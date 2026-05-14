Балтика – Динамо Москва, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Все восемь матчей заключительного тура 34-го чемпионата России по футболу, согласно регламенту, пройдут одновременно. В Калининграде «Балтика» примет столичное «Динамо». Шансов на медали второй сезон подряд команда Андрея Талалаева уже лишилась, но еще может финишировать в первой пятерке. Стимул? А для гостей просто важно на высокой ноте завершить турнир. Попробуем предугадать развитие событий на «Ростех Арене», исходя из актуальных трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|1
|5
|9
|12-26
|«Динамо» (Москва)
|9
|5
|1
|26-12
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Локомотив»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|02.05.2026
|«Балтика»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Динамо» (Москва)
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.05.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|26.04.2026
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Сочи»
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
За тур до финиша сезона «Балтика» занимает шестое место в таблице, «Динамо» - восьмое. Соперников разделяют четыре очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо-Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
«Динамо» в мае дважды подряд не уступило чемпиону по игре: в Кубке запнулись только в серии пенальти - зато взяли полновесный реванш за эту неудачу в лиге. Поражение в Москве может стоит «Краснодару» титула. В Калининграде бело-голубые постараются развить этот успех, чтобы в приподнятом настроении уйти в отпуск и немного скрасить впечатление от рваного в целом сезона.
«Балтика», наоборот, выигрывать перестала. После разгрома «Сочи» в середине марта - как отрезало: четыре ничьи (все результативные) и три подряд одинаковых поражения со счетом 0:1. Талалаев и его футболисты тоже остро нуждаются в заряде позитива перед каникулами. Команда явно задолжала своим болельщикам положительных эмоций.
Так что игра обещает быть достаточно страстной и, есть надежда, результативной. ВВ отсутствие основного вратаря Бориско и двух центральных защитников (Филин, Андраде) хозяевам будет крайне сложно сыграть напоследок на ноль. У «Динамо» тоже есть потеря в обороне - дисквалификация Осипенко.
Наш прогноз: обе забьют. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.83 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
«Матч ТВ» расскажет обо всех параллельных играх тура в режиме переклички.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Бориско, Филин, Хиль (все - травмы), Андраде (дисквалификация)
«Динамо» (Москва): Зайнутдинов, Рубенс (оба - травмы), Осипенко, Сергеев (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|81. Кукушкин
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|4. Гассама
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|21. Андерсон
|5. Майсторович
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|23. Бевеев
|7. Скопинцев
|Полузащитник
|Защитник
|68. Рядно
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|21. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мендель
|11. Артур
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Оффор
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Ролан Гусев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча. На победу хозяев поля предлагается поставить за 2.50, а на их соперника - за 2.75. Выше всего на основном рынке котируется ничья - за 3.60.
Эксперты находят шансы команд практически равными. Но статистика говорит в пользу гостей: из 15 предыдущих личных матчей они проиграли только один при девяти победах.
Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей. Оформить его можно онлайн на официальном сайте калининградского клуба.
