Сергей Богачук — Брэндон Адамс, 14 сентября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В андеркарде громкого боя между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом на ринге встретятся украинец Сергей Богачук и американец Брэндон Адамс. Чем завершится рейтинговый реванш в среднем весе (до 72,6 кг)?
Богачук
Адамс
Украина
Страна
США
30
Возраст
36
28
Бои
29
26 (24)
Победы (нокауты)
25 (16)
2 (1)
Поражения (нокауты)
4 (1)
7
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
24
183
Рост (см)
173
185
Размах рук (см)
183
Правша
Стойка
Правша
Уроженец Винницы, на профессиональном ринге выступает с 2017 года. В 2019-м забрал пояс WBC Continental Americas в первом среднем весе, в 2021-м потерял его, потерпев первое поражение в карьере — от Брэндона Адамса. В 2022-м вновь выиграл этот титул, после чего дважды защитил его. В прошлом году победил Брайана Мендосу и стал временным чемпионом в первом среднем весе по версии WBC. Проиграл пояс Верджилу Ортису-младшему, закрыл поражение в последнем поединке в декабре, нокаутировав Ишмаэля Дэвиса.
На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2019-м бился за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, но проиграл Джермаллу Чарло. Затем вышел на серию из четырех побед, но в последнем поединке в ноябре потерпел поражение от Андреаса Кацуракиса раздельным решением судей.
Первый поединок спортсменов прошел в марте 2021 года. Тогда у Богачука было преимущество, но он допустил ошибку, которая привела к нокауту в восьмом раунде. До сих пор это единственное досрочное поражение в карьере украинца.
Сам Богачук признался, что тот бой дал ему много опыта и научил внимательнее относиться к собственной челюсти, которую тоже можно пробить. После поражения украинец не пропал с радаров, а закрепился в мировом топе. Уровень оппозиции у него был достойным, поэтому можно рассчитывать на то, что спортсмен только приближается к своему пику.
Адамс же значительно старше, но и он всё ещё конкурентоспособен. Нокаутирующий потенциал у него гораздо ниже, чем у Богачука, однако всё же имеется. Да и на долгой дистанции американец работает качественно.
Согласимся с тем, что нынешний Богачук выглядит явным фаворитом, но не ждем легкую прогулку для него. Адамс единственный раз проигрывал досрочно более десяти лет назад, поэтому ставка на ТБ (8,5) в этом десятираундовом бою выглядит уместной.
Турнир на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в воскресенье, 14 сентября, в 03:00 по московскому времени. Бой Богачук — Адамс II стоит ожидать не ранее 04:00 мск.
Вещателем турнира будет платформа Netflix.
