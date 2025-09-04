Феликс Оже-Альяссим — Алекс де Минаур, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Партнерский проект
Канадец Феликс Оже-Альяссим благодаря победе над россиянином Андреем Рублёвым вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису 2025 года, где встретится с австралийцем Алексом де Минауром. Кто продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 03.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10)
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 33 победы при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Вашингтоне, также добирался до финала в Роттердаме и полуфинала в Монте-Карло (грунт). На Australian Open пробился в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 41 победу при 15 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2020-м и и 2024-м, когда доходил до четвертьфинала.
Соперники ранее провели три официальных очных матча на взрослом уровне. Единственную встречу на грунте выиграл де Минаур, на харде две победы одержал Оже-Альяссим.
Букмекеры считают австралийца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,66 на его победу и 2,34 на успех канадца.
Букмекеры ждут, что матч получится затяжным. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,95 на ТБ (39,5) и 1,85 на ТМ (39,5).
Де Минаур за четыре матча отдал только один сет, но уровень оппозиции был довольно скромным — в частности, ни одного сеяного соперника. Путь Оже-Альяссима по сетке впечатлил больше — чего стоят хотя бы победы над Зверевым и Рублёвым, причем без пятисетовых триллеров. И не совсем понятно, почему букмекеры отдают предпочтение австралийцу.
Канадец стабилен на нынешнем турнире (важно, что работает подача) и точно способен пройти де Минаура. Кроме того, австралийцу традиционно непросто на решающих стадиях — это уже больше психологическая история. В общем, видим все основания заиграть, например, фору по геймам через Оже-Альяссима, который к тому же выиграл у де Минаура оба матча на харде.