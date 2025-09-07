Сергей Богачук — Брэндон Адамс, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов прошел в марте 2021 года. Тогда у Богачука было преимущество, но он допустил ошибку, которая привела к нокауту в восьмом раунде. До сих пор это единственное досрочное поражение в карьере украинца.

Сам Богачук признался, что тот бой дал ему много опыта и научил внимательнее относиться к собственной челюсти, которую тоже можно пробить. После поражения украинец не пропал с радаров, а закрепился в мировом топе. Уровень оппозиции у него был достойным, поэтому можно рассчитывать на то, что спортсмен только приближается к своему пику.

Адамс же значительно старше, но и он всё ещё конкурентоспособен. Нокаутирующий потенциал у него гораздо ниже, чем у Богачука, однако всё же имеется. Да и на долгой дистанции американец работает качественно.

Согласимся с тем, что нынешний Богачук выглядит явным фаворитом, но не ждем легкую прогулку для него. Адамс единственный раз проигрывал досрочно более десяти лет назад, поэтому ставка на ТБ (8,5) в этом десятираундовом бою выглядит уместной.