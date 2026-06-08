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Бразилия - Марокко, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Марокканцы не проигрывают почти 30 матчей!
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В расписании первых игровых дней ЧМ-2026 невозможно пройти мимо противостояния в Ист-Ратерфорде. Сборная Бразилии, по умолчанию являющаяся фаворитом любого турнира, в котором участвует, сразится с забывшей вкус поражений командой Марокко. Шестой номер рейтинга ФИФА против восьмого, латиноамериканская страсть - против африканского прагматизма. Анализируем шансы сторон на успех и котировки легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Бразилия
Место в рейтинге ФИФА: 6

14.06.2025, Вс

01:00 МСК

Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 8

П1 - 1.63

Х - 3.80

П2 - 5.90

Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа C

Стадион: «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Бразилия 2016-2
Марокко1022-6

Последние пять матчей сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

26.03.2026Бразилия

1:2

Франция

Товарищеский матч

18.11.2025Бразилия

1:1

Тунис

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

 Товарищеский матч

02.06.2026Марокко

4:0

Мадагаскар

 Товарищеский матч

26.05.2026Марокко

5:0

Бурунди

 Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

 Товарищеский матч

27.03.2026Марокко

1:1

Эквадор

 Товарищеский матч

Прогноз на матч

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Беспроигрышная серия сборной Марокко вызывает восхищение. С учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом «Атласские львы» не знают поражений на протяжении 29 матчей. В последнем из них они сыграли вничью (1:1) с норвежцами. 

Бразильцы тоже неплохо размялись перед стартом ЧМ-2026. В апреле парни Карло Анчелотти обыграли неслабых хорватов (3:1), а в первые дни лета - Панаму (6:2) и Египет (2:1). Последние были выбраны в соперники неспроста: по своей стилистике египтяне близки к марокканцам. Победа над ними далась латиноамериканцам предсказуемо непросто. 

Предстоящее испытание будет для Винисиуса и компании не легче, а скорее еще сложнее. Мы бы не ждали от него яркого футбола и обилия забитых мячей. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.79 на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Легальную видеотрансляцию в сети предлагает зарегистрированным пользователям Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы

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Состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).

Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Состав сборной Марокко на ЧМ-2026

Вратари: Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль» Эр-Рияд), Ахмед Реда Тагнаути («Хассания»).

Защитники: Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Найеф Агер («Олимпик» Марсель), Редуан Халал («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).

Полузащитники: Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Аззедин Унаи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).

Нападающие: Абдессамад Эззалзули («Бетис»), Шемсдин Тальби («Сандерленд»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал» Мадрид), Жессим Яссин («Страсбург»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт» Франкфурт).

Главный тренер: Мохамед Уаби.

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на близость команд в рейтинге ФИФА, коэффициенты на главном маркете БЕТСИТИ существенно отличаются. Победа Бразилии идет в конторе за 1.63, тогда как Марокко - за 5.90. Ничья котируется за 3.80.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Бразилия - Марокко?

Букмекеры отдают предпочтение бразильцам, хотя последняя и до сих пор единственная встреча команд в 21-м столетии завершилась в пользу марокканцев - 2:1 в товарищеском матче трехлетней давности.

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Где смотреть матч Бразилия - Марокко бесплатно?

Варианта два - телеканал «Матч ТВ» и платформы Winline.

Кто еще играет в этой группе?

Помимо сборных Бразилии и Марокко в квартет C входят команды Гаити и Шотландии.

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