Бока Хуниорс - Бенфика, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

В букмекерском рейтинге претендентов на победу в США клубы расположились по соседству - на 15-й и 14-м местах соответственно. На триумф «Бока Хуниорс» аналитики дают коэффициент 50.00, на «Бенфику» - 45.00. И это лишнее подтверждение примерного равенства сил в паре. Разгромов тут ждать не стоит.

Обеим командам не удалось красиво проводить весну. Лиссабонцы в заключительном матче внутреннего сезона уступили землякам из «Спортинга» национальный Кубок. В свою очередь «Бока» минимально проиграла дома в плей-офф Апертуры (весенняя часть сезона) «Индепендьенте».

Клубный чемпионат мира - большое событие для обоих клубов. Аргентинцы второй раз участвуют в турнире, португальцы - впервые. Финансовый стимул и для одних, и для других имеет большое значение. Можно не сомневаться, что на старте розыгрыша команды постараются показать себя в лучшем свете. Ждем голов, причем в обе стороны.