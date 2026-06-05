Бельгия - Тунис, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Подготовка команд-участниц к 23-му чемпионату мира по футболу выходит на финишную прямую. Сборные Бельгии и Туниса перед отбытием в Америку протестируют друг друга в Брюсселе. Об истории взаимоотношений соперников, шансах в новой встрече и лучших предложениях букмекеров на игру - ниже.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Бельгия
Место в рейтинге ФИФА: 9
06.06.2026, Сб
Тунис
Место в рейтинге ФИФА: 44
|П1 - 1.32
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Король Бодуэн» (Брюссель, Бельгия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бельгия
|2
|1
|1
|8-5
|Тунис
|1
|1
|2
|5-8
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бельгия
7:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Казахстан
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Туниса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2026
|Австрия
1:0
|Тунис
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Канада
0:0
|Тунис
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Гаити
0:1
|Тунис
Товарищеский матч
|03.01.2026
|Мали
1:1, пен. 3:2
|Тунис
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Танзания
1:1
|Тунис
Кубок африканских наций
Сборная Бельгии не проигрывает больше года. Последнее поражение ей нанесла команда Украины в стыках Лиги наций - 3:1 в марте прошлого года. Бельгийцы затем взяли у желто-синих убедительный реванш (3:0). Беспроигрышная серия команды составляет уже 12 матчей. В 2026 году команда Руди Гарсии успела встретиться с двумя из трех хозяев ЧМ-2026 (победа над США - 5:2, ничья с Мексикой - 1:1), а буквально на днях всухую обыграла мощных хорватов на их поле (2:0). Видно, что к Кубку мира бельгийцы подходят в приличном состоянии.
Результаты тунисцев, наоборот, не впечатляют. За шесть последних матчей они выиграли только раз - 1:0 у Гаити. Пять предыдущих игр команды Лямуши содержали не более двух забитых голов на пару команд. Ждем чего-то подобного и в субботу на арене имени короля Бодуэна. Чисто французская тренерская дуэль Гарсия - Лямуши добавит контрольному матчу остроты и принципиальности. Тунисцы не должны рассыпаться под натиском Де Брейне и компании. Оборона - их конек.
«МАРАФОН» установил достаточно высокий коэффициент на тотал меньше 2.5.
Трансляция из Брюсселя значится в программной сетке сервиса Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).
Вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкен»).
Защитники: Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчепинг»), Дилан Бронн («Серветт»), Раед Чихауи («Монастир»), Монтассар Тальби («Лорьян»), Адем Арус («Касымпаша»), Омар Рекик («Марибор»), Али Абди («Ницца»), Мохамед Амин Хамида («Эсперанс»).
Полузащитники: Эллиес Скири («Айнтрахт»), Анис Бен Слимане («Норвич Сити»), Рани Хедира («Унион» Берлин), Мортада Бен Уаннес («Касымпаша»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Хадж Махмуд («Лугано»), Ханнибал Межбри («Бёрнли»).
Нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Халил Аяри («ПСЖ»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эллуми («Ванкувер Уайткэпс»).
Аналитики БК «МАРАФОН» установили коэффициент 1.32 на победу фаворита и 10.20 - на его соперника. Удачное пари на ничью сулит пятикратный выигрыш.
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