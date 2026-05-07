Астон Вилла - Ноттингем Форест, 7 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

В четверг, 7 мая, определятся участники решающего матча за второй по значимости континентальный трофей - кубок Лиги Европы. В Бирмингеме пройдет второй раунд сугубо британского противостояния «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру.
Турнир: Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч
Первый матч: 0:1
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|64
|33
|42
|240-199
|«Ноттингем Форест»
|42
|33
|64
|199-240
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.04.2026
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Астон Вилла»
Лига Европы
|25.04.2026
|«Фулхэм»
1:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2026
|«Астон Вилла»
4:3
«Сандерленд»
АПЛ
|16.04.2026
|«Астон Вилла»
4:0
«Болонья»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ноттингем Форест»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Челси»
1:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|30.04.2026
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Астон Вилла»
Лига Европы
|24.04.2026
|«Сандерленд»
0:5
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|19.04.2026
|«Ноттингем Форест»
4:1
«Бернли»
АПЛ
|16.04.2026
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Порту»
Лига Европы
Обе команды стоят на пороге исторического для себя достижения: в финале Лиги Европы ни одни, ни другие прежде не бывали. В четверг кто-то достигнет этого рубежа впервые. После первого полуфинала с точностью предсказать имя финалиста не представляется возможным. Но точно так же очевидно, что к главному на данный момент для себя испытанию весны соперники подходят в разном настроении. «Астон Вилла» проиграла три матча подряд, тогда как соперник выиграл сразу пять.
В последнем туре АПЛ и те, и другие соперничали с лондонцами, но добились диаметрально противоположных результатов. Бирмингемцы уступили дома «Тоттенхэму», а бирмингемцы уверенно расправились в гостях с «Челси» - 3:1. Пресловутый гол престижа «синие» забили только в компенсированное время.
По всем признакам команда Витора Перейры находится в лучшем психологическом и игровом состоянии по отношению к сопернику. Но у «Астон Виллы» есть козырь - по фамилии Эмери! По количеству побед в Лиге Европы Унаи нет равных в мире: четыре триумфа за пять финалов. И этот фактор способен перебить все остальные.
«БЕТСИТИ» дает коэффициент 2.14 на проход «Астон Виллы» в финал.
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)
«Ноттингем Форест»: Боли, Ндойе, Виктор, Савона, Мурильо, Эбботт, Хадсон-Одои (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ноттингем Форест»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Ноттингем Форест»
|Позиция
|Вратарь
|23. Мартинес
|27. Ортега
|Вратарь
|Защитник
|12. Динь
|34. Айна
|Защитник
|Защитник
|14. Торрес
|31. Миленкович
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|4. Морато
|Защитник
|Защитник
|2. Кэш
|3. Уильямс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|8. Андерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Богард
|16. Домингес
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|29. Баква
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|21. Хатчинсон
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Буэндиа
|19. Жезус
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|11. Вуд
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Витор Перейра
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.77 на победу хозяев поля в основное время и 4.50 - на их соперника. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 4.10.
В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на 1:0 (6.60) и 1:1 (6.70).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 в паре предельно близки - 1.92 и 1.90 соответственно.
На территории РФ матчи всех футбольных еврокубков легально транслирует Okko.