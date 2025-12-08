Аталанта - Челси, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Аталанта» крайне непредсказуема. Поражений с начала ноября у нее набралось столько же, сколько и побед, - по четыре.

«Челси» после грандиозной победы над «Барселоной» (3:0) три матча не мог победить - дважды сыграл вничью и уступил в Лидсе одноименному клубу.

Турнирное положение обязывает обе команды играть на победу. Шансы на выход в плей-офф без стыковых матчей сохраняют обе команды, и ничья в полной мере не устроит ни одну из сторон. Это обстоятельство повышает шансы на обоюдоострую и результативную игру. Наш прогноз на вторничный вечер: обе забьют.