Брайтон - Ноттингем Форест, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Последнее столкновение команд завершилось аномальным для АПЛ результатом. «Ноттингем» разнес «Брайтон» со счетом 7:0. Особенно расстарался в этом матче нападающий Крис Вуд, оформивший хет-трик. С тех пор прошло меньше двух месяцев, и естественно, командам не избежать назойливых напоминаний о разгроме в Ноттингеме.

Поклонники «Брайтон энд Хоув Альбион» требуют отмщения за февральское унижение. И основания для реванша у хозяев имеются. Как раз таки с этих катастрофических 0:7 и началась беспроигрышная серия «чаек». Сейчас она составляет уже семь матчей - шесть побед и результативную ничью (2:2) с «Ман Сити». Неудивительно, что именно «Брайтон» эксперты считают фаворитом в этой паре.

Впрочем, «Ноттингем» ныне тоже очень неплох. Три победы подряд (одна - по пенальти) - тому подтверждение. На этот раз игры в одни ворота совершенно точно не будет. При таких вводных обмен голами представляется одним из самых реалистичных сценариев. Winline дает кэф 1.69 на такой исход.