Азербайджан - Украина, 9 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборные Азербайджана и Украины неудачно открыли отборочный цикл ЧМ-2026 по футболу. Во вторник, 9 сентября, представители бывших союзных республик сойдутся между собой. Тут уж гарантированно кто-то первые очки в квалификации наберет. А может быть, и обе команды сразу.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 2-й тур
Стадион: «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: Василиос Фотиас (Греция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Азербайджан
|0
|1
|0
|0-0
|Украина
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной Азербайджана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Азербайджан
1:2
Венгрия
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Латвия
0:0
Азербайджан
Товарищеский матч
|25.03.2025
|Азербайджан
0:2
Беларусь
Товарищеский матч
|22.03.2025
|Азербайджан
0:3
Гаити
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Новая Зеландия
1:2
Украина
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Канада
4:2
Украина
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
|20.03.2025
|Украина
3:1
Чехия
Лига наций
Сборные Украины и Азербайджана пока без забитых мячей и набранных очков.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Исландия
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2. Франция
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Украина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Обе команды неудачно вошли в отборочный цикл, но впечатление на старте произвели разное. Украинцы дали бой французам на нейтральном поле в Польше и имели две прекрасные возможности отквитать ранний гол Майкла Олисе. Один раз номинальные гости вынесли мяч с ленточки ворот, а еще одно взятие ворот предотвратила перекладина. Только в концовке, когда подопечные Реброва большими силами двинули вперед, Мбаппе удвоил результат в быстрой атаке и успокоил поклонников «трехцветных».
А вот азербайджанцы проиграли без вариантов. 0:5 от Исландии говорят сами за себя. Неудивительно, что до второго тура квалификации Фернанду Сантуш не доработал. Официально контракт с португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию, но понятно, по чьей инициативе. Против Украины сборную Азербайджана выведет тренер молодежки Айхан Аббасов. Расчет на «шоковую терапию» понятен, но вряд ли приведет к к резкому исправлению ситуации. Слишком запущено состояние команды. Из 10 последних матчей азербайджанцы не проиграли только два (нулевые ничьи с Эстонией и Латвией). Гости тут должны забирать три очка.
Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Рза Джафаров («Нефтчи»), Айдин Байрамов («Зира»).
Защитники: Джалал Гусейнов («Арда Кирджали», Болгария), Антон Кривоцюк («Теджон Хана Ситизен», Корея), Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все — «Карабах»), Рахман Дашдамиров («Сабах»), Эльвин Бадалов («Нефтчи»).
Полузащитники: Озан Кекчу («Волендам», Нидерланды), Сабухи Абдуллазаде («Сумгаит»), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба — «Сабах»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Шахин Шахрияров («Габала»), Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все — «Зира»), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба — «Карабах»).
Нападающие: Ренат Дадашов («Мотор Люблин», Польша), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Муса Гурбанлы («Карабах»).
И. о. главного тренера: Айхан Аббасов.
Вратари: Андрей Лунин («Реал Мадрид»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).
Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен»), Александр Сваток («Остин»), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер»), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – «Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон»).
Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал»), Егор Ярмолюк («Брентфорд»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор»).
Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос»), Артем Довбик («Рома»), Владислав Ванат («Динамо»).
Резерв: Георгий Бущан («Аль-Шабаб»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Евгений Чеберко («Коламбус Крю»), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все «Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Эксперты слабо верят в хозяев поля. Коэффициент на победу Азербайджана совсем немного не дотягивает до семерки (6.90). Ничья в прематче котируется за 4.30, а победа украинцев - за 1.52.
Эксперты отдают предпочтение в паре гостям.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется в PARI за 7.00.
Игра в Баку значится в программной сетке сервиса Okko.