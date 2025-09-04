Ведомости
Болгария - Испания, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Царский коэффициент на хозяев поля!
Валентин Васильев

В четверг, 4 сентября, поход за путевкой на чемпионат мира 2026 года начинает сильнейшая сборная Европы. В первом туре квалификации испанцы выступят в Софии. Легкие три очка для гранда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Болгария

Место в рейтинге ФИФА: 84

04.09.2025, Чт

21:45 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 2

П1 - 33.00

Х - 9.50

П2 - 1.11

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа E, 1-й тур

Стадион: «Василь Левски»   (София, Болгария)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Болгария0142-23
Испания41023-2

Последние пять матчей сборной Болгарии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2025Греция

4:0

Болгария

Товарищеский матч

06.06.2025Болгария

2:2

Кипр

Товарищеский матч

23.03.2025Ирландия

2:1

Болгария

Лига наций

20.03.2025Болгария

1:3

Ирландия

Лига наций

18.11.2024Болгария

1:1

Беларусь

Лига наций

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025Португалия

2:2, пен. 5:3

Испания

Лига наций

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Испания

3:3, пен. 5:4

Нидерланды

Лига наций

20.03.2025Нидерланды

2:2

Испания

Лига наций

18.11.2024Испания

3:2

Швейцария

Лига наций

Календарь игр 

Свернуть

Группа E
04.09.2025.   19:00. Грузия – Турция
04.09.2025.   21:45. Болгария – Испания
07.09.2025.   16:00. Грузия – Болгария
07.09.2025.   21:45. Турция – Испания
11.10.2025.   21:45. Болгария – Турция
11.10.2025.   21:45. Испания – Грузия
14.10.2025.   21:45. Испания – Болгария
14.10.2025.   21:45. Турция – Грузия
15.11.2025.   20:00. Турция – Болгария
15.11.2025.   20:00. Грузия – Испания
18.11.2025.   22:45. Испания – Турция
18.11.2025.   22:45. Болгария – Грузия

Прогноз на матч

Свернуть

В этом году болгары еще не побеждали, и есть подозрение, что в ближайший четверг тоже не выиграют. Команды разделяет пропасть во всех отношениях. Испания стоит на 82 позиции выше в рейтинге ФИФА и должна побеждать такого соперника даже условно вторым составом. Букмекеры даже убрали из линий двойной шанс в пользу гостей ввиду предсказуемости исхода встречи.

А вот на рынке тоталов можно найти интересные варианты. Пять последних матчей испанцев были не просто результативными, а очень результативными - минимум четыре гола на пару команд. ТБ 3 при таких раскладах выглядит вполне перспективным вариантом. Если ставка на этот исход сыграет, FONBET удвоит ее номинал. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Посмотреть трансляцию из Софии можно в онлайн-кинотеатре Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

Болгария: нет 

Испания: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы болгар редким для европейской квалификации коэффициентом 33.00. Котировка на Испанию почти в 30 раз ниже! На ничью предлагается поставить за 9.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Болгария - Испания?

Варианты 0:2 и 0:3 котируются в FONBET на одинаковом уровне - 5.50.

Где смотреть бесплатно матч Болгария - Испания?

Легально смотреть матчи ЧМ-2026 можно на платформе Okko. 

Кто еще играет в группе E?

Помимо болгар и испанцев в эту четверку попали Грузия с Турцией.

