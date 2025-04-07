Буде-Глимт - Лацио, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
10 апреля пройдут первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы. Открывают игровую программу дня «Буде-Глимт» и «Лацио», которые выйдут на поле стадиона «Аспмюра» в 19:45 по Москве. Норвежский клуб из городка с населением меньше 50000 человек уже сотворил сенсацию, пробившись во второй раунд плей-офф. Добиться большего команде будет крайне сложно, ведь впереди встречи с топовым соперником, являющимся одним из фаворитов в борьбе за трофей. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)
10.04.2025, Чт
19:45 МСК
«Лацио» (Рим, Италия)
|П1 - 3.20
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Аспмюра» (Буде, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
«Хам-Кам»
Элитсерия
|30.03.2025
|«Брюне»
0:1
«Буде-Глимт»
Элитсерия
|13.03.2025
|«Олимпиакос»
2:1
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|06.03.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
«Олимпиакос»
Лига Европы
20.02.2025
«Буде-Глимт»
5:2 ДВ
«Твенте»
Лига Европы
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Аталанта»
0:1
«Лацио»
Серия А
|31.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Торино»
Серия А
|16.03.2025
|«Болонья»
5:0
«Лацио»
Серия А
|13.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Виктория»
Лига Европы
|10.03.2025
|«Лацио»
1:1
«Удинезе»
Серия А
10 апреля, четверг
19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио»
22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)
22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч)
22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)
Выезд в Норвегию - испытание серьезное. Это уже смогли ощутить и «Олимпиакос», крупно уступивший (3:0) в Буде в первом раунде плей-офф, и голландский «Твенте». Последних хозяева дожали в ответном стыковом матче, концовка которого стала, пожалуй, самой красивой и драматичной в турнире (5:2 ДВ). Проиграли здесь на групповом этапе и «Порту» (3:2), и «Маккаби Т-А» (3:1), и «Бешикташ» (3:2). Единственным клубом, который смог победить в текущем розыгрыше Лиги Европы «Буде-Глимт» на его поле стал «Карабах» (1:2). Примечательно, что во всех победных домашних встречах норвежцы забивали по три гола. Повторить это в игре с «Лацио» будет крайне сложно.
Римляне находятся в прекрасном расположении духа после очень важной победы в Серии А над «Аталантой» в минувшие выходные. Три набранных очка позволяют «Лацио» сохранять хорошие шансы на попадание в квартет сильнейших итальянского первенства, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. От заветного четвертого места в турнирной таблице столичную команду отделяет всего один балл. Нет сомнений, что в приоритете у римлян выступление в национальном чемпионате, о отказываться от путевки в полуфинал Лиги Европы римляне, конечно, не станут.
Не факт, что гостям удастся победить в Норвегии. Характер игроки «Буде-Глимт» демонстрировали уже не раз, а умение биться до последнего и вовсе примерное. Но не взять высокий кэф за победу итальянского фаворита в матче против гордой, боевитой, но маленькой команды почти невозможно. При этом нельзя не считаться с достойной результативностью «Буде-Глимт» на своем поле, так что добавим условие, что отличиться смогут обе команды.
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Потери
«Буде-Глимт»: Скейде (травма)
«Лацио»: Габаррон, Ибрахимович (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Буде-Глимт»
«Лацио»
Позиция
|Вратарь
|12. Хайкин
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|20. Шевольд
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|2. Нильсен
6. Келли
Защитник
|Защитник
|6. Гундерсен
27. Камбьязо
Защитник
|Защитник
|15. Бьеркан
2. Байо
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Эвьен
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Берг
8. Копмейнерс
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтнес
5. Локателли
Полузащитник
|Нападающий
|11. Бломберг
10. Йылдыз
Полузащитник
|Нападающий
|9. Хег
11. Гонсалес
Полузащитник
|Нападающий
|23. Хеуге
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Хьетиль Кнутсен
Игор Тудор
Главный тренер
В линии на точный счет самый скромный коэффициент 7.00 установлен на ничью 1:1. На 0:1 в пользу римлян можно заключить пари за 8.00. Номинал сыгравшей ставки на зеркальный счет в пользу хозяев будет увеличен десятикратно.
Прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» - «Атлетик Бильбао»
Букмекеры ждут голы в Норвегии, но, судя по котировка м, не больше трех. Поставить на то, что в матче будет забито больше двух (ТБ 2.5) или меньше трех (ТМ 2.5) предлагается с одинаковым коэффициентом - 1.90.
Главные фавориты от PARI на титул:
«Атлетик» - 4.50
«Лацио» - 5.20
«Тоттенхэм» / «Манчестер Юнайтед» - по 5.50
На победу в турнире «Буде-Глимт» можно поставить с коэффициентом 40.00.
Партнерский проект