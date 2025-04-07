Буде-Глимт - Лацио, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Выезд в Норвегию - испытание серьезное. Это уже смогли ощутить и «Олимпиакос», крупно уступивший (3:0) в Буде в первом раунде плей-офф, и голландский «Твенте». Последних хозяева дожали в ответном стыковом матче, концовка которого стала, пожалуй, самой красивой и драматичной в турнире (5:2 ДВ). Проиграли здесь на групповом этапе и «Порту» (3:2), и «Маккаби Т-А» (3:1), и «Бешикташ» (3:2). Единственным клубом, который смог победить в текущем розыгрыше Лиги Европы «Буде-Глимт» на его поле стал «Карабах» (1:2). Примечательно, что во всех победных домашних встречах норвежцы забивали по три гола. Повторить это в игре с «Лацио» будет крайне сложно.

Римляне находятся в прекрасном расположении духа после очень важной победы в Серии А над «Аталантой» в минувшие выходные. Три набранных очка позволяют «Лацио» сохранять хорошие шансы на попадание в квартет сильнейших итальянского первенства, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. От заветного четвертого места в турнирной таблице столичную команду отделяет всего один балл. Нет сомнений, что в приоритете у римлян выступление в национальном чемпионате, о отказываться от путевки в полуфинал Лиги Европы римляне, конечно, не станут.

Не факт, что гостям удастся победить в Норвегии. Характер игроки «Буде-Глимт» демонстрировали уже не раз, а умение биться до последнего и вовсе примерное. Но не взять высокий кэф за победу итальянского фаворита в матче против гордой, боевитой, но маленькой команды почти невозможно. При этом нельзя не считаться с достойной результативностью «Буде-Глимт» на своем поле, так что добавим условие, что отличиться смогут обе команды.