Сергей Богачук — Брэндон Адамс, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Важный реванш для украинца
Александр Бокулёв
Источник: WBC
Источник: WBC

В андеркарде громкого боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом на ринге встретятся украинец Сергей Богачук и американец Брэндон Адамс. Чем завершится рейтинговый реванш в среднем весе (до 72,6 кг)?

Статистика

Богачук

 

Адамс

Украина

Страна

США

30

Возраст

36

28

Бои

29

26 (24)

Победы (нокауты)

25 (16)

2 (1)

Поражения (нокауты)

4 (1)

7

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

24

183

Рост (см)

173

185

Размах рук (см)

183

Правша

Стойка

Правша

Сергей Богачук

Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере — от Брэндона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В прошлом году победил Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, закрыл поражение в последнем поединке в декабре, нокаутировав Ишмаэля Дэвиса.

Брэндон Адамс

На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2019-м бился за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, но проиграл Джермаллу Чарло. Затем вышел на серию из четырех побед, но в последнем поединке в ноябре потерпел поражение от Андреаса Кацуракиса раздельным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа БогачукаПобеда АдамсаТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,126,502,071,67

Прогноз на бой

Первый поединок спортсменов прошел в марте 2021 года. Тогда у Богачука было преимущество, но он допустил ошибку, которая привела к нокауту в восьмом раунде. До сих пор это единственное досрочное поражение в карьере украинца.

Сам Богачук признался, что тот бой дал ему много опыта и научил внимательнее относиться к собственной челюсти, которую тоже можно пробить. После поражения украинец не пропал с радаров, а закрепился в мировом топе. Уровень оппозиции у него был достойным, поэтому можно рассчитывать на то, что спортсмен только приближается к своему пику.

Адамс же значительно старше, но и он всё ещё конкурентоспособен. Нокаутирующий потенциал у него гораздо ниже, чем у Богачука, однако всё же имеется. Да и на долгой дистанции американец работает качественно.

Согласимся с тем, что нынешний Богачук выглядит явным фаворитом, но не ждем легкую прогулку для него. Адамс единственный раз проигрывал досрочно более десяти лет назад, поэтому ставка на ТБ (8,5) в этом десятираундовом бою выглядит уместной.

Где смотреть бой Богачук — Адамс II

Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Бой Богачук — Адамс II стоит ожидать не ранее 04:00 мск.

Вещателем турнира будет платформа Netflix.

Полный кард

  • Сауль Альварес (Мексика) — Теренс Кроуфорд (США). Второй средний вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Каллум Уолш (Ирландия) — Фернандо Варгас-младший (США). Первый средний вес;
  • Кристиан Мбилли (Франция) — Лестер Мартинес (Гватемала). Второй средний вес. Бой за временный пояс WBC;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Джон Орнелас (США). Второй полулегкий вес;
  • Сергей Богачук (Украина) — Брэндон Адамс (США). Средний вес;
  • Иван Дычко (Казахстан) — Джермейн Франклин (США). Тяжелый вес;
  • Стивен Нельсон (США) — Райко Сантана (Куба). Полутяжелый вес;
  • Реито Цуцуми (Япония) — Хавьер Мартинес (США). Второй полулегкий вес;
  • Султан Альмухамед (Саудовская Аравия) — Мартин Карабальо (США). Первый полусредний вес;
  • Марко Верде (Мексика) — Маркос Осорио-Бетанкурт (Пуэрто-Рико). Первый средний вес.

