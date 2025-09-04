Болгария - Испания, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 4 сентября, поход за путевкой на чемпионат мира 2026 года начинает сильнейшая сборная Европы. В первом туре квалификации испанцы выступят в Софии. Легкие три очка для гранда?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
Болгария
Место в рейтинге ФИФА: 84
04.09.2025, Чт
21:45 МСК
Испания
Место в рейтинге ФИФА: 2
|П1 - 33.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 1-й тур
Стадион: «Василь Левски» (София, Болгария)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Болгария
|0
|1
|4
|2-23
|Испания
|4
|1
|0
|23-2
Последние пять матчей сборной Болгарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2025
|Греция
4:0
Болгария
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Болгария
2:2
Кипр
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Ирландия
2:1
Болгария
Лига наций
|20.03.2025
|Болгария
1:3
Ирландия
Лига наций
|18.11.2024
|Болгария
1:1
Беларусь
Лига наций
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|Португалия
2:2, пен. 5:3
Испания
Лига наций
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Испания
3:3, пен. 5:4
Нидерланды
Лига наций
|20.03.2025
|Нидерланды
2:2
Испания
Лига наций
|18.11.2024
|Испания
3:2
Швейцария
Лига наций
Группа E
04.09.2025. 19:00. Грузия – Турция
04.09.2025. 21:45. Болгария – Испания
07.09.2025. 16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025. 21:45. Турция – Испания
11.10.2025. 21:45. Болгария – Турция
11.10.2025. 21:45. Испания – Грузия
14.10.2025. 21:45. Испания – Болгария
14.10.2025. 21:45. Турция – Грузия
15.11.2025. 20:00. Турция – Болгария
15.11.2025. 20:00. Грузия – Испания
18.11.2025. 22:45. Испания – Турция
18.11.2025. 22:45. Болгария – Грузия
В этом году болгары еще не побеждали, и есть подозрение, что в ближайший четверг тоже не выиграют. Команды разделяет пропасть во всех отношениях. Испания стоит на 82 позиции выше в рейтинге ФИФА и должна побеждать такого соперника даже условно вторым составом. Букмекеры даже убрали из линий двойной шанс в пользу гостей ввиду предсказуемости исхода встречи.
А вот на рынке тоталов можно найти интересные варианты. Пять последних матчей испанцев были не просто результативными, а очень результативными - минимум четыре гола на пару команд. ТБ 3 при таких раскладах выглядит вполне перспективным вариантом. Если ставка на этот исход сыграет, FONBET удвоит ее номинал.
Посмотреть трансляцию из Софии можно в онлайн-кинотеатре Okko.
Потери
Болгария: нет
Испания: нет
Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы болгар редким для европейской квалификации коэффициентом 33.00. Котировка на Испанию почти в 30 раз ниже! На ничью предлагается поставить за 9.50.
Варианты 0:2 и 0:3 котируются в FONBET на одинаковом уровне - 5.50.
Помимо болгар и испанцев в эту четверку попали Грузия с Турцией.