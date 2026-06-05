Бельгия - Тунис, 6 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Бельгии не проигрывает больше года. Последнее поражение ей нанесла команда Украины в стыках Лиги наций - 3:1 в марте прошлого года. Бельгийцы затем взяли у желто-синих убедительный реванш (3:0). Беспроигрышная серия команды составляет уже 12 матчей. В 2026 году команда Руди Гарсии успела встретиться с двумя из трех хозяев ЧМ-2026 (победа над США - 5:2, ничья с Мексикой - 1:1), а буквально на днях всухую обыграла мощных хорватов на их поле (2:0). Видно, что к Кубку мира бельгийцы подходят в приличном состоянии.

Результаты тунисцев, наоборот, не впечатляют. За шесть последних матчей они выиграли только раз - 1:0 у Гаити. Пять предыдущих игр команды Лямуши содержали не более двух забитых голов на пару команд. Ждем чего-то подобного и в субботу на арене имени короля Бодуэна. Чисто французская тренерская дуэль Гарсия - Лямуши добавит контрольному матчу остроты и принципиальности. Тунисцы не должны рассыпаться под натиском Де Брейне и компании. Оборона - их конек.

«МАРАФОН» установил достаточно высокий коэффициент на тотал меньше 2.5.