить все остальные.

Поверим в магию Эмери еще раз?