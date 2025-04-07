Глазго Рейнджерс - Атлетик Бильбао, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

«Атлетик» - крайне неудобный соперник, который умеет терпеть на поле, дожидаясь ошибки соперников. Подобная тактика позволяет команде из Бильбао уверенно удерживать место в квартете сильнейших испанской Примеры и успешно продвигаться по турнирной дистанции в Лиге Европы. Показатель результативности в два мяча в матчах с участием «Атлетика» - уже довольно высокий показатель, так что рассчитывать на большое количество голевых атак на «Айброксе» вряд ли приходится. А, учитывая двухматчевый характер противостояния, голов может в Шотландии и не случиться вовсе.

Букмекер предлагает довольно весомые коэффициенты за победу каждой из команд, но вероятность ничейного исхода высока как никогда. Рациональный и прагматичный испанский клуб с большой долей вероятности засушит игру, рассчитывая добыть путевку в полуфинал в ответной игре. Можно было бы поставить на «сухую» ничью, но оставим соперникам немного пространства.