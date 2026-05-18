Партнерский проект

Челси - Тоттенхэм, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Гостям очки нужнее
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Программу 37-го тура АПЛ закроет лондонское дерби «Челси» - «Тоттенхэм». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние игрового дня в Англии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси»  (Лондон) 

19.05.2026, Вт

22:15 МСК

«Тоттенхэм»  (Лондон) 

П1 - 2.01

Х - 3.88

П2 - 3.60

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»824455284-238
«Тоттенхэм»554482238-284

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

09.05.2026«Ливерпуль»

1:1

«Челси»

АПЛ

04.05.2026«Челси»

1:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

26.04.2026«Челси»

1:0

«Лидс»

Кубок Англии

21.04.2026«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Тоттенхэм»

1:1

«Лидс»

АПЛ

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

25.04.2026«Вулверхэмптон»

0:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

18.04.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

12.04.2026«Сандерленд»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша сезона «Челси» занимает девятое место в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» - 17-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал36247568-2679
2Манчестер Сити36238575-3277
3Манчестер Юнайтед361811763-4865
4Астон Вилла371881154-4862
5Ливерпуль371781262-5259
6Борнмут361316756-5255
7Брайтон3614111152-4253
8Брентфорд361491352-4951
9Челси3613101355-4949
10Эвертон3613101346-4649
11Фулхэм361461644-5048
12Сандерленд3612121237-4648
13Ньюкасл361371650-5246
14Лидс3610141248-5344
15Кристал Пэлас3611111438-4744
16Ноттингем Форест3611101545-4743
17Тоттенхэм369111646-5538
18Вест Хэм36991842-6236
19Бернли36492337-7321
20Вулверхэмптон36392425-6618

Прогноз на матч

У «Челси» был шанс одним матчем спасти неудачный сезон, но он его упустил. В финале Кубка Англии  «Манчестер Сити» оказался сильнее - 1:0. Два оставшихся тура АПЛ кардинального влияния на положение лондонцев в турнирной таблице уже не окажут. В Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы столичный клуб не попадает. В такой ситуации изыскать внутреннюю мотивацию для игры на пределе сил достаточно сложно.

У  «Тоттенхэма» ситуация принципиально иная: команда балансирует над зоной вылета. С приходом Роберто Де Дзерби «шпоры» наконец-то начали планомерный набор очков. Восемь баллов за пять туров и четыре матча без поражений - неплохие результат для аутсайдера. Но расслабляться «Тоттенхэму» рано: 18-я позиция - всего в паре очков от него. 

На «Стэмфорд Бридж» гости выйдут предельно собранными и мобилизованными. Полагаем, что разница в стимулах окажет самое непосредственное влияние на итоговый результат. Наш прогноз:  «Тоттенхэм» не уступит. Двойной шанс в пользу  «шпор» котируется в «МАРАФОНЕ» за 1.86.

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Челси»:  Санчес, НЭстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)

«Тоттенхэм»: Дэвис, Соланке, Викариу, Кудус, Одобер, Кулушевски, Ромеро, Симонс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Челси»«Тоттенхэм»Позиция
Вратарь12. Йоргенсен31. КинскиВратарь
Защитник3. Кукурелья23. ПорроЗащитник
Защитник6. Колвилл4. ДансоЗащитник
Защитник29. Фофана37. ван ден ВенЗащитник
Защитник24. Джеймс13. УдоджиЗащитник
Полузащитник 25. Кайседо30. БентанкурПолузащитник
Полузащитник 8. Фернандес22. ГаллахерПолузащитник 
Полузащитник17. Андрей39. МуаниПолузащитник
Полузащитник10. Палмер6. ПальиньяПолузащитник
Полузащитник55. Дерри9. РишарлисонНападающий
Нападающий20. Педро11. ТельНападающий
Главный тренерКалум МакфарлейнРоберто Де Дзерби

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.01 на победу хозяев поля, 3.60 - на гостей и 3.88 - на ничью.

