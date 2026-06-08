Бразилия - Марокко, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Беспроигрышная серия сборной Марокко вызывает восхищение. С учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом «Атласские львы» не знают поражений на протяжении 29 матчей. В последнем из них они сыграли вничью (1:1) с норвежцами.

Бразильцы тоже неплохо размялись перед стартом ЧМ-2026. В апреле парни Карло Анчелотти обыграли неслабых хорватов (3:1), а в первые дни лета - Панаму (6:2) и Египет (2:1). Последние были выбраны в соперники неспроста: по своей стилистике египтяне близки к марокканцам. Победа над ними далась латиноамериканцам предсказуемо непросто.