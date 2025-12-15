Кардифф Сити - Челси, 16 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Кардифф Сити» выглядит во всех отношениях инородным телом в кругу четвертьфиналистов Кубка лиги. Во-первых, это единственный представитель низшей лиги на этой стадии. Во-вторых - единственный «не англичанин». Выход клуба третьего по счету дивизиона в восьмерку лучших команд турнира - уже сам по себе громкая сенсация. На пути к победителю Клубного ЧМ валлийцы преодолели четыре барьера, в том числе один - из АПЛ, в лице «Бернли». И на всех предыдущих стадиях они забивали минимум по два мяча (однажды - три).

В списке приоритетов «Челси» Кубок лиги точно стоит не на первом месте. Поэтому и предыдущих соперников - «Линкольн», «Вулверхэмптон» - лондонцы побеждали не без труда. В Кардиффе Энцо Мареска наверняка прибегнет к широкой ротации. Это - огромный плюс для интриги.

Верим, что как минимум локального успеха при поддержке своих переполненных трибун парни Брайана Барри-Мерфи сумеют добиться, а именно - поразить ворота фаворита. Наш прогноз на основное время - обе команды забьют. «МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 2.17.