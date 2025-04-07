Тоттенхэм - Айнтрахт, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Одной из самых интригующих пар на четвертьфинальной стадии Лиги Европы представляется дуэль между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом». Английский клуб проводит не лучший сезон в АПЛ, но успешное выступление во втором по значимости европейском клубном турнире может стать той самой пресловутой ложкой меда. Немецкая команда уверенно держится в Бундеслиге в тройке лидеров, уступая лишь «Баварии» и «Байеру», но приносить в жертву еврокубковые перспективы подопечные Дино Топпмеллера точно не станут. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Лондоне и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)
10.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)
|П1 - 1.77
Х - 4.20
П2 - 4.20
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|1
|1
|0
|3-2
|«Айнтрахт»
|0
|1
|1
|2-3
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|13.03.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«АЗ»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Вердер»
2:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|29.03.2025
|«Айнтрахт»
1:0
«Штутгарт»
Бундеслига
|16.03.2025
|«Бохум»
1:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
|13.03.2025
|«Айнтрахт»
4:1
«Аякс»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Айнтрахт»
1:2
«Унион»
Бундеслига
10 апреля, четверг
19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)
22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)
22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт»
22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)
«Тоттенхэм» проводит ужасный сезон в Англии, занимая в турнирной таблице 14-е место. Избежать присвоения футбольному году статуса «провальный» может лишь удачное выступление в Лиге Европы. Очень похоже, что без победы в турнире дорога «шпорам» в еврокубки в следующем сезоне заказана. Впрочем, букмекеры без скепсиса относятся к лондонцам, называя их одними из фаворитов ЛЕ.
То, с какой легкостью на предыдущей стадии «Айнтрахт» разобрался с «Аяксом», оставило сильное впечатление. В десяти матчах, уже сыгранных командой Топпмеллера в Лиге Европы-2024/25, было всего два поражения. Оба - выездные, оба - с командами, как минимум, не уступающим в классе.
«Айнтрахт» может испытывать проблемы, когда есть необходимость взламывать эшелонированную оборону соперника, но в выездной встрече с «Тоттенхэма» это вряд ли будет актуальным. При игре на встречных курсах, которая вполне вероятна в Лондоне, больше шансов выйти победителями из перестрелки, конечно, у хозяев. Но отличиться в этой игре должны обе команды. На этом и остановим выбор.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В России матчи Лиги Европы доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Кулушевски, Дансо (все - травма)
«Айнтрахт»: Ваи, Чендлер, Кнауфф, Трапп (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
«Айнтрахт»
Позиция
|Вратарь
|31. Кински
40. Сантос
Вратарь
|Защитник
|23. Порро
3. Тута
Защитник
|Защитник
|14. Грей
34. Коллинз
Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
21. Браун
Защитник
|Защитник
|24. Спенс
13. Кристенсен
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
35. Тута
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мэддисон
16. Ларссон
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
15. Скири
Полузащитник
|Нападающий
|47. Мур
19. Баойя
Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
27. Гетце
Полузащитник
|Нападающий
|7. Мин
11. Этитике
Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 7.20. Угаданная победа хозяев 1:0 сулит кэф 7.80.
Прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» - «Атлетик Бильбао»
Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.57 за ТБ 2.5.
Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу».
Партнерский проект