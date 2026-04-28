Атлетико - Арсенал, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые полуфинальные матчи. В среду в испанской столице сойдутся две команды на букву «А». Рассмотрим наиболее перспективные варианты для пари на игру «Атлетико» с «Арсеналом».
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|1
|2
|2
|4-8
|«Арсенал»
|2
|2
|1
|8-4
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Атлетико»
3:2
«Атлетик»
Ла Лига
|22.04.2026
|«Эльче»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|18.04.2026
|«Атлетико»
2:2, пен. 3:4
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|14.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Севилья»
2:1
«Атлетико»
Ла Лига
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Арсенал»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|19.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|15.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|07.04.2026
|«Спортинг»
0:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
1/2 финала
Первые матчи
28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
Ответные матчи
05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
Финал
30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
«Арсенал» остается единственной командой Лиги чемпионов, ни разу не уступившей в этом розыгрыше. 10 раз лондонцы побеждали и всего дважды играли вничью.
«Атлетико» из 10 последних матчей во всех турнирах проиграл семь, включая финал национального Кубка (по пенальти «Реалу Сосьедад»), но приоритетом мадридского клуба явно остается «ушастый» континентальный трофей.
Пять предыдущих игр команды Симеоне содержали не менее трех забитых голов на пару клубов. Но близость финала заставит хозяев прибавить в собранности. Микель Артета тоже не станет сверх меры рисковать уже в первой игре. По всем признакам в Мадриде намечается достаточно жесткий и закрытый матч.
Из множества исходов в линии «БЕТСИТИ» перспективным представляет тотал меньше 2.5 за 1.67.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Хименес, Ганцко (оба - травмы)
«Арсенал»: Мерино (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|14. Льоренте
|3. Москера
|Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|5. Инкапье
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардозо
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Симеоне
|20. Мадуэке
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Гризманн
|10. Эзе
|Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
|29. Хаверц
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики «БЕТСИТИ» установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы главного маркета: 2.85 на победу испанцев, 2.65 - на англичан и 3.30 - на ничью.
Эксперты ожидают равную игру, но чуть более весомыми считают шансы на успех гостей.
Явным фаворитом в паре считается лондонский клуб. «БЕТСИТИ» принимает ставки на проход «Арсенала» в финал с коэффициентом 1.50. Суммарный успех «Атлетико» котируется за 2.60.
После четвертьфинальных матчей топ фаворитов ЛЧ от «БЕТСИТИ» возглавила «Бавария» (коэффициент 2.75). «Арсенал» в этом рейтинге переместился на второе место (3.30). Если «ПСЖ» защитит свой чемпионский титул, компания рассчитает соответствующие долгосрочные пари по котировке 3.60.