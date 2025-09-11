Владислав Ковалев — Александр Шлеменко, 12 сентября: прогноз на титульный бой RCC, трансляция и полный кард

Спортсмены проведут реванш уже через три месяца после первого поединка, который завершился раздельным решением судей. С того момента Шлеменко успел ещё раз подраться и без проблем нокаутировал Кадену. Активность 41-летнего россиянина, безусловно, впечатляет, но в реванше с Ковалёвым букмекеры в него всё же не верят.

Однако грандиозный опыт Шлеменко помогает ему в том числе в ответных поединках. Шесть побед в семи реваншах показывают, как россиянин умеет делать работу над ошибками в контексте конкретных соперников.

Если вы захотите воспользоваться высокими коэффициентами на Шлеменко — понимаем. Но Ковалёв точно способен вновь одержать победу. Один из факторов — банальная разница в возрасте. Белорус если не на пике, то приближается к нему. Потенциально у него должно быть функциональное преимущество, особенно если вновь получится переводить поединок в партер и использовать борцовскую базу.

Резюмируя, ждем, что Шлеменко как минимум в стартовых раундах навяжет достойную конкуренцию. Но дальше россиянину будет всё тяжелее — многое зависит от того, в каких кондициях сейчас бывший чемпион Bellator. В любом случае рискнем предположить, что как минимум до четвертого раунда бойцы доберутся.