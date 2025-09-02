Александр Бублик — Томми Пол, 31 августа: прогноз на матч US Open

У Бублика была довольно продолжительная пауза перед US Open, но он доказал, что очевидных проблем с соревновательным тонусом не появилось. Казахстанец уверенно одержал две победы, не отдав соперникам ни сета. Пол же после будничного старта устроил во втором круге матч-триллер на 4,5 часа и выиграл его только в пяти сетах.

Разумеется, при таких вводных Бублик может подойти чуть более свежим к предстоящей встрече. Однако другие явные козыри найти непросто (подачу выносим за скобки — лишь бы работала). В целом стиль Пола довольно неудобен для казахстанца, что подтверждает и статистика личных встреч. Да и не стоит забывать о давлении домашних для американца трибун.

Резюмируя, отметим, что статус фаворита — отчасти аванс для Бублика. Пройти Пола будет непросто, и нас наверняка в любом случае ждет напряженная борьба. Пожалуй, редко бывают матчи на турнирах Большого шлема, где настолько напрашивается сценарий с минимум четырьмя сетами. Но для повышения коэффициента пробуем тотал по геймам.