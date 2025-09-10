Ведомости
Азербайджан - Украина, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Фернанду Сантуш не доработал до второго тура квалификации
Валентин Васильев

Сборные Азербайджана и Украины неудачно открыли отборочный цикл ЧМ-2026 по футболу. Во вторник, 9 сентября, представители бывших союзных республик сойдутся между собой. Тут уж гарантированно кто-то первые очки в квалификации наберет. А может быть, и обе команды сразу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 122

09.09.2025, Вт

19:00 МСК

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 26

П1 - 6.90

Х - 4.30

П2 - 1.52

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 2-й тур

Стадион:  «Тофик Бахрамов»   (Баку, Азербайджан)

Главный судья: Василиос Фотиас (Греция)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Азербайджан0100-0
Украина0100-0

Последние пять матчей сборной Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.09.2025Исландия

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Азербайджан

1:2

Венгрия

Товарищеский матч

07.06.2025Латвия

0:0

Азербайджан

Товарищеский матч

25.03.2025Азербайджан

0:2

Беларусь

Товарищеский матч

22.03.2025Азербайджан

0:3

Гаити

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Новая Зеландия

1:2

Украина

Товарищеский матч

07.06.2025Канада

4:2

Украина

Товарищеский матч

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

20.03.2025Украина

3:1

Чехия

Лига наций

Место в турнирной таблице

Сборные Украины и Азербайджана пока без забитых мячей и набранных очков.

КомандыИВНПМО
1. Исландия11005-03
2. Франция11002-03
3. Украина10010-20
4. Азербайджан10010-50

Прогноз на матч

Обе команды неудачно вошли в отборочный цикл, но впечатление на старте произвели разное. Украинцы дали бой французам на нейтральном поле в Польше и имели две прекрасные возможности отквитать ранний гол Майкла Олисе. Один раз номинальные гости вынесли мяч с ленточки ворот, а еще одно взятие ворот предотвратила перекладина. Только в концовке, когда подопечные Реброва большими силами двинули вперед, Мбаппе удвоил результат в быстрой атаке и успокоил поклонников «трехцветных».

А вот азербайджанцы проиграли без вариантов. 0:5 от Исландии говорят сами за себя. Неудивительно, что до второго тура квалификации Фернанду Сантуш не доработал. Официально контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию, но понятно, по чьей инициативе. Против Украины сборную Азербайджана выведет тренер молодежки Айхан Аббасов. Расчет на «шоковую терапию» понятен, но вряд ли приведет к к резкому исправлению ситуации. Слишком запущено состояние команды. Из 10 последних матчей азербайджанцы не проиграли только два (нулевые ничьи с Эстонией и Латвией). Гости тут должны забирать три очка.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Азербайджана

Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Рза Джафаров («Нефтчи»), Айдин Байрамов («Зира»).

Защитники: Джалал Гусейнов («Арда Кирджали», Болгария), Антон Кривоцюк («Теджон Хана Ситизен», Корея), Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все — «Карабах»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»).

Полузащитники: Озан Кекчу («Волендам», Нидерланды), Сабухи Абдуллазаде («Сумгаит»), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба — «Сабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Шахин Шахрияров («Габала»), Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все — «Зира»), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба — «Карабах»).

Нападающие: Ренат Дадашов («Мотор Люблин», Польша), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Муса Гурбанлы («Карабах»).

И. о. главного тренера: Айхан Аббасов.

Сборная Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал Мадрид»),  Анатолий Трубин («Бенфика»),  Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен»),    Александр Сваток («Остин»),   Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер»),  Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – «Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал»),   Егор Ярмолюк («Брентфорд»),  Иван Калюжный («Металлист 1925»),   Николай Шапаренко («Динамо»),   Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все «Шахтер»),  Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье»),   Виктор Цыганков («Жирона», Испания),   Александр Зубков («Трабзонспор»).

Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос»),   Артем Довбик («Рома»),   Владислав Ванат («Динамо»).

Резерв: Георгий Бущан («Аль-Шабаб»),   Богдан Михайличенко («Полесье»),    Евгений Чеберко («Коламбус Крю»),   Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все «Динамо»). ​​​​

Главный тренер: Сергей Ребров.

Коэффициенты букмекеров

Эксперты слабо верят в хозяев поля. Коэффициент на победу Азербайджана совсем немного не дотягивает до семерки (6.90). Ничья в прематче котируется за 4.30, а победа украинцев - за 1.52.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Азербайджан - Украина?

Эксперты отдают предпочтение в паре гостям.

С каким счетом завершится матч Азербайджан - Украина?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч Азербайджан - Украина?

Игра в Баку значится в программной сетке сервиса Okko.

