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7 апреля 12:18ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Буде-Глимт - Лацио, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Конец норвежской сказки?
Руслан Ипполитов

10 апреля пройдут первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы. Открывают игровую программу дня «Буде-Глимт» и «Лацио», которые выйдут на поле стадиона «Аспмюра» в 19:45 по Москве. Норвежский клуб из городка с населением меньше 50000 человек уже сотворил сенсацию, пробившись во второй раунд плей-офф. Добиться большего команде будет крайне сложно, ведь впереди встречи с топовым соперником, являющимся одним из фаворитов в борьбе за трофей. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)

10.04.2025, Чт

19:45 МСК

«Лацио» (Рим, Италия)

П1 - 3.20

Х - 3.50

П2 - 2.20

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Буде-Глимт»

3:0

«Хам-Кам»

Элитсерия

30.03.2025«Брюне»

0:1

«Буде-Глимт»

Элитсерия

13.03.2025«Олимпиакос»

2:1

«Буде-Глимт»

Лига Европы

06.03.2025«Буде-Глимт»

3:0

«Олимпиакос»

Лига Европы

20.02.2025

«Буде-Глимт»

5:2 ДВ

«Твенте»

Лига Европы

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Аталанта»

0:1

«Лацио»

Серия А

31.03.2025«Лацио»

1:1

«Торино»

Серия А

16.03.2025«Болонья»

5:0

«Лацио»

Серия А

13.03.2025«Лацио»

1:1

«Виктория»

Лига Европы

10.03.2025«Лацио»

1:1

«Удинезе»

Серия А

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио»

22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)

22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч)

22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Выезд в Норвегию - испытание серьезное. Это уже смогли ощутить и «Олимпиакос», крупно уступивший (3:0) в Буде в первом раунде плей-офф, и голландский «Твенте». Последних хозяева дожали в ответном стыковом матче, концовка которого стала, пожалуй, самой красивой и драматичной в турнире (5:2 ДВ). Проиграли здесь на групповом этапе и «Порту» (3:2), и «Маккаби Т-А» (3:1), и «Бешикташ» (3:2). Единственным клубом, который смог победить в текущем розыгрыше Лиги Европы «Буде-Глимт» на его поле стал «Карабах» (1:2). Примечательно, что во всех победных домашних встречах норвежцы забивали по три гола. Повторить это в игре с «Лацио» будет крайне сложно.

Римляне находятся в прекрасном расположении духа после очень важной победы в Серии А над «Аталантой» в минувшие выходные. Три набранных очка позволяют «Лацио» сохранять хорошие шансы на попадание в квартет сильнейших итальянского первенства, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. От заветного четвертого места в турнирной таблице столичную команду отделяет всего один балл. Нет сомнений, что в приоритете у римлян выступление в национальном чемпионате, о отказываться от путевки в полуфинал Лиги Европы римляне, конечно, не станут.

Не факт, что гостям удастся победить в Норвегии. Характер игроки «Буде-Глимт» демонстрировали уже не раз, а умение биться до последнего и вовсе примерное. Но не взять высокий кэф за победу итальянского фаворита в матче против гордой, боевитой, но маленькой команды почти невозможно. При этом нельзя не считаться с достойной результативностью «Буде-Глимт» на своем поле, так что добавим условие, что отличиться смогут обе команды.

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Буде-Глимт»: Скейде (травма)

«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Боруссия»:

Позиция«Буде-Глимт»

«Лацио»

Позиция

Вратарь12. Хайкин

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник20. Шевольд

15. Калюлю

Защитник

Защитник2. Нильсен

6. Келли

Защитник

Защитник6. Гундерсен

27. Камбьязо

Защитник

Защитник15. Бьеркан

2. Байо 

Полузащитник

Полузащитник 26. Эвьен

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 7. Берг

8. Копмейнерс

Полузащитник 

Полузащитник14. Салтнес

5. Локателли

Полузащитник

Нападающий11. Бломберг

10. Йылдыз

Полузащитник

Нападающий9. Хег

11. Гонсалес

Полузащитник

Нападающий23. Хеуге

22. Веа

Нападающий

Главный тренерХьетиль Кнутсен

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI предлагают довольно высокие коэффициенты на победу каждой из команд.. Вероятность успеха хозяев котируется за 3.20. Гостей - 2.18. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Буде-Глимт»- «Лацио»?

В линии на точный счет самый скромный коэффициент 7.00 установлен на ничью 1:1. На 0:1 в пользу римлян можно заключить пари за 8.00. Номинал сыгравшей ставки на зеркальный счет в пользу хозяев будет увеличен десятикратно.

Прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» - «Атлетик Бильбао»

Будет ли много голов в матче «Буде-Глимт»- «Лацио»?

Букмекеры ждут голы в Норвегии, но, судя по котировка м, не больше трех. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух (ТБ 2.5) или меньше трех (ТМ 2.5) предлагается с одинаковым коэффициентом - 1.90

Кто выиграет Лигу Европы?

Главные фавориты от PARI на титул:

«Атлетик» - 4.50

«Лацио» - 5.20

«Тоттенхэм» / «Манчестер Юнайтед» - по 5.50

На победу в турнире «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 40.00.

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