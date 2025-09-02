Ведомости
Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Нас наверняка ждет продолжительная битва
Александр Бокулёв

Россиянин Андрей Рублёв в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Кто войдет в топ-8 на турнире и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1-й круг: Билли Харрис (Великобритания) — 6:4, 7:6 (10:8), 6:4
  • 2-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
  • 3-й круг: Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4

Андрей Рублёв (27 лет, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Дино Прижмич (Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Тристан Бойер (США) — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
  • 3-й круг: Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Леандро Риди (Швейцария) — Алекс де Минаур (Австралия, 8)

Феликс Оже-Альяссим

Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 32 победы при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.

Андрей Рублёв

Бывшая пятая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 17 титулов ATP, в том числе 11 — на харде. В нынешнем сезоне победил на этом покрытии в Дохе, дошел до финала в Гамбурге (грунт) и полуфинала в Монпелье и Лос-Кабосе (оба — хард). На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне добрался до четвертого. Всего в 2025 году одержал 32 победы при 19 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2017-м, 2020-м, 2022-м и 2023-м, когда доходил до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

Личные встречи

Соперники повели восемь официальных очных матчей. Все три встречи на грунте остались за Рублёвым. На харде он одержал четыре победы, Оже-Альяссим — одну.

Ставки на исход

Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,69 на его победу и 2,16 на успех канадца.

Ставки на тоталы

Семь из восьми очных матчей спортсменов продлились минимум 25 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,83 на ТБ (40,5) и 1,97 на ТМ (40,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа Оже-АльяссимаПобеда РублёваТБ (40,5)ТМ (40,5)
WINLINE2,161,691,831,97

Прогноз и ставка

Динамика результатов Рублёва на нынешнем US Open настораживает — с каждым кругом он проигрывал всё больше сетов. В целом россиянину редко даются «сухие» победы на турнирах Большого шлема, но в Нью-Йорке у него пока даже не было соперников из топ-100. Так что в любом случае первую полноценную проверку Рублёв пройдет именно через матч с Оже-Альяссимом.

Канадец явно на подъеме после волевой победы над Зверевым. В целом пока он выглядит стабильнее Рублёва на US Open, поэтому точно готов навязать борьбу. А это, к слову, базовый сценарий для их матчей. 

Семь первых очных встреч канадца и россиянина получались затяжными, только одна из них завершилась в минимальных двух сетах (и то через 25 геймов). Лишь в последнем матче серия прервалась, когда Рублёв на грунте в Гамбурге прошел Оже-Альяссима весьма уверенно. Но на харде шансов у канадца точно должно быть больше.

Резюмируя, видим у предстоящего противостояния огромный потенциал выйти как минимум на четыре сета. Выбираем ставку на ТБ (37,5).

