Партнерский проект

Атлетико - Арсенал, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Симеоне и Артета «засушат» игру?
Валентин Васильев
На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые полуфинальные матчи. В среду в испанской столице сойдутся две команды на букву «А». Рассмотрим наиболее перспективные варианты для пари на игру «Атлетико» с «Арсеналом».

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

29.04.2026, Ср
22:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 2.85

Х - 3.30

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Сивитас Метрополитано»   (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»1224-8
«Арсенал»2218-4

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Атлетико» 

3:2

«Атлетик» 

Ла Лига

22.04.2026«Эльче» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

18.04.2026«Атлетико» 

2:2, пен. 3:4

«Реал Сосьедад» 

Кубок Испании

14.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Лига чемпионов

11.04.2026«Севилья» 

2:1

«Атлетико»

Ла Лига

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Арсенал»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

19.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

15.04.2026«Арсенал»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

11.04.2026«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

07.04.2026«Спортинг»

0:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/2 финала

Первые матчи

28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

Ответные матчи

05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

Финал

30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Прогноз на матч

«Арсенал» остается единственной командой Лиги чемпионов, ни разу не уступившей в этом розыгрыше. 10 раз лондонцы побеждали и всего дважды играли вничью. 

«Атлетико» из 10 последних матчей во всех турнирах проиграл семь, включая финал национального Кубка (по пенальти «Реалу Сосьедад»), но приоритетом мадридского клуба явно остается «ушастый» континентальный трофей.

Пять предыдущих игр команды Симеоне содержали не менее трех забитых голов на пару клубов. Но близость финала заставит хозяев прибавить в собранности. Микель Артета тоже не станет сверх меры рисковать уже в первой игре. По всем признакам в Мадриде намечается достаточно жесткий и закрытый матч. 

Из множества исходов в линии «БЕТСИТИ» перспективным представляет тотал меньше 2.5 за 1.67.

Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: Хименес, Ганцко (оба - травмы)

«Арсенал»: Мерино (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Атлетико» - «Арсенал»:

Позиция«Атлетико»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Муссо1. РайяВратарь
Защитник14. Льоренте3. МоскераЗащитник
Защитник24. Ле Норман2. СалибаЗащитник
Защитник18. Пубиль6. ГабриэлЗащитник
Защитник3. Руджери5. ИнкапьеЗащитник
Полузащитник 6. Коке41. РайсПолузащитник
Полузащитник 5. Кардозо36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник22. Лукман8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник20. Симеоне20. МадуэкеНападающий
Полузащитник7. Гризманн10. ЭзеНападающий
Нападающий19. Альварес29. ХаверцНападающий
Главный тренерДиего СимеонеМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «БЕТСИТИ» установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы главного маркета: 2.85 на победу испанцев, 2.65 - на англичан и 3.30 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Атлетико» - «Арсенал»?

Эксперты ожидают равную игру, но чуть более весомыми считают шансы на успех гостей.

Кто выйдет в финал?

Явным фаворитом в паре считается лондонский клуб. «БЕТСИТИ» принимает ставки на проход «Арсенала» в финал с коэффициентом 1.50. Суммарный успех «Атлетико» котируется за 2.60.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После четвертьфинальных матчей топ фаворитов ЛЧ от «БЕТСИТИ» возглавила «Бавария» (коэффициент 2.75). «Арсенал» в этом рейтинге переместился на второе место (3.30). Если «ПСЖ» защитит свой чемпионский титул, компания рассчитает соответствующие долгосрочные пари по котировке 3.60.

loading