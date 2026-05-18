Челси - Тоттенхэм, 19 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Программу 37-го тура АПЛ закроет лондонское дерби «Челси» - «Тоттенхэм». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние игрового дня в Англии.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|82
|44
|55
|284-238
|«Тоттенхэм»
|55
|44
|82
|238-284
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|09.05.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Челси»
АПЛ
|04.05.2026
|«Челси»
1:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|26.04.2026
|«Челси»
1:0
«Лидс»
Кубок Англии
|21.04.2026
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Тоттенхэм»
1:1
«Лидс»
АПЛ
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|25.04.2026
|«Вулверхэмптон»
0:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|18.04.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|12.04.2026
|«Сандерленд»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
За два тура до финиша сезона «Челси» занимает девятое место в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» - 17-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48-53
|44
|15
|Кристал Пэлас
|36
|11
|11
|14
|38-47
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
У «Челси» был шанс одним матчем спасти неудачный сезон, но он его упустил. В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» оказался сильнее - 1:0. Два оставшихся тура АПЛ кардинального влияния на положение лондонцев в турнирной таблице уже не окажут. В Лигу чемпионов и даже в Лигу Европы столичный клуб не попадает. В такой ситуации изыскать внутреннюю мотивацию для игры на пределе сил достаточно сложно.
У «Тоттенхэма» ситуация принципиально иная: команда балансирует над зоной вылета. С приходом Роберто Де Дзерби «шпоры» наконец-то начали планомерный набор очков. Восемь баллов за пять туров и четыре матча без поражений - неплохие результат для аутсайдера. Но расслабляться «Тоттенхэму» рано: 18-я позиция - всего в паре очков от него.
На «Стэмфорд Бридж» гости выйдут предельно собранными и мобилизованными. Полагаем, что разница в стимулах окажет самое непосредственное влияние на итоговый результат. Наш прогноз: «Тоттенхэм» не уступит. Двойной шанс в пользу «шпор» котируется в «МАРАФОНЕ» за 1.86.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Челси»: Санчес, НЭстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)
«Тоттенхэм»: Дэвис, Соланке, Викариу, Кудус, Одобер, Кулушевски, Ромеро, Симонс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Челси»
|«Тоттенхэм»
|Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|31. Кински
|Вратарь
|Защитник
|3. Кукурелья
|23. Порро
|Защитник
|Защитник
|6. Колвилл
|4. Дансо
|Защитник
|Защитник
|29. Фофана
|37. ван ден Вен
|Защитник
|Защитник
|24. Джеймс
|13. Удоджи
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
|30. Бентанкур
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|22. Галлахер
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Андрей
|39. Муани
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Палмер
|6. Пальинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Дерри
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|Нападающий
|20. Педро
|11. Тель
|Нападающий
|Главный тренер
|Калум Макфарлейн
|Роберто Де Дзерби
Главный тренер
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи: 2.01 на победу хозяев поля, 3.60 - на гостей и 3.88 - на ничью.
