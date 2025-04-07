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7 апреля 14:42ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Тоттенхэм - Айнтрахт, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Спасут ли «шпоры» провальный сезон?
Руслан Ипполитов

Одной из самых интригующих пар на четвертьфинальной стадии Лиги Европы представляется дуэль между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом». Английский клуб проводит не лучший сезон в АПЛ, но успешное выступление во втором по значимости европейском клубном турнире может стать той самой пресловутой ложкой меда. Немецкая команда уверенно держится в Бундеслиге в тройке лидеров, уступая лишь «Баварии» и «Байеру», но приносить в жертву еврокубковые перспективы подопечные Дино Топпмеллера точно не станут. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Лондоне и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

10.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

П1 - 1.77

Х - 4.20

П2 - 4.20

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»1103-2
«Айнтрахт»0112-3

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Саутгемптон»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

13.03.2025«Тоттенхэм»

3:1

«АЗ»

Лига Европы

09.03.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Вердер»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

29.03.2025«Айнтрахт»

1:0

«Штутгарт»

Бундеслига

16.03.2025«Бохум»

1:3

«Айнтрахт»

Бундеслига

13.03.2025«Айнтрахт»

4:1

«Аякс»

Лига Европы

09.03.2025«Айнтрахт»

1:2

«Унион»

Бундеслига

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)

22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)

22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» 

22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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«Тоттенхэм» проводит ужасный сезон в Англии, занимая в турнирной таблице 14-е место. Избежать присвоения футбольному году статуса «провальный» может лишь удачное выступление в Лиге Европы. Очень похоже, что без победы в турнире дорога «шпорам» в еврокубки в следующем сезоне заказана. Впрочем, букмекеры без скепсиса относятся к лондонцам, называя их одними из фаворитов ЛЕ. 

То, с какой легкостью на предыдущей стадии «Айнтрахт» разобрался с «Аяксом», оставило сильное впечатление. В десяти матчах, уже сыгранных командой Топпмеллера в Лиге Европы-2024/25, было всего два поражения. Оба - выездные, оба - с командами, как минимум, не уступающим в классе.

«Айнтрахт» может испытывать проблемы, когда есть необходимость взламывать эшелонированную оборону соперника, но в выездной встрече с «Тоттенхэма» это вряд ли будет актуальным. При игре на встречных курсах, которая вполне вероятна в Лондоне, больше шансов выйти победителями из перестрелки, конечно, у хозяев. Но отличиться в этой игре должны обе команды. На этом и остановим выбор. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Кулушевски, Дансо (все - травма)

«Айнтрахт»: Ваи, Чендлер, Кнауфф, Трапп (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Айнтрахт»:

Позиция«Тоттенхэм»

«Айнтрахт»

Позиция

Вратарь31. Кински

40. Сантос

Вратарь

Защитник23. Порро

3. Тута

Защитник

Защитник14. Грей

34. Коллинз

Защитник

Защитник17. Ромеро

21. Браун

Защитник

Защитник24. Спенс

13. Кристенсен

Полузащитник

Полузащитник 30. Бентанкур

35. Тута

Полузащитник

Полузащитник 10. Мэддисон

16. Ларссон

Полузащитник 

Полузащитник8. Биссума

15. Скири

Полузащитник

Нападающий47. Мур

19. Баойя

Полузащитник

Нападающий11. Тель

27. Гетце

Полузащитник

Нападающий7. Мин

11. Этитике

Нападающий

Главный тренерАнгелос Постекоглу

Дино Топпмеллер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев котируется за весьма скромные 1.77, а вот на гостей можно поставить с коэффициентом 4.20. При сыгравшей ставки на ничью букмекер рассчитает пари по кэфу 4.20.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм»- «Айнтрахт»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 7.20. Угаданная победа хозяев 1:0 сулит кэф 7.80.

Прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» - «Атлетик Бильбао»

Будет ли много голов в матче «Тоттенхэм»- «Айнтрахт»?

Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.57 за ТБ 2.5

Кто чаще всего выигрывал Лигу Европы?

Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу». 

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