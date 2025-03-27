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27 марта 12:50ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Брайтон - Ноттингем Форест, 29 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Хозяева будут мстить за февральское унижение
Валентин Васильев

В ближайшую субботу в Кубке Англии по футболу определятся первые полуфиналисты. В Брайтоне одноименный клуб примет «Ноттингем Форест». Выбираем перспективную ставку на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Брайтон»

29.03.2025, Сб

20:15 МСК

«Ноттингем Форест» 

П1 - 1.79

Х - 3.70

П2 - 4.00

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Американ Экспресс»  (Брайтон энд Хоув, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Брайтон» 12111637-58
«Ноттингем Форест»16111258-37

Последние пять матчей «Брайтона»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025

«Манчестер Сити»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

08.03.025«Брайтон»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

02.03.2025

«Ньюкасл»

1:2 д. в.

«Брайтон»

Кубок Англии

25.02.025«Брайтон»

2:1

«Борнмут»

АПЛ

22.02.2025

«Саутгемптон»

0:4

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Ипсвич»

2:4

«Ноттингем»

АПЛ

08.03.2025«Ноттингем»

1:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

03.03.2025«Ноттингем»

1:1, пен. 5:4

«Ипсвич»

Кубок Англии

26.02.2025«Ноттингем»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

Последние пять матчей «Брайтона» и «Ноттингема»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025

«Ноттингем»

7:0

«Брайтон»

АПЛ

22.09.2024«Брайтон»

2:2

«Ноттингем»

АПЛ

10.03.2024

«Брайтон»

1:0

«Ноттингем»

АПЛ

25.11.2023

«Ноттингем»

2:3

«Брайтон»

АПЛ

26.04.2023

«Ноттингем»

3:1

«Брайтон»

АПЛ

Календарь игр

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1/4 финала

29.03.2025.  15:15. «Фулхэм»  – «Кристал Пэлас»  

29.03.2025.  20:15. «Брайтон энд Хоув Альбион»  – «Ноттингем Форест»  

30.03.2025.  15:30. «Престон Норт Энд»  – «Астон Вилла»  

30.03.2025.  18:30. «Борнмут»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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Последнее столкновение команд завершилось аномальным для АПЛ результатом. «Ноттингем» разнес «Брайтон» со счетом 7:0. Особенно расстарался в этом матче нападающий Крис Вуд, оформивший хет-трик. С тех пор прошло меньше двух месяцев, и естественно, командам не избежать назойливых напоминаний о разгроме в Ноттингеме. 

Поклонники «Брайтон энд Хоув Альбион» требуют отмщения за февральское унижение. И основания для реванша у хозяев имеются. Как раз таки с этих катастрофических 0:7 и началась беспроигрышная серия «чаек». Сейчас она составляет уже семь матчей - шесть побед и результативную ничью (2:2) с «Ман Сити». Неудивительно, что именно «Брайтон» эксперты считают фаворитом в этой паре.

Впрочем, «Ноттингем» ныне тоже очень неплох. Три победы подряд (одна - по пенальти) - тому подтверждение. На этот раз игры в одни ворота совершенно точно не будет. При таких вводных обмен голами представляется одним из самых реалистичных сценариев. Winline дает кэф 1.69 на такой исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Лэмпти, Вельтман, Данк, Марч, Стил, О'Райли,  Милнер, Кадиоглу, Игор (все - травмы)

«Ноттингем»: Мигель, Морейра (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брайтон» - «Ноттингем»:

Позиция«Брайтон»«Ноттингем»Позиция
Вратарь1. Вербрюгген26. СелсВратарь
Защитник30. Эступиньян34. АйнаЗащитник
Защитник29. ван Хекке31. МиленковичЗащитник
Защитник4. Уэбстер5. МуриллоЗащитник
Защитник41. Хиншелвуд7. УильямсЗащитник
Полузащитник 20. Балеба4. МоратоПолузащитник
Полузащитник 25. Гомес8. АндерсонПолузащитник 
Полузащитник22. Митома10. Гиббс-УайтПолузащитник
Нападающий14. Рюттер28. ДанилоПолузащитник
Нападающий9. Педро 21. ЭлангаПолузащитник
Нападающий17. Минте11. ВудНападающий
Главный тренерФабиан Марк ХюрцелерНуну ЭшпиритуГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на огромные проблемы хозяев с составом, именно  «Брайтон»  Winline выделяет в качестве фаворита в паре. Победа парней Хюрцелера котируется за 1.79. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70. Ставка же на гостей сулит четырехкратный выигрыш.

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