Азербайджан - Украина, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Обе команды неудачно вошли в отборочный цикл, но впечатление на старте произвели разное. Украинцы дали бой французам на нейтральном поле в Польше и имели две прекрасные возможности отквитать ранний гол Майкла Олисе. Один раз номинальные гости вынесли мяч с ленточки ворот, а еще одно взятие ворот предотвратила перекладина. Только в концовке, когда подопечные Реброва большими силами двинули вперед, Мбаппе удвоил результат в быстрой атаке и успокоил поклонников «трехцветных».

А вот азербайджанцы проиграли без вариантов. 0:5 от Исландии говорят сами за себя. Неудивительно, что до второго тура квалификации Фернанду Сантуш не доработал. Официально контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию, но понятно, по чьей инициативе. Против Украины сборную Азербайджана выведет тренер молодежки Айхан Аббасов. Расчет на «шоковую терапию» понятен, но вряд ли приведет к к резкому исправлению ситуации. Слишком запущено состояние команды. Из 10 последних матчей азербайджанцы не проиграли только два (нулевые ничьи с Эстонией и Латвией). Гости тут должны забирать три очка.