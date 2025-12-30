Челси - Борнмут, 30 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На игроков «Челси» в 2025-м навалилась колоссальная нагрузка. Год команда доигрывает на фоне усталости. Неудивительно, что результаты команды заметно просели: из восьми предыдущих матчей «синие» выиграли только два. При этом на рубеже ноября и декабря они четыре игры подряд не побеждали.

У «Борнмута» зимой еще побед вообще не было - последняя случилась еще в конце октября. Но при этом периодически середняк преподносить локальные сенсации - вроде 4:4 с «МЮ» или 0:0 с тем же «Челси».

У обеих команд из 10 последних матчей шесть были на «обе забьют». Считаем этот исход более чем вероятным и в ближайший вторник - несмотря на недавнюю «нулевку» в Борнмуте.