Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 июня 8:32ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бока Хуниорс - Бенфика, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

На 122-й год существования лиссабонский клуб дебютирует на клубном ЧМ
Валентин Васильев

Групповой этап клубного чемпионата мира по футболу содержит достаточно пар с достаточно предсказуемым исходом. Одно из самых любопытных противостояний первого тура намечается в Майами. В игре «Бока Хуниорс» - «Бенфика» нет фаворита и аутсайдера - любителей пари на спорт ждет классический матч на три результата. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

17.06.2025, Вт

01:00 МСК

 «Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 4.60

Х - 3.80

П2 - 1.75

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа C, 1-й тур

Стадион: «Хард Рок»  (Майами, Флорида, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Бока Хуниорс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:1

«Индепендьенте»

плей-офф чемпионата Аргентины

11.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:0, пен. 4:2

«Ланус»

плей-офф чемпионата Аргентины

05.05.2025«Тигре»

1:1

«Бока Хуниорс» 

чемпионат Аргентины

27.04.2025«Ривер Плейт»

2:1

«Бока Хуниорс»

чемпионат Аргентины

20.04.2025«Бока Хуниорс» 

2:0

«Эстудиантес»

чемпионат Аргентины

Последние пять игр «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Бенфика»

1:3 д. в.

«Спортинг»

Кубок Португалии

17.05.2025«Брага»

1:1

«Бенфика»

Примейра

10.05.2025«Бенфика»

1:1

«Спортинг»

Примейра

03.05.2025«Эшторил»

1:2

«Бенфика»

Примейра

27.04.2025«Бенфика»

6:0

«АВС САД»

Примейра

Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»

Турнирная таблица

Свернуть

Группа C

КомандаИВНПМО
Окленд Сити00000-00
Бенфика00000-00
Бавария00000-00
Бока Хуниорс00000-00

Прогноз на матч

Свернуть

В букмекерском рейтинге претендентов на победу в США клубы расположились по соседству - на 15-й и 14-м местах соответственно. На триумф «Бока Хуниорс» аналитики дают коэффициент 50.00, на «Бенфику» - 45.00. И это лишнее подтверждение примерного равенства сил в паре. Разгромов тут ждать не стоит.

Обеим командам не удалось красиво проводить весну. Лиссабонцы в заключительном матче внутреннего сезона уступили землякам из «Спортинга» национальный Кубок. В свою очередь «Бока» минимально проиграла дома в плей-офф Апертуры (весенняя часть сезона) «Индепендьенте».

Клубный чемпионат мира - большое событие для обоих клубов. Аргентинцы второй раз участвуют в турнире, португальцы - впервые. Финансовый стимул и для одних, и для других имеет большое значение. Можно не сомневаться, что на старте розыгрыша команды постараются показать себя в лучшем свете. Ждем голов, причем в обе стороны.

Составы команд

Свернуть

Потери

«Бока Хуниорс»: Ромеро (травма)

«Бенфика»: Бах, Силва, Араухо (все - травмы)

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

На платформе Okko посмотреть игры клубного ЧМ можно как в прямом эфире, так и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI выкатили весьма заманчивый коэффициент на успех аргентинского гранда - 4.60. Ничья в конторе идет за 3.80, а победа европейцев - за 1.75.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Бока Хуниорс» - «Бенфикаи»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент (7.00) установлен на 0:1.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Кто выиграет клубный чемпионат мира?

В числе фаворитов турнира видим исключительно европейские клубы: мадридский «Реал» (коэффициент на выигрыш трофея - 5.00), ПСЖ (6.00) и «Манчестер Сити» (6.50).

Кто станет лучшим бомбардиром турнира?

Топ-3 главных претендентов на «Золотую бутсу» КЧМ выглядит так: Мбаппе (6.00), Холанд (7.00), Кейн (8.50).

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer20 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer563 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer563 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё