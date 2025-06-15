Бока Хуниорс - Бенфика, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Групповой этап клубного чемпионата мира по футболу содержит достаточно пар с достаточно предсказуемым исходом. Одно из самых любопытных противостояний первого тура намечается в Майами. В игре «Бока Хуниорс» - «Бенфика» нет фаворита и аутсайдера - любителей пари на спорт ждет классический матч на три результата.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа C, 1-й тур
Стадион: «Хард Рок» (Майами, Флорида, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Бока Хуниорс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:1
«Индепендьенте»
плей-офф чемпионата Аргентины
|11.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:0, пен. 4:2
«Ланус»
плей-офф чемпионата Аргентины
|05.05.2025
|«Тигре»
1:1
«Бока Хуниорс»
чемпионат Аргентины
|27.04.2025
|«Ривер Плейт»
2:1
«Бока Хуниорс»
чемпионат Аргентины
|20.04.2025
|«Бока Хуниорс»
2:0
«Эстудиантес»
чемпионат Аргентины
Последние пять игр «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Бенфика»
1:3 д. в.
«Спортинг»
Кубок Португалии
|17.05.2025
|«Брага»
1:1
«Бенфика»
Примейра
|10.05.2025
|«Бенфика»
1:1
«Спортинг»
Примейра
|03.05.2025
|«Эшторил»
1:2
«Бенфика»
Примейра
|27.04.2025
|«Бенфика»
6:0
«АВС САД»
Примейра
Прогноз на матч ПСЖ - «Атлетико»
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Окленд Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
В букмекерском рейтинге претендентов на победу в США клубы расположились по соседству - на 15-й и 14-м местах соответственно. На триумф «Бока Хуниорс» аналитики дают коэффициент 50.00, на «Бенфику» - 45.00. И это лишнее подтверждение примерного равенства сил в паре. Разгромов тут ждать не стоит.
Обеим командам не удалось красиво проводить весну. Лиссабонцы в заключительном матче внутреннего сезона уступили землякам из «Спортинга» национальный Кубок. В свою очередь «Бока» минимально проиграла дома в плей-офф Апертуры (весенняя часть сезона) «Индепендьенте».
Клубный чемпионат мира - большое событие для обоих клубов. Аргентинцы второй раз участвуют в турнире, португальцы - впервые. Финансовый стимул и для одних, и для других имеет большое значение. Можно не сомневаться, что на старте розыгрыша команды постараются показать себя в лучшем свете. Ждем голов, причем в обе стороны.
Потери
«Бока Хуниорс»: Ромеро (травма)
«Бенфика»: Бах, Силва, Араухо (все - травмы)
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|-
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|-
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|Текстовая
|-
Аналитики PARI выкатили весьма заманчивый коэффициент на успех аргентинского гранда - 4.60. Ничья в конторе идет за 3.80, а победа европейцев - за 1.75.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент (7.00) установлен на 0:1.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В числе фаворитов турнира видим исключительно европейские клубы: мадридский «Реал» (коэффициент на выигрыш трофея - 5.00), ПСЖ (6.00) и «Манчестер Сити» (6.50).
Топ-3 главных претендентов на «Золотую бутсу» КЧМ выглядит так: Мбаппе (6.00), Холанд (7.00), Кейн (8.50).