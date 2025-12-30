Челси - Борнмут, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Клубный чемпион мира завершает знаменательный для себя 2025 год домашним матчем с «Борнмутом». Тут-то у «Челси» непредвиденных проблем не возникнет? Выбираем вариант для пари на игру в Лондоне.
Турнир: английская Премьер-лига, 19-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Англия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|16
|4
|5
|37-22
|«Борнмут»
|5
|4
|16
|22-37
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.12.2025
«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
20.12.2025
«Ньюкасл»
2:2
«Челси»
АПЛ
16.12.2025
«Кардифф»
1:3
«Челси»
Кубок лиги
13.12.2025
«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
09.12.2025
«Аталанта»
2:1
«Челси»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Брентфорд»
4:1
«Борнмут»
АПЛ
|20.12.2025
|«Борнмут»
1:1
«Бернли»
АПЛ
|15.12.2025
|«МЮ»
4:4
«Борнмут»
АПЛ
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|02.12.2025
|«Борнмут»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
По итогам субботних матчей 18-го тура таблица АПЛ приобрела такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|18
|13
|3
|2
|33-11
|42
|2. Манчестер Сити
|18
|13
|1
|4
|43-17
|40
|3. Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|29-19
|39
|4. Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30-26
|32
|5. Челси
|18
|8
|5
|5
|30-19
|29
|6. Манчестер Юнайтед
|18
|8
|5
|5
|32-28
|29
|7. Сандерленд
|17
|7
|6
|4
|19-17
|27
|8. Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28-26
|26
|9. Кристал Пэлас
|17
|7
|5
|5
|21-19
|26
|10. Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25-26
|26
|11. Эвертон
|18
|7
|4
|7
|18-20
|25
|12. Брайтон
|18
|6
|6
|6
|26-25
|24
|13. Ньюкасл
|18
|6
|5
|7
|23-23
|23
|14. Тоттенхэм
|17
|6
|4
|7
|26-23
|22
|15. Борнмут
|18
|5
|7
|6
|27-33
|22
|16. Лидс
|17
|5
|4
|8
|24-31
|19
|17. Ноттингем Форест
|18
|5
|3
|10
|18-28
|18
|18. Вест Хэм
|18
|3
|4
|11
|19-36
|13
|19. Бернли
|18
|3
|3
|12
|19-34
|12
|20. Вулверхэмптон
|18
|0
|2
|16
|10-39
|2
На игроков «Челси» в 2025-м навалилась колоссальная нагрузка. Год команда доигрывает на фоне усталости. Неудивительно, что результаты команды заметно просели: из восьми предыдущих матчей «синие» выиграли только два. При этом на рубеже ноября и декабря они четыре игры подряд не побеждали.
У «Борнмута» зимой еще побед вообще не было - последняя случилась еще в конце октября. Но при этом периодически середняк преподносить локальные сенсации - вроде 4:4 с «МЮ» или 0:0 с тем же «Челси».
У обеих команд из 10 последних матчей шесть были на «обе забьют». Считаем этот исход более чем вероятным и в ближайший вторник - несмотря на недавнюю «нулевку» в Борнмуте.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за ходом игр Премьер-лиги на территории РФ можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Челси»: Колвилл, Лавиа (оба - травмы)
«Борнмут»: Адамс, Гэннон-Доак (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Борнмут»:
|Позиция
|«Челси»
|«Борнмут»
|Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
|1. Петрович
|Вратарь
|Защитник
|24. Джеймс
|18. Диаките
|Защитник
|Защитник
|29. Фофана
|20. Хименес
|Защитник
|Защитник
|23. Чалоба
|5. Сенеси
|Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
|3. Трюффер
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гюсто
|15. Смит
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|4. Кук
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|16. Таверньер
|Полузащитник
|Полузащитник
|49. Гарначо
|8. Скотт
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Нету
|24. Семеньо
|Нападающий
|Нападающий
|29. Педро
|19. Клюйверт
|Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Андони Ираола
|Главный тренер
Трейдеры PARI оценили вероятность победы фаворита коэффициентом 1.57. На гостей он составляет 5.70. Ничья котируется за 4.15.