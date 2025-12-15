Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 декабря 14:36ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Кардифф Сити - Челси, 16 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Представитель третьего дивизиона - против клубного чемпиона мира!
Валентин Васильев

На этой неделе определятся полуфиналисты  Кубка английской лиги. Откроет четвертьфинальную стадию противостояние в Уэльсе: «Кардифф» принимает «Челси». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на вторничную игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кардифф Сити» (Лондон)

16.12.2025, Вт

23:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 14.00

Х - 6.50

П2 - 1.24

Турнир:  Кубок лиги, 1/4 финала

Стадион: «Кардифф Сити»   (Кардифф, Уэльс)

Главный судья: еще не объявлен

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кардифф»15102057-72
«Челси»20101572-57

Последние пять матчей «Кардиффа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Кардифф»

4:3

«Донкастер»

Первая лига

09.12.2025«Стивенидж»

0:1

«Кардифф»

Первая лига

06.12.2025«Кардифф»

3:2

«Хаддерсфилд»

Первая лига

02.12.2025«Кардифф»

1:5

«Уимблдон»

Трофей Футбольной лиги

29.11.2025«Кардифф»

3:0

«Мансфилд»

Первая лига

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

09.12.2025«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.12.2025«Лидс»

3:1

«Челси»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала

16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси»  

17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм»  

23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас

Прогноз на матч

Свернуть

«Кардифф Сити» выглядит во всех отношениях инородным телом в кругу четвертьфиналистов Кубка лиги. Во-первых, это единственный представитель низшей лиги на этой стадии. Во-вторых - единственный «не англичанин». Выход клуба третьего по счету дивизиона в восьмерку лучших команд турнира - уже сам по себе громкая сенсация. На пути к победителю Клубного ЧМ валлийцы преодолели четыре барьера, в том числе один - из АПЛ, в лице «Бернли». И на всех предыдущих стадиях они забивали минимум по два мяча (однажды - три).

В списке приоритетов «Челси» Кубок лиги точно стоит не на первом месте. Поэтому и предыдущих соперников - «Линкольн», «Вулверхэмптон» - лондонцы побеждали не без труда. В Кардиффе Энцо Мареска наверняка прибегнет к широкой ротации. Это - огромный плюс для интриги. 

Верим, что как минимум локального успеха при поддержке своих переполненных трибун парни Брайана Барри-Мерфи сумеют добиться, а именно - поразить ворота фаворита. Наш прогноз на основное время - обе команды забьют. «МАРАФОН» дает на этот исход коэффициент 2.17.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Кардиффе покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кардифф Сити»: нет

«Челси»: Делап, Колвилл, Эссуго, Лавиа (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «МАРАФОН»  оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.24. Успешная ставка на успех хозяев сулит 14-кратный выигрыш. Котировка на ничью тоже выглядит весомо - 6.50.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Кардифф» - «Челси»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу гостей со счетом 2:0. В БК «МАРАФОН» этот исход котируется за 5.70.

Будет ли матч «Кардифф» - «Челси» результативным?

Коэффициент 1.58 на тотал больше 2.5свидетельствует о высокой вероятности результативного действа в Уэльсе.

Кто выиграет Кубок лиги?

Топ-3 фаворитов турнира от БК «МАРАФОН» выглядит следующим образом:

  1. «Арсенал» - 3.20
  2. «Манчестер Сити» - 3.26
  3. «Челси» - 5.55

На триумф «Кардиффа» сейчас можно поставить с коэффициентом 76.00. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer381 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer2 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer381 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer16 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё