Мелсик Багдасарян – Муртазали Магомедов, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC армянин Мелсик Багдасарян побьется с кыргызстанцем Муртазали Магомедовым – непобежденным дебютантом. Чем завершится это противостояние в полулегком весе (до 65,7 кг)?
Багдасарян
Магомедов
|Армения
Страна
Кыргызстан
|34
Возраст
26
|11
Бои
10
|8 (5 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (5 / 5 / 0)
|3 (1 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|175
Рост (см)
175
|178
Размах рук (см)
179
|99
Размах ног (см)
110,5
В шесть лет начал заниматься карате, в дальнейшем освоил кикбоксинг и тайский бокс. В профессиональных MMA дебютировал в 2014 г., но до 2019-го выступал преимущественно в кикбоксинге (претендент на титул K-1 в полусреднем весе) и боксе (победы во всех трех боях на профессиональном ринге). Вернувшись в смешанные единоборства, провел несколько поединков, после чего в 2020-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта. Под эгидой ведущего промоушена одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в феврале 2025 г. проиграл Джину Силве техническим нокаутом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Чемпион Азии и мира по смешанным единоборствам среди любителей. В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Был чемпионом казахстанской лиги Octagon в полулегком весе. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Брахъяма Цурхера в первом раунде и получил контракт с UFC.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Багдасарян – отличный кикбоксер. Его ударная техника позволяет показывать зрелищные поединки и регулярно угрожать соперникам нокаутами. Вот только в борьбе армянин радикально не прибавил. Это по-прежнему его очевидная слабая сторона, к которой добавились травмы и длительные простои.
Пресловутая «ржавчина» после почти полуторалетней паузы может очень дорого стоить в предстоящем поединке. Все-таки Магомедов привык быстро взвинчивать темп и навязывать оппонентам интенсивные поединки. В Кыргызстане проспекта сравнивают с Джастином Гэтжи, что подтверждает его зрелищный и напористый стиль.
Резюмируя, видим высокую вероятность досрочного завершения поединка. Скорее в пользу Магомедова, у которого больше опций для победы, особенно при подключении борьбы и джиу-джитсу.
ПОЛУЧИТЬ ТОПОВЫЙ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому бой Багдасарян – Магомедов стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы