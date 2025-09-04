Феликс Оже-Альяссим — Алекс де Минаур, 3 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Де Минаур за четыре матча отдал только один сет, но уровень оппозиции был довольно скромным — в частности, ни одного сеяного соперника. Путь Оже-Альяссима по сетке впечатлил больше — чего стоят хотя бы победы над Зверевым и Рублёвым, причем без пятисетовых триллеров. И не совсем понятно, почему букмекеры отдают предпочтение австралийцу.

Канадец стабилен на нынешнем турнире (важно, что работает подача) и точно способен пройти де Минаура. Кроме того, австралийцу традиционно непросто на решающих стадиях — это уже больше психологическая история. В общем, видим все основания заиграть, например, фору по геймам через Оже-Альяссима, который к тому же выиграл у де Минаура оба матча на харде.