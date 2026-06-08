Бразилия - Марокко, 14 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В расписании первых игровых дней ЧМ-2026 невозможно пройти мимо противостояния в Ист-Ратерфорде. Сборная Бразилии, по умолчанию являющаяся фаворитом любого турнира, в котором участвует, сразится с забывшей вкус поражений командой Марокко. Шестой номер рейтинга ФИФА против восьмого, латиноамериканская страсть - против африканского прагматизма. Анализируем шансы сторон на успех и котировки легальных букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа C
Стадион: «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Бразилия
|2
|0
|1
|6-2
|Марокко
|1
|0
|2
|2-6
Последние пять матчей сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бразилия
1:1
Тунис
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Марокко
4:0
Мадагаскар
Товарищеский матч
|26.05.2026
|Марокко
5:0
Бурунди
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Марокко
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
Беспроигрышная серия сборной Марокко вызывает восхищение. С учетом технической победы в финале Кубка африканских наций над Сенегалом «Атласские львы» не знают поражений на протяжении 29 матчей. В последнем из них они сыграли вничью (1:1) с норвежцами.
Бразильцы тоже неплохо размялись перед стартом ЧМ-2026. В апреле парни Карло Анчелотти обыграли неслабых хорватов (3:1), а в первые дни лета - Панаму (6:2) и Египет (2:1). Последние были выбраны в соперники неспроста: по своей стилистике египтяне близки к марокканцам. Победа над ними далась латиноамериканцам предсказуемо непросто.
Предстоящее испытание будет для Винисиуса и компании не легче, а скорее еще сложнее. Мы бы не ждали от него яркого футбола и обилия забитых мячей. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.79 на тотал меньше 2.5.
В России игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». Легальную видеотрансляцию в сети предлагает зарегистрированным пользователям Winline.
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Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Вевертон Перейра да Силва («Гремио»).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Перейра Лео («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Фламенго»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Данило дос Сантос де Оливейра («Ботафого»).
Нападающие: Неймар («Сантос»), Луис Энрике («Зенит»), Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Райан Витор Симплисио Роша («Борнмут»).
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Вратари: Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль» Эр-Рияд), Ахмед Реда Тагнаути («Хассания»).
Защитники: Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Найеф Агер («Олимпик» Марсель), Редуан Халал («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).
Полузащитники: Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Аззедин Унаи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).
Нападающие: Абдессамад Эззалзули («Бетис»), Шемсдин Тальби («Сандерленд»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал» Мадрид), Жессим Яссин («Страсбург»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт» Франкфурт).
Главный тренер: Мохамед Уаби.
Несмотря на близость команд в рейтинге ФИФА, коэффициенты на главном маркете БЕТСИТИ существенно отличаются. Победа Бразилии идет в конторе за 1.63, тогда как Марокко - за 5.90. Ничья котируется за 3.80.
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Букмекеры отдают предпочтение бразильцам, хотя последняя и до сих пор единственная встреча команд в 21-м столетии завершилась в пользу марокканцев - 2:1 в товарищеском матче трехлетней давности.
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Варианта два - телеканал «Матч ТВ» и платформы Winline.
Помимо сборных Бразилии и Марокко в квартет C входят команды Гаити и Шотландии.