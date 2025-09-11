Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 сентября 17:33ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваRussian Cagefighting Championship (RCC)

Владислав Ковалев — Александр Шлеменко, 12 сентября: прогноз на титульный бой RCC, трансляция и полный кард

Громкий реванш
Александр Бокулёв
Источник: RCC
Источник: RCC

Турнир RCC 23 возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым и россиянином Александром Шлеменко. Чем завершится реванш, на кону которого стоит чемпионский пояс?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Ковалёв

 

Шлеменко

Беларусь

Страна

Россия

27

Возраст

41

9

Бои

86

7 (3 / 2 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

68 (36 / 12 / 20)

2 (0 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

16 (3 / 4 / 9)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

178

Рост (см)

180

182

Размах рук (см)

180

Владислав Ковалёв

Свернуть

Уроженец Могилёва. Мастер спорта и чемпион Беларуси по вольной борьбе. Выиграл все девять поединков в кулачных боях, стал чемпионом Hardcore FC. В профессиональных ММА выступает с 2020 года. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Шлеменко раздельным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Александр Шлеменко

Свернуть

С семи лет занимался в секции кикбоксинга, в дальнейшем изучал другие виды единоборств. Профессиональную карьеру в MMA начал в 2004 году. В 2013-м завоевал пояс Bellator в среднем весе, который защитил три раза. Проиграл титул осенью 2014 года. С 2018-го выступает исключительно в российских промоушенах. Шел на серии из пяти побед, которая прервалась поражением от Ковалёва. В последнем поединке в июле нокаутировал Гильерме Кадену в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БелазаПобеда ШлеменкоДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,422,801,851,85

Прогноз на бой

Свернуть

Спортсмены проведут реванш уже через три месяца после первого поединка, который завершился раздельным решением судей. С того момента Шлеменко успел ещё раз подраться и без проблем нокаутировал Кадену. Активность 41-летнего россиянина, безусловно, впечатляет, но в реванше с Ковалёвым букмекеры в него всё же не верят.

Однако грандиозный опыт Шлеменко помогает ему в том числе в ответных поединках. Шесть побед в семи реваншах показывают, как россиянин умеет делать работу над ошибками в контексте конкретных соперников. 

Если вы захотите воспользоваться высокими коэффициентами на Шлеменко — понимаем. Но Ковалёв точно способен вновь одержать победу. Один из факторов — банальная разница в возрасте. Белорус если не на пике, то приближается к нему. Потенциально у него должно быть функциональное преимущество, особенно если вновь получится переводить поединок в партер и использовать борцовскую базу.

Резюмируя, ждем, что Шлеменко как минимум в стартовых раундах навяжет достойную конкуренцию. Но дальше россиянину будет всё тяжелее — многое зависит от того, в каких кондициях сейчас бывший чемпион Bellator. В любом случае рискнем предположить, что как минимум до четвертого раунда бойцы доберутся.

Полный кард, где смотреть бой Белаз — Шлеменко II

Свернуть

Турнир RCC 23 стартует на арене «Трактор» в Челябинске в пятницу, 12 сентября, в 15:00 по московскому времени. Главный бой Белаз Шлеменко II стоит ожидать около 19:30 мск.

В полном объеме турнир покажет телеканал UDAR на платформах WINK, Кинопоиск, Билайн ТВ и НТВ+.

Полный кард

  • Владислав Ковалёв (Беларусь) Александр Шлеменко (Россия). Средний вес. Титульный бой;
  • Дмитрий Климов (Россия) Мири Садыгов (Россия). Промежуточный вес;
  • Тимур Нагибин (Россия) — Василий Козлов (Россия). Легкий вес;
  • Дмитрий Киреев (Россия) — Денис Сулимов (Россия). Легкий вес;
  • Ильяс Хамзин (Россия) — Исак Силва Соуза (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Магомед Магомедов (Россия) — Сергей Брютов (Россия). Промежуточный вес;
  • Хаял Джаниев (Россия) — Хосейн Бахмани (Иран). Промежуточный вес;
  • Хабиб Булачов (Россия) — Элисмар Силва (Бразилия). Полулегкий вес. Гран-при;
  • Вячеслав Свищев (Россия) — Рыскелди Ибраимов (Кыргызстан). Легчайший вес;
  • Александр Дворцов (Россия) — Владимир Пальченков (Россия). Легкий вес;
  • Халим Назрулоев (Россия) — Жуниор Веллитон (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Темирхан Темирханов (Россия) — Денилсон Соуза (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Максим Фукс (Россия) — Рафаэль Диас (Бразилия). Полулегкий вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer142 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer476 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer111 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё