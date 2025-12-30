Ведомости
Челси - Борнмут, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Три недели тому клубный чемпион мира не справился с этим середняком
Валентин Васильев

Клубный чемпион мира завершает знаменательный для себя 2025 год домашним матчем с «Борнмутом». Тут-то у «Челси» непредвиденных проблем не возникнет? Выбираем вариант для пари на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон) 

30.12.2025, Вт

22:30 МСК

«Борнмут»

П1 - 1.57

Х - 4.15

П2 - 5.70

Турнир: английская Премьер-лига, 19-й тур

Стадион:  «Стэмфорд Бридж»   (Лондон, Англия)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»164537-22
«Борнмут»541622-37

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025

«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

20.12.2025

«Ньюкасл»

2:2

«Челси»

АПЛ

16.12.2025

«Кардифф»

1:3

«Челси»

Кубок лиги

13.12.2025

«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

09.12.2025

«Аталанта»

2:1

«Челси»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Брентфорд»

4:1

«Борнмут»

АПЛ

20.12.2025«Борнмут»

1:1

«Бернли»

АПЛ

15.12.2025«МЮ»

4:4

«Борнмут»

АПЛ

06.12.2025«Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

02.12.2025«Борнмут»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

По итогам субботних матчей 18-го тура таблица АПЛ приобрела такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал18133233-1142
2. Манчестер Сити18131443-1740
3. Астон Вилла18123329-1939
4. Ливерпуль18102630-2632
5. Челси1885530-1929
6. Манчестер Юнайтед1885532-2829
7. Сандерленд1776419-1727
8. Брентфорд1882828-2626
9. Кристал Пэлас1775521-1926
10. Фулхэм1882825-2626
11. Эвертон1874718-2025
12. Брайтон1866626-2524
13. Ньюкасл1865723-2323
14. Тоттенхэм1764726-2322
15. Борнмут1857627-3322
16. Лидс1754824-3119
17. Ноттингем Форест18531018-2818
18. Вест Хэм18341119-3613
19. Бернли18331219-3412
20. Вулверхэмптон18021610-392

Прогноз на матч

Свернуть

На игроков «Челси» в 2025-м навалилась колоссальная нагрузка. Год команда доигрывает на фоне усталости. Неудивительно, что результаты команды заметно просели: из восьми предыдущих матчей «синие» выиграли только два. При этом на рубеже ноября и декабря они четыре игры подряд не  побеждали.

У «Борнмута» зимой еще побед вообще не было - последняя случилась еще в конце октября. Но при этом периодически середняк преподносить локальные сенсации - вроде 4:4 с «МЮ» или 0:0 с тем же «Челси».

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были на «обе забьют». Считаем этот исход более чем вероятным и в ближайший вторник - несмотря на недавнюю «нулевку» в Борнмуте.

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом игр Премьер-лиги на территории РФ можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Челси»: Колвилл, Лавиа (оба - травмы)

«Борнмут»: Адамс, Гэннон-Доак (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:

Позиция«Челси»«Борнмут»Позиция
Вратарь1. Санчес1. ПетровичВратарь
Защитник24. Джеймс18. ДиакитеЗащитник
Защитник29. Фофана20. ХименесЗащитник
Защитник23. Чалоба5. СенесиЗащитник
Защитник3. Кукурелья3. ТрюфферПолузащитник
Полузащитник 27. Гюсто15. СмитПолузащитник
Полузащитник 10. Палмер4. КукПолузащитник 
Полузащитник25. Кайседо16. ТаверньерПолузащитник
Полузащитник49. Гарначо8. СкоттНападающий
Полузащитник7. Нету24. СеменьоНападающий
Нападающий29. Педро19. КлюйвертНападающий
Главный тренерЭнцо МарескаАндони ИраолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры PARI оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.57. На гостей он составляет 5.70. Ничья котируется за 4.15.

