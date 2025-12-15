Кардифф Сити - Челси, 16 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся полуфиналисты Кубка английской лиги. Откроет четвертьфинальную стадию противостояние в Уэльсе: «Кардифф» принимает «Челси». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на вторничную игру.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кардифф Сити» (Лондон)
16.12.2025, Вт
23:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 14.00
Турнир: Кубок лиги, 1/4 финала
Стадион: «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс)
Главный судья: еще не объявлен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кардифф»
|15
|10
|20
|57-72
|«Челси»
|20
|10
|15
|72-57
Последние пять матчей «Кардиффа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Кардифф»
4:3
«Донкастер»
Первая лига
|09.12.2025
|«Стивенидж»
0:1
«Кардифф»
Первая лига
|06.12.2025
|«Кардифф»
3:2
«Хаддерсфилд»
Первая лига
|02.12.2025
|«Кардифф»
1:5
«Уимблдон»
Трофей Футбольной лиги
|29.11.2025
|«Кардифф»
3:0
«Мансфилд»
Первая лига
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|09.12.2025
|«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.12.2025
|«Лидс»
3:1
«Челси»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
1/4 финала
16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»
17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»
17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»
23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас
«Кардифф Сити» выглядит во всех отношениях инородным телом в кругу четвертьфиналистов Кубка лиги. Во-первых, это единственный представитель низшей лиги на этой стадии. Во-вторых - единственный «не англичанин». Выход клуба третьего по счету дивизиона в восьмерку лучших команд турнира - уже сам по себе громкая сенсация. На пути к победителю Клубного ЧМ валлийцы преодолели четыре барьера, в том числе один - из АПЛ, в лице «Бернли». И на всех предыдущих стадиях они забивали минимум по два мяча (однажды - три).
В списке приоритетов «Челси» Кубок лиги точно стоит не на первом месте. Поэтому и предыдущих соперников - «Линкольн», «Вулверхэмптон» - лондонцы побеждали не без труда. В Кардиффе Энцо Мареска наверняка прибегнет к широкой ротации. Это - огромный плюс для интриги.
Верим, что как минимум локального успеха при поддержке своих переполненных трибун парни Брайана Барри-Мерфи сумеют добиться, а именно - поразить ворота фаворита. Наш прогноз на основное время - обе команды забьют. «МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 2.17.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Кардиффе покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Кардифф Сити»: нет
«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)
Аналитики «МАРАФОН» оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.24. Успешная ставка на успех хозяев сулит 14-кратный выигрыш. Котировка на ничью тоже выглядит весомо - 6.50.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу гостей со счетом 2:0. В БК «МАРАФОН» этот исход котируется за 5.70.
Коэффициент 1.58 на тотал больше 2.5свидетельствует о высокой вероятности результативного действа в Уэльсе.
Топ-3 фаворитов турнира от БК «МАРАФОН» выглядит следующим образом:
На триумф «Кардиффа» сейчас можно поставить с коэффициентом 76.00.