Челси - Манчестер Сити, 16 мая: где смотреть финал Кубка Англии, прогноз, составы

Обновлено:
Гвардиола не оставляет надежд на «золотой дубль»
Валентин Васильев
В субботу, 16 мая, в Англии будет разыгран один из двух самых ценных трофеев страны - национальный Кубок. В решающем матче сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние выходных в Британии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси»  (Лондон) 

16.05.2026, Сб

17:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 4.80

Х - 4.30

П2 - 1.70

Турнир: Кубок Англии, финал

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»714371251-256
«Манчестер Сити»714371256-251

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2026«Ливерпуль»

1:1

«Челси»

АПЛ

04.05.2026«Челси»

1:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

26.04.2026«Челси»

1:0

«Лидс»

Кубок Англии

21.04.2026«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

18.04.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

09.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Брентфорд»

АПЛ

04.05.2026«Эвертон»

3:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

25.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Саутгемптон»

АПЛ

22.04.2026«Бернли»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Прогноз на матч

Победитель клубного чемпионата мира провалил сезон в национальном чемпионате: даже выход в Лигу конференций через АПЛ станет для «Челси» подарком. Кубок страны - последняя возможность спасти эту кампанию. На нем сейчас сфокусировано все внимание лондонцев.

У «Ман Сити» ситуация принципиально иная: команда Гвардиолы продолжает гонку за обоими главными британскими трофеями. Ей делить оставшиеся матчи на ключевые и второстепенные точно нельзя. Хватит ли у «горожан» физических ресурсов для этой борьбы на исходе изнурительного сезона - вопрос.

Тем не менее именно манчестерцев аналитики считают явными фаворитами в финале - несмотря на то, что «Челси» играет в родном городе, пусть и не на своем стадионе. «Сити» играет результативно: восемь из 10 последних матчей у парней Пепа были «верховыми». Да и у лондонцев таких на этом отрезке больше половины (шесть из 10). 

Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5. В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 2.03.

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челси»:  Санчес, Нету, Гарначо, Эстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)

«Манчестер Сити»: Диаш (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Челси»«Ман Сити»Позиция
Вратарь12. Йоргенсен25. ДоннаруммаВратарь
Защитник3. Кукурелья27. НунесЗащитник
Защитник6. Колвилл45. ХусановЗащитник
Защитник29. Фофана15. ГехиЗащитник
Защитник24. Джеймс33. О'РайлиЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо16. РодриПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес20. СилваПолузащитник 
Полузащитник17. Андрей10. ШеркиПолузащитник
Полузащитник10. Палмер11. ДокуПолузащитник
Полузащитник55. Дерри42. СеменьоПолузащитник
Нападающий20. Педро9. ХоландНападающий
Главный тренерКалум МакфарлейнХосеп Гвардиола

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент 4.80 на успех номинальных хозяев предлагает бетторам «БЕТСИТИ». Котировка на ничью всего на 0.50 ниже. Успех команды Гвардиолы в основное время идет в линии БК за 1.70.

На обладателя трофея предложения следующие: «Челси» - 3.20, «Манчестер Сити» - 1.37.

loading