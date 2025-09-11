Владислав Ковалев — Александр Шлеменко, 12 сентября: прогноз на титульный бой RCC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Турнир RCC 23 возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым и россиянином Александром Шлеменко. Чем завершится реванш, на кону которого стоит чемпионский пояс?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Ковалёв
Шлеменко
Беларусь
Страна
Россия
27
Возраст
41
9
Бои
86
7 (3 / 2 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
68 (36 / 12 / 20)
2 (0 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
16 (3 / 4 / 9)
0
Ничьи
1
0
Без результата
1
178
Рост (см)
180
182
Размах рук (см)
180
Уроженец Могилёва. Мастер спорта и чемпион Беларуси по вольной борьбе. Выиграл все девять поединков в кулачных боях, стал чемпионом Hardcore FC. В профессиональных ММА выступает с 2020 года. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Шлеменко раздельным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 году. В 2013-м завоевал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 года. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. Шел на серии из пяти побед, которая прервалась поражением от Ковалёва. В последнем поединке в июле нокаутировал Гильерме Кадену в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Спортсмены проведут реванш уже через три месяца после первого поединка, который завершился раздельным решением судей. С того момента Шлеменко успел ещё раз подраться и без проблем нокаутировал Кадену. Активность 41-летнего россиянина, безусловно, впечатляет, но в реванше с Ковалёвым букмекеры в него всё же не верят.
Однако грандиозный опыт Шлеменко помогает ему в том числе в ответных поединках. Шесть побед в семи реваншах показывают, как россиянин умеет делать работу над ошибками в контексте конкретных соперников.
Если вы захотите воспользоваться высокими коэффициентами на Шлеменко — понимаем. Но Ковалёв точно способен вновь одержать победу. Один из факторов — банальная разница в возрасте. Белорус если не на пике, то приближается к нему. Потенциально у него должно быть функциональное преимущество, особенно если вновь получится переводить поединок в партер и использовать борцовскую базу.
Резюмируя, ждем, что Шлеменко как минимум в стартовых раундах навяжет достойную конкуренцию. Но дальше россиянину будет всё тяжелее — многое зависит от того, в каких кондициях сейчас бывший чемпион Bellator. В любом случае рискнем предположить, что как минимум до четвертого раунда бойцы доберутся.
Турнир RCC 23 стартует на арене «Трактор» в Челябинске в пятницу, 12 сентября, в 15:00 по московскому времени. Главный бой Белаз — Шлеменко II стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир покажет телеканал UDAR на платформах WINK, Кинопоиск, Билайн ТВ и НТВ+.
Полный кард