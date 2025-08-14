Черноморец - Факел, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Факел» пока в полной мере оправдывает статус фаворита турнира. Команда солидно укрепилась под задачу и прагматично набирает очки. Футбол Шалимова не балует глаз какими-то изысками, но результат дает исправно. Три первых матча первенства «Факел» выиграл, как под копирку, с одинаковым счетом 1:0. В четвертом туре воронежцы позволили себе некоторое разнообразие, одолев «КАМАЗ» в Челнах со счетом 2:1. Попутно фиксируем первый пропущенный мяч у голкипера Даниила Фролкина.

Если «Факел» еще очков не терял, то его соперник пока не побеждал. В новом сезоне «Черноморец» чередует ничьи с поражениями. Обнадеживающий для новороссийских болельщиков момент: команда Первушина не только регулярно пропускает, но и забивает тоже стабильно. В пяти предыдущих официальных матчах южан ставка на «обе забьют» играла исправно. Да, воронежцы крепки обороной, но «черноморцы» выступают дома. Аура родных трибун должна добавить им сил в противостоянии с фаворитом. Так что обмен голами в этой паре совсем не выглядит фантастикой.