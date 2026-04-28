Атлетико - Арсенал, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» остается единственной командой Лиги чемпионов, ни разу не уступившей в этом розыгрыше. 10 раз лондонцы побеждали и всего дважды играли вничью.

«Атлетико» из 10 последних матчей во всех турнирах проиграл семь, включая финал национального Кубка (по пенальти «Реалу Сосьедад»), но приоритетом мадридского клуба явно остается «ушастый» континентальный трофей.

Пять предыдущих игр команды Симеоне содержали не менее трех забитых голов на пару клубов. Но близость финала заставит хозяев прибавить в собранности. Микель Артета тоже не станет сверх меры рисковать уже в первой игре. По всем признакам в Мадриде намечается достаточно жесткий и закрытый матч.

