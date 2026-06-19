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ГлавнаяПрогнозыМелсик Багдасарян – Муртазали Магомедов, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мелсик Багдасарян – Муртазали Магомедов, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дебют непобежденного кыргызстанца
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Мелсик Багдасарян
  • Муртазали Магомедов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Багдасарян – Магомедов

В основном карде ближайшего турнира UFC армянин Мелсик Багдасарян побьется с кыргызстанцем Муртазали Магомедовым – непобежденным дебютантом. Чем завершится это противостояние в полулегком весе (до 65,7 кг)?

Статистика

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Багдасарян

 

Магомедов

Армения

Страна

Кыргызстан

34

Возраст

26

11

Бои

10

8 (5 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (5 / 5 / 0)

3 (1 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

175

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

179

99

Размах ног (см)

110,5

Мелсик Багдасарян

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В шесть лет начал заниматься карате, в дальнейшем освоил кикбоксинг и тайский бокс. В профессиональных MMA дебютировал в 2014 г., но до 2019-го выступал преимущественно в кикбоксинге (претендент на титул K-1 в полусреднем весе) и боксе (победы во всех трех боях на профессиональном ринге). Вернувшись в смешанные единоборства, провел несколько поединков, после чего в 2020-м выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта. Под эгидой ведущего промоушена одержал три победы при двух поражениях. В последнем поединке в феврале 2025 г. проиграл Джину Силве техническим нокаутом в первом раунде.

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Муртазали Магомедов

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Чемпион Азии и мира по смешанным единоборствам среди любителей. В профессиональных ММА выступает с 2022 г. Был чемпионом казахстанской лиги Octagon в полулегком весе. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Брахъяма Цурхера в первом раунде и получил контракт с UFC.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа БагдасарянаПобеда МагомедоваДосрочное завершениеПолный бой
БЕТСИТИ3,701,291,522,43

Прогноз на бой

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Багдасарян – отличный кикбоксер. Его ударная техника позволяет показывать зрелищные поединки и регулярно угрожать соперникам нокаутами. Вот только в борьбе армянин радикально не прибавил. Это по-прежнему его очевидная слабая сторона, к которой добавились травмы и длительные простои.

Пресловутая «ржавчина» после почти полуторалетней паузы может очень дорого стоить в предстоящем поединке. Все-таки Магомедов привык быстро взвинчивать темп и навязывать оппонентам интенсивные поединки. В Кыргызстане проспекта сравнивают с Джастином Гэтжи, что подтверждает его зрелищный и напористый стиль.

Резюмируя, видим высокую вероятность досрочного завершения поединка. Скорее в пользу Магомедова, у которого больше опций для победы, особенно при подключении борьбы и джиу-джитсу.

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Полный кард, где смотреть бой Багдасарян – Магомедов

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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Основной кард начнется в воскресенье в 03:00, поэтому бой Багдасарян – Магомедов стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Андрэ Лима (Бразилия) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Мелисса Муллинс (Англия). Женский легчайший вес;
  • Алан Насименто (Бразилия) – Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Гастон Боланос (Перу) – Майкл Асвелл-младший (США). Полулегкий вес;
  • Леон Шахбазян (Армения) – Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) – Луана Сантос (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Шейн Коллинс (США) – Отари Танзилови (Грузия). Полулегкий вес.

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