Челси - Манчестер Сити, 16 мая: где смотреть финал Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 16 мая, в Англии будет разыгран один из двух самых ценных трофеев страны - национальный Кубок. В решающем матче сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние выходных в Британии.
Турнир: Кубок Англии, финал
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|71
|43
|71
|251-256
|«Манчестер Сити»
|71
|43
|71
|256-251
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Челси»
АПЛ
|04.05.2026
|«Челси»
1:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|26.04.2026
|«Челси»
1:0
«Лидс»
Кубок Англии
|21.04.2026
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|18.04.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|09.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Брентфорд»
АПЛ
|04.05.2026
|«Эвертон»
3:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|25.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Саутгемптон»
АПЛ
|22.04.2026
|«Бернли»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Победитель клубного чемпионата мира провалил сезон в национальном чемпионате: даже выход в Лигу конференций через АПЛ станет для «Челси» подарком. Кубок страны - последняя возможность спасти эту кампанию. На нем сейчас сфокусировано все внимание лондонцев.
У «Ман Сити» ситуация принципиально иная: команда Гвардиолы продолжает гонку за обоими главными британскими трофеями. Ей делить оставшиеся матчи на ключевые и второстепенные точно нельзя. Хватит ли у «горожан» физических ресурсов для этой борьбы на исходе изнурительного сезона - вопрос.
Тем не менее именно манчестерцев аналитики считают явными фаворитами в финале - несмотря на то, что «Челси» играет в родном городе, пусть и не на своем стадионе. «Сити» играет результативно: восемь из 10 последних матчей у парней Пепа были «верховыми». Да и у лондонцев таких на этом отрезке больше половины (шесть из 10).
Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5. В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 2.03.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Челси»: Санчес, Нету, Гарначо, Эстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)
«Манчестер Сити»: Диаш (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Челси»
|«Ман Сити»
|Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|3. Кукурелья
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
|45. Хусанов
|Защитник
|Защитник
|29. Фофана
|15. Гехи
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|33. О'Райли
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Андрей
|10. Шерки
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|11. Доку
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Дерри
|42. Семеньо
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Педро
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Калум Макфарлейн
|Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Коэффициент 4.80 на успех номинальных хозяев предлагает бетторам «БЕТСИТИ». Котировка на ничью всего на 0.50 ниже. Успех команды Гвардиолы в основное время идет в линии БК за 1.70.
На обладателя трофея предложения следующие: «Челси» - 3.20, «Манчестер Сити» - 1.37.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
💰 Получить фрибет от «Бетсити»