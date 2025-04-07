Тоттенхэм - Айнтрахт, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Тоттенхэм» проводит ужасный сезон в Англии, занимая в турнирной таблице 14-е место. Избежать присвоения футбольному году статуса «провальный» может лишь удачное выступление в Лиге Европы. Очень похоже, что без победы в турнире дорога «шпорам» в еврокубки в следующем сезоне заказана. Впрочем, букмекеры без скепсиса относятся к лондонцам, называя их одними из фаворитов ЛЕ.

То, с какой легкостью на предыдущей стадии «Айнтрахт» разобрался с «Аяксом», оставило сильное впечатление. В десяти матчах, уже сыгранных командой Топпмеллера в Лиге Европы-2024/25, было всего два поражения. Оба - выездные, оба - с командами, как минимум, не уступающим в классе.

«Айнтрахт» может испытывать проблемы, когда есть необходимость взламывать эшелонированную оборону соперника, но в выездной встрече с «Тоттенхэма» это вряд ли будет актуальным. При игре на встречных курсах, которая вполне вероятна в Лондоне, больше шансов выйти победителями из перестрелки, конечно, у хозяев. Но отличиться в этой игре должны обе команды. На этом и остановим выбор.