Глазго Рейнджерс - Атлетик Бильбао, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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В четверг, 10 апреля, пройдет первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы в паре «Рейнджерс» - «Атлетик». Испанский клуб букмекеры называют главным претендентом на побуду во всем турнире, но выиграть в Глазго на «Айброксе» - задача предельно сложная. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)
10.04.2025, Чт
19:45 МСК
«Атлетик» (Бильбао, Испания)
|П1 - 3.30
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Айброкс» (Глазго, Шотландия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Рейнджерс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Рейнджерс»
0:2
«Хайберниан»
Премьер-лига
|29.03.2025
|«Данди»
3:4
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|16.03.2025
|«Селтик»
2:3
«Рейнджерс»
Премьер-лига
|13.03.2025
|«Рейнджерс»
0:2 (3:2 - пен.)
«Фенербахче»
Лига Европы
|06.03.2025
|«Фенербахче»
1:3
«Рейнджерс»
Лига Европы
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Вильярреал»
0:0
«Атлетик»
Примера
|30.03.2025
|«Атлетик»
0:0
«Осасуна»
Примера
|16.03.2025
|«Севилья»
0:1
«Атлетик»
Примера
|13.03.2025
|«Атлетик»
3:1
«Рома»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Атлетик»
1:1
«Мальорка»
Примера
10 апреля, четверг
19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)
22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)
22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч)
22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б»
«Атлетик» - крайне неудобный соперник, который умеет терпеть на поле, дожидаясь ошибки соперников. Подобная тактика позволяет команде из Бильбао уверенно удерживать место в квартете сильнейших испанской Примеры и успешно продвигаться по турнирной дистанции в Лиге Европы. Показатель результативности в два мяча в матчах с участием «Атлетика» - уже довольно высокий показатель, так что рассчитывать на большое количество голевых атак на «Айброксе» вряд ли приходится. А, учитывая двухматчевый характер противостояния, голов может в Шотландии и не случиться вовсе.
Букмекер предлагает довольно весомые коэффициенты за победу каждой из команд, но вероятность ничейного исхода высока как никогда. Рациональный и прагматичный испанский клуб с большой долей вероятности засушит игру, рассчитывая добыть путевку в полуфинал в ответной игре. Можно было бы поставить на «сухую» ничью, но оставим соперникам немного пространства.
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Потери
«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)
«Атлетик»: Руис (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рейнджерс» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Рейнджерс»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|1. Батлэнд
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|3. Йылмаз
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|4. Проппер
4. Паредес
Защитник
|Защитник
|2. Тавернье
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|22. Жефте
17. Берчиче
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Диоманде
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Хаджи
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|43. Раскин
8. Сансет
Полузащитник
|Нападающий
|18. Черны
9. Уильямс
Нападающий
|Нападающий
|29. Игамане
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|9. Дессерс
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Филипп Клеман
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 5.60. Угаданная победа гостей 0:1 приведет к семикратному увеличению ставки.
Букмекеры не ждут града голов в Глазго, но и нулей на табло быть не должно. ТБ 2.5 можно взять за 1.91, а ТМ 2.5 - за 1.89.
Финал Лиги Европы-2024 игрался 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нем итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» - 3:0.
Партнерский проект