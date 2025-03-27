Брайтон - Ноттингем Форест, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В ближайшую субботу в Кубке Англии по футболу определятся первые полуфиналисты. В Брайтоне одноименный клуб примет «Ноттингем Форест». Выбираем перспективную ставку на игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Брайтон»
29.03.2025, Сб
20:15 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 1.79
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Брайтон»
|12
|11
|16
|37-58
|«Ноттингем Форест»
|16
|11
|12
|58-37
Последние пять матчей «Брайтона»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.03.2025
«Манчестер Сити»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|08.03.025
|«Брайтон»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
02.03.2025
«Ньюкасл»
1:2 д. в.
«Брайтон»
Кубок Англии
|25.02.025
|«Брайтон»
2:1
«Борнмут»
АПЛ
22.02.2025
«Саутгемптон»
0:4
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Ипсвич»
2:4
«Ноттингем»
АПЛ
|08.03.2025
|«Ноттингем»
1:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|03.03.2025
|«Ноттингем»
1:1, пен. 5:4
«Ипсвич»
Кубок Англии
|26.02.2025
|«Ноттингем»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
Последние пять матчей «Брайтона» и «Ноттингема»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.02.2025
«Ноттингем»
7:0
«Брайтон»
АПЛ
|22.09.2024
|«Брайтон»
2:2
«Ноттингем»
АПЛ
10.03.2024
|«Брайтон»
1:0
«Ноттингем»
АПЛ
|25.11.2023
«Ноттингем»
2:3
«Брайтон»
АПЛ
26.04.2023
«Ноттингем»
3:1
«Брайтон»
АПЛ
1/4 финала
29.03.2025. 15:15. «Фулхэм» – «Кристал Пэлас»
29.03.2025. 20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ноттингем Форест»
30.03.2025. 15:30. «Престон Норт Энд» – «Астон Вилла»
30.03.2025. 18:30. «Борнмут» – «Манчестер Сити»
Последнее столкновение команд завершилось аномальным для АПЛ результатом. «Ноттингем» разнес «Брайтон» со счетом 7:0. Особенно расстарался в этом матче нападающий Крис Вуд, оформивший хет-трик. С тех пор прошло меньше двух месяцев, и естественно, командам не избежать назойливых напоминаний о разгроме в Ноттингеме.
Поклонники «Брайтон энд Хоув Альбион» требуют отмщения за февральское унижение. И основания для реванша у хозяев имеются. Как раз таки с этих катастрофических 0:7 и началась беспроигрышная серия «чаек». Сейчас она составляет уже семь матчей - шесть побед и результативную ничью (2:2) с «Ман Сити». Неудивительно, что именно «Брайтон» эксперты считают фаворитом в этой паре.
Впрочем, «Ноттингем» ныне тоже очень неплох. Три победы подряд (одна - по пенальти) - тому подтверждение. На этот раз игры в одни ворота совершенно точно не будет. При таких вводных обмен голами представляется одним из самых реалистичных сценариев. Winline дает кэф 1.69 на такой исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Графические онлайн-трансляции Кубка Англии проведут легальные букмекерские компании.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Лэмпти, Вельтман, Данк, Марч, Стил, О'Райли, Милнер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)
«Ноттингем»: Мигель, Морейра (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брайтон» - «Ноттингем»:
|Позиция
|«Брайтон»
|«Ноттингем»
|Позиция
|Вратарь
|1. Вербрюгген
|26. Селс
|Вратарь
|Защитник
|30. Эступиньян
|34. Айна
|Защитник
|Защитник
|29. ван Хекке
|31. Миленкович
|Защитник
|Защитник
|4. Уэбстер
|5. Мурилло
|Защитник
|Защитник
|41. Хиншелвуд
|7. Уильямс
|Защитник
|Полузащитник
|20. Балеба
|4. Морато
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Гомес
|8. Андерсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Митома
|10. Гиббс-Уайт
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Рюттер
|28. Данило
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Педро
|21. Эланга
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Минте
|11. Вуд
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Нуну Эшпириту
|Главный тренер
Несмотря на огромные проблемы хозяев с составом, именно «Брайтон» Winline выделяет в качестве фаворита в паре. Победа парней Хюрцелера котируется за 1.79. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70. Ставка же на гостей сулит четырехкратный выигрыш.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Партнерский проект