Балтика – Динамо Москва, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Попадет ли Талалаев в топ-5?
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Все восемь матчей заключительного тура 34-го чемпионата России по футболу, согласно регламенту, пройдут одновременно. В Калининграде  «Балтика» примет столичное «Динамо». Шансов на медали второй сезон подряд команда Андрея Талалаева уже лишилась, но еще может финишировать в первой пятерке. Стимул? А для гостей просто важно на высокой ноте завершить турнир. Попробуем предугадать развитие событий на «Ростех Арене», исходя из актуальных трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.50

Х - 3.60

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика» 15912-26
«Динамо» (Москва)95126-12

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Локомотив»

1:0

«Балтика»

РПЛ

02.05.2026«Балтика»

0:1

«Рубин»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Динамо» (Москва)

2:1

«Краснодар»

РПЛ

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

01.05.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

26.04.2026«Динамо» (Москва)

2:0

«Сочи»

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За тур до финиша сезона «Балтика» занимает шестое место в таблице, «Динамо» - восьмое. Соперников разделяют четыре очка. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо-Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

«Динамо» в мае дважды подряд не уступило чемпиону по игре: в Кубке запнулись только в серии пенальти - зато взяли полновесный реванш за эту неудачу в лиге. Поражение в Москве может стоит «Краснодару» титула. В Калининграде бело-голубые постараются развить этот успех, чтобы в приподнятом настроении уйти в отпуск и немного скрасить впечатление от рваного в целом сезона. 

«Балтика», наоборот, выигрывать перестала. После разгрома «Сочи» в середине марта - как отрезало: четыре ничьи (все результативные) и три подряд одинаковых поражения со счетом 0:1. Талалаев и его футболисты тоже остро нуждаются в заряде позитива перед каникулами. Команда явно задолжала своим болельщикам положительных эмоций. 

Так что игра обещает быть достаточно страстной и, есть надежда, результативной. ВВ отсутствие основного вратаря Бориско и двух центральных защитников (Филин, Андраде) хозяевам будет крайне сложно сыграть напоследок на ноль. У «Динамо» тоже есть потеря в обороне - дисквалификация Осипенко.

Наш прогноз: обе забьют. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.83 на этот исход.

Трансляции

«Матч ТВ» расскажет обо всех параллельных играх тура в режиме переклички. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Бориско, Филин, Хиль (все - травмы), Андраде (дисквалификация)

«Динамо» (Москва):  Зайнутдинов, Рубенс (оба - травмы), Осипенко, Сергеев (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Динамо»:

Позиция«Балтика»«Динамо»Позиция
Вратарь81. Кукушкин99. ЛуневВратарь
Защитник4. Гассама4. КасересЗащитник
Защитник21. Андерсон5. МайсторовичЗащитник
Защитник2. Варатынов2. МаричальЗащитник
Защитник23. Бевеев7. СкопинцевПолузащитник
Защитник68. Рядно74. ФоминПолузащитник
Полузащитник73. М. Петров10. БителлоПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров21. МиранчукПолузащитник
Полузащитник22. Титков91. ГладышевПолузащитник
Полузащитник8. Мендель11. АртурПолузащитник
Нападающий90. Оффор70. ТюкавинНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все основные исходы матча. На победу хозяев поля предлагается поставить за 2.50, а на их соперника - за 2.75. Выше всего на основном рынке котируется ничья - за 3.60.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» – «Динамо»?

Эксперты находят шансы команд практически равными. Но статистика говорит в пользу гостей: из 15 предыдущих личных матчей они проиграли только один при девяти победах.

Где купить билет на матч «Балтика» – «Динамо»?

Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей. Оформить его можно онлайн на официальном сайте калининградского клуба. 

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Динамо»?

Winline предоставляет своим пользователям легальную альтернативу телевизионной трансляции.

