Балтика – Динамо Москва, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» в мае дважды подряд не уступило чемпиону по игре: в Кубке запнулись только в серии пенальти - зато взяли полновесный реванш за эту неудачу в лиге. Поражение в Москве может стоит «Краснодару» титула. В Калининграде бело-голубые постараются развить этот успех, чтобы в приподнятом настроении уйти в отпуск и немного скрасить впечатление от рваного в целом сезона.

«Балтика», наоборот, выигрывать перестала. После разгрома «Сочи» в середине марта - как отрезало: четыре ничьи (все результативные) и три подряд одинаковых поражения со счетом 0:1. Талалаев и его футболисты тоже остро нуждаются в заряде позитива перед каникулами. Команда явно задолжала своим болельщикам положительных эмоций.

Так что игра обещает быть достаточно страстной и, есть надежда, результативной. ВВ отсутствие основного вратаря Бориско и двух центральных защитников (Филин, Андраде) хозяевам будет крайне сложно сыграть напоследок на ноль. У «Динамо» тоже есть потеря в обороне - дисквалификация Осипенко.

