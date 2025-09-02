Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублев, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Динамика результатов Рублёва на нынешнем US Open настораживает — с каждым кругом он проигрывал всё больше сетов. В целом россиянину редко даются «сухие» победы на турнирах Большого шлема, но в Нью-Йорке у него пока даже не было соперников из топ-100. Так что в любом случае первую полноценную проверку Рублёв пройдет именно через матч с Оже-Альяссимом.

Канадец явно на подъеме после волевой победы над Зверевым. В целом пока он выглядит стабильнее Рублёва на US Open, поэтому точно готов навязать борьбу. А это, к слову, базовый сценарий для их матчей.

Семь первых очных встреч канадца и россиянина получались затяжными, только одна из них завершилась в минимальных двух сетах (и то через 25 геймов). Лишь в последнем матче серия прервалась, когда Рублёв на грунте в Гамбурге прошел Оже-Альяссима весьма уверенно. Но на харде шансов у канадца точно должно быть больше.

Резюмируя, видим у предстоящего противостояния огромный потенциал выйти как минимум на четыре сета. Выбираем ставку на ТБ (37,5).