Аталанта - Челси, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Изучаем линии крупнейших букмекеров России на игру в Лондоне.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|0
|0
|0
|0-0
|«Челси»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Верона»
3:1
«Аталанта»
Серия А
|03.12.2025
|«Аталанта»
4:0
«Дженоа»
Серия А
|30.11.2025
|«Аталанта»
2:0
«Фиорентина»
Серия А
|26.11.2025
|«Айнтрахт»
0:3
«Аталанта»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Наполи»
3:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.12.2025
|«Лидс»
3:1
«Челси»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Челси»
АПЛ
За пять туров обе команды набрали по 10 очков и пока не входят в первую восьмерку, гарантирующую прямой выход в 1/8 финала.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
«Аталанта» крайне непредсказуема. Поражений с начала ноября у нее набралось столько же, сколько и побед, - по четыре.
«Челси» после грандиозной победы над «Барселоной» (3:0) три матча не мог победить - дважды сыграл вничью и уступил в Лидсе одноименному клубу.
Турнирное положение обязывает обе команды играть на победу. Шансы на выход в плей-офф без стыковых матчей сохраняют обе команды, и ничья в полной мере не устроит ни одну из сторон. Это обстоятельство повышает шансы на обоюдоострую и результативную игру. Наш прогноз на вторничный вечер: обе забьют.
Матч в Бергамо в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Аталанта»: Сулемана, Баккер (оба - травмы)
«Челси»: Слонина, Стерлинг, Эссуго (все - запрет на участие в матчах), Колвилл, Лавиа (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|3. Коссуну
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|34. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|16. Белланова
|34. Ачимпонг
|Защитник
|Полузащитник
|15. де Рон
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|7. Нету
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кетеларе
|20. Жоау Педру
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Лукман
|49. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Крстович
|38. Гиу
|Нападающий
|Главный тренер
|Рафаэле Палладино
|Энцо Мареска
|Главный тренер
Основную линию PARI на игру отличают высокие коэффициенты. Победа хозяев поля котируется за 3.35, успех гостей - за 2.08, а ничья - за 3.65.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК PARI этот исход котируется за 7.50.
Коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5 подсказывает, что в Бергамо может выдаться богатый на голы матч.
На территории РФ Лигу чемпионов легально транслирует Okko.