7 декабря 12:48

Аталанта - Челси, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Проводим осень с лондонским супердерби
Валентин Васильев

13-й тур английской Премьер-лиги увенчает одно из самых рейтинговых дерби страны. «Челси» - «Арсенал» - немеркнущая классика британского футбола. Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо, Италия) 

09.12.2025, Вт

23:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 3.35

Х - 3.65

П2 - 2.08

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия»    (Бергамо, Италия)

Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»0000-0
«Челси»0000-0

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Верона»

3:1

«Аталанта»

Серия А

03.12.2025«Аталанта»

4:0

«Дженоа»

Серия А

30.11.2025«Аталанта»

2:0

«Фиорентина»

Серия А

26.11.2025«Айнтрахт»

0:3

«Аталанта»

Лига чемпионов

22.11.2025«Наполи»

3:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.12.2025«Лидс»

3:1

«Челси»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

22.11.2025«Бернли»

0:2

«Челси»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За пять туров обе команды набрали по 10 очков и пока не входят в первую восьмерку, гарантирующую прямой выход в 1/8 финала.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

«Аталанта» крайне непредсказуема. Поражений с начала ноября у нее набралось столько же, сколько и побед, - по четыре.  

«Челси» после грандиозной победы над «Барселоной» (3:0) три матча не мог победить - дважды сыграл вничью и уступил в Лидсе одноименному клубу. 

Турнирное положение обязывает обе команды играть на победу. Шансы на выход в плей-офф без стыковых матчей сохраняют обе команды, и ничья в полной мере не устроит ни одну из сторон. Это обстоятельство повышает шансы на обоюдоострую и результативную игру. Наш прогноз на вторничный вечер: обе забьют.

Трансляции

Свернуть

Матч в Бергамо в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Аталанта»: Сулемана, Баккер (оба - травмы)

«Челси»: Слонина, Стерлинг, Эссуго (все - запрет на участие в матчах), Колвилл, Лавиа (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:

Позиция«Аталанта»«Челси»Позиция
Вратарь29. Карнезекки1. СанчесВратарь
Защитник3. Коссуну24. ДжеймсЗащитник
Защитник4. Хин34. ЧалобаЗащитник
Защитник19. Джимсити3. КукурельяЗащитник
Защитник16. Белланова34. АчимпонгЗащитник
Полузащитник 15. де Рон25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 13. Эдерсон8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник77. Дзаппакоста7. НетуПолузащитник
Нападающий17. Де Кетеларе20. Жоау ПедруПолузащитник
Нападающий11. Лукман49. ГарначоПолузащитник
Нападающий90. Крстович38. ГиуНападающий
Главный тренерРафаэле ПалладиноЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Основную линию PARI на игру отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля котируется за 3.35, успех гостей - за 2.08, а ничья - за 3.65.

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Аталанта» - «Челси»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК PARI этот исход котируется за 7.50.

Будет ли матч «Аталанта» - «Челси» результативным?

Коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Бергамо может выдаться богатый на голы матч.

Где смотреть матч «Аталанта» - «Челси»?

На территории РФ Лигу чемпионов легально транслирует Okko.

