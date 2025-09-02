Ведомости
Александр Бублик — Томми Пол, 31 августа: прогноз на матч US Open

Букмекеры считают казахстанца фаворитом
Александр Бокулёв

В ночь на воскресенье, 31 августа, по московскому времени пройдет один из самых интригующих матчей третьего круга Открытого чемпионата США по теннису 2025 года. Казахстанец Александр Бублик сыграет с американцем Томми Полом. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 31.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Александр Бублик (28 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Тристан Скулкейт (Австралия) — 6:3, 6:3, 6:3

Томми Пол (28 лет, 14-я ракетка мира, 14-й номер посева)

  • 1-й круг: Эльмер Мёллер (Дания) — 6:3, 6:3, 6:1
  • 2-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 5:7, 7:5

Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27)

Александр Бублик

До 2016 года представлял Россию. Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы в Халле (трава), Гштаде и Кицбюэле (оба — грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Australian Open и Уимлдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 26 побед при 15 поражениях. На US Open уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2019-м. В прошлом сезоне вылетел после стартового матча.

Томми Пол

Выиграл четыре турнира ATP, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии на Australian Open дошел до четвертьфинала, в Аделаиде и Далласе — до полуфинала. Также пробился в полуфинал на грунте в Хьюстоне и Риме. На «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетел во втором круге. Всего в 2025 году одержал 29 побед при 12 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2023-м и 2024-м, когда доходил до четвертого круга.

Личные встречи

Ранее соперники провели три официальных очных матча на взрослом уровне: два — на харде, один — на траве. Во всех случаях выигрывал Пол.

Ставки на исход

Букмекеры считают казахстанца фаворитом. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,73 на его победу и 2,10 на успех американца.

Ставки на тоталы

В обоих очных матчах на харде Бублик выигрывал один сет. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,85 на ТБ (39,5) и 1,95 на ТМ (39,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа БубликаПобеда ПолаТБ (39,5)ТМ (39,5)
FONBET1,732,101,851,95

Прогноз и ставка

У Бублика была довольно продолжительная пауза перед US Open, но он доказал, что очевидных проблем с соревновательным тонусом не появилось. Казахстанец уверенно одержал две победы, не отдав соперникам ни сета. Пол же после будничного старта устроил во втором круге матч-триллер на 4,5 часа и выиграл его только в пяти сетах.

Разумеется, при таких вводных Бублик может подойти чуть более свежим к предстоящей встрече. Однако другие явные козыри найти непросто (подачу выносим за скобки — лишь бы работала). В целом стиль Пола довольно неудобен для казахстанца, что подтверждает и статистика личных встреч. Да и не стоит забывать о давлении домашних для американца трибун.

Резюмируя, отметим, что статус фаворита — отчасти аванс для Бублика. Пройти Пола будет непросто, и нас наверняка в любом случае ждет напряженная борьба. Пожалуй, редко бывают матчи на турнирах Большого шлема, где настолько напрашивается сценарий с минимум четырьмя сетами. Но для повышения коэффициента пробуем тотал по геймам.

