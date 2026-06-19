Мелсик Багдасарян – Муртазали Магомедов, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Багдасарян – отличный кикбоксер. Его ударная техника позволяет показывать зрелищные поединки и регулярно угрожать соперникам нокаутами. Вот только в борьбе армянин радикально не прибавил. Это по-прежнему его очевидная слабая сторона, к которой добавились травмы и длительные простои.

Пресловутая «ржавчина» после почти полуторалетней паузы может очень дорого стоить в предстоящем поединке. Все-таки Магомедов привык быстро взвинчивать темп и навязывать оппонентам интенсивные поединки. В Кыргызстане проспекта сравнивают с Джастином Гэтжи, что подтверждает его зрелищный и напористый стиль.

Резюмируя, видим высокую вероятность досрочного завершения поединка. Скорее в пользу Магомедова, у которого больше опций для победы, особенно при подключении борьбы и джиу-джитсу.