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7 апреля 13:29ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Глазго Рейнджерс - Атлетик Бильбао, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Фаворит ЛЕ едет в Глазго
Руслан Ипполитов

В четверг, 10 апреля, пройдет первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы в паре «Рейнджерс» - «Атлетик». Испанский клуб букмекеры называют главным претендентом на побуду во всем турнире, но выиграть в Глазго на «Айброксе» - задача предельно сложная. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рейнджерс» (Глазго, Шотландия)

10.04.2025, Чт

19:45 МСК

«Атлетик» (Бильбао, Испания)

П1 - 3.30

Х - 3.50

П2 - 2.22

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Айброкс» (Глазго, Шотландия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Рейнджерс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Рейнджерс»

0:2

«Хайберниан»

Премьер-лига

29.03.2025«Данди»

3:4

«Рейнджерс»

Премьер-лига

16.03.2025«Селтик»

2:3

«Рейнджерс»

Премьер-лига

13.03.2025«Рейнджерс»

0:2 (3:2 - пен.)

«Фенербахче»

Лига Европы

06.03.2025«Фенербахче»

1:3

«Рейнджерс»

Лига Европы

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Вильярреал»

0:0

«Атлетик»

Примера

30.03.2025«Атлетик»

0:0

«Осасуна»

Примера

16.03.2025«Севилья»

0:1

«Атлетик»

Примера

13.03.2025«Атлетик»

3:1

«Рома»

Лига Европы

09.03.2025«Атлетик»

1:1

«Мальорка»

Примера

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)

22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед» (прогноз на матч)

22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч)

22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» 

Прогноз на матч

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«Атлетик» - крайне неудобный соперник, который умеет терпеть на поле, дожидаясь ошибки соперников. Подобная тактика позволяет команде из Бильбао уверенно удерживать место в квартете сильнейших испанской Примеры и успешно продвигаться по турнирной дистанции в Лиге Европы. Показатель результативности в два мяча в матчах с участием «Атлетика» - уже довольно высокий показатель, так что рассчитывать на большое количество голевых атак на «Айброксе» вряд ли приходится. А, учитывая двухматчевый характер противостояния, голов может в Шотландии и не случиться вовсе.

Букмекер предлагает довольно весомые коэффициенты за победу каждой из команд, но вероятность ничейного исхода высока как никогда. Рациональный и прагматичный испанский клуб с большой долей вероятности засушит игру, рассчитывая добыть путевку в полуфинал в ответной игре. Можно было бы поставить на «сухую» ничью, но оставим соперникам немного пространства.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матчи Лиги Европы доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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Составы команд

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Потери

«Рейнджерс»: Касанвирьо (травма)

«Атлетик»: Руис (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рейнджерс» - «Атлетик»:

Позиция«Рейнджерс»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь1. Батлэнд

1. Симон

Вратарь

Защитник3. Йылмаз

3. Вивиан

Защитник

Защитник4. Проппер

4. Паредес

Защитник

Защитник2. Тавернье

2. Горосабель

Защитник

Защитник22. Жефте

17. Берчиче

Полузащитник

Полузащитник 10. Диоманде

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 30. Хаджи

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник43. Раскин

8. Сансет

Полузащитник

Нападающий18. Черны

9. Уильямс

Нападающий

Нападающий29. Игамане

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий9. Дессерс

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерФилипп Клеман

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline предлагают довольно высокие коэффициенты на успех каждого из соперников. Вероятность победы хозяев котируется за 3.30. Гостей - 2.22. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 3.50.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Рейнджерс»- «Атлетик»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 5.60. Угаданная победа гостей 0:1 приведет к семикратному увеличению ставки.

Будет ли много голов в матче «Рейнджерс»- «Атлетик»?

Букмекеры не ждут града голов в Глазго, но и нулей на табло быть не должно. ТБ 2.5 можно взять за 1.91, а ТМ 2.5 - за 1.89

Кто действующий победитель Лиги Европы?

Финал Лиги Европы-2024 игрался 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». В нем итальянская «Аталанта» разгромила немецкий «Байер» - 3:0.

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