Болгария - Испания, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В этом году болгары еще не побеждали, и есть подозрение, что в ближайший четверг тоже не выиграют. Команды разделяет пропасть во всех отношениях. Испания стоит на 82 позиции выше в рейтинге ФИФА и должна побеждать такого соперника даже условно вторым составом. Букмекеры даже убрали из линий двойной шанс в пользу гостей ввиду предсказуемости исхода встречи.

А вот на рынке тоталов можно найти интересные варианты. Пять последних матчей испанцев были не просто результативными, а очень результативными - минимум четыре гола на пару команд. ТБ 3 при таких раскладах выглядит вполне перспективным вариантом. Если ставка на этот исход сыграет, FONBET удвоит ее номинал.