Челси - Тоттенхэм, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

У «Челси» был шанс одним матчем спасти неудачный сезон, но он его упустил. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» оказался сильнее - 1:0. Два оставшихся тура АПЛ кардинального влияния на положение лондонцев в турнирной таблице уже не окажут. В Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы столичный клуб не попадает. В такой ситуации изыскать внутреннюю мотивацию для игры на пределе сил достаточно сложно.

У «Тоттенхэма» ситуация принципиально иная: команда балансирует над зоной вылета. С приходом Роберто Де Дзерби «шпоры» наконец-то начали планомерный набор очков. Восемь баллов за пять туров и четыре матча без поражений - неплохие результат для аутсайдера. Но расслабляться «Тоттенхэму» рано: 18-я позиция - всего в паре очков от него.

На «Стэмфорд Бридж» гости выйдут предельно собранными и мобилизованными. Полагаем, что разница в стимулах окажет самое непосредственное влияние на итоговый результат. Наш прогноз: «Тоттенхэм» не уступит. Двойной шанс в пользу «шпор» котируется в «МАРАФОНЕ» за 1.86.