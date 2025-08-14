Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 августа 16:05ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Черноморец - Факел, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Шалимов уверенно гнет свою линию
Валентин Васильев

В программе пятого тура Лиги PARI явно выделяется матч в Новороссийске. «Черноморец» в прошлом сезоне до последнего бился за выход в РПЛ. «Факел» всерьез настроен на победу в новом розыгрыше. Обе команды в своих городах пользуются большой болельщицкой любовью. Так что повышенное внимание к игре гарантировано. Мы же расскажем о наиболее перспективных вариантах для прогноза на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Черноморец» (Новороссийск)

17.08.2025, Вс

19:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.35

Х - 3.15

П2 - 2.15

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион: «Центральный» (Новороссийск)

Главный судья: Прокопов (Ярославль)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Черноморец»65314-9
«Факел»3569-14

Последние пять матчей «Черноморца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Сокол»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Черноморец»

2:1

«Сочи»

Первая лига

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2025«КАМАЗ»

1:2

«Факел»

Лига PARI

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак» Кс

0:1

«Факел»

Лига PARI

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Факел» едет в Новороссийск одним из лидеров сезона. «Черноморец» пока в нижней половине таблицы. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

Свернуть

«Факел» пока в полной мере оправдывает статус фаворита турнира. Команда солидно укрепилась под задачу и прагматично набирает очки. Футбол Шалимова не балует глаз какими-то изысками, но результат дает исправно. Три первых матча первенства «Факел» выиграл, как под копирку, с одинаковым счетом 1:0. В четвертом туре воронежцы позволили себе некоторое разнообразие, одолев «КАМАЗ» в Челнах со счетом 2:1. Попутно фиксируем первый пропущенный мяч у голкипера Даниила Фролкина.

Если «Факел» еще очков не терял, то его соперник пока не побеждал. В новом сезоне «Черноморец» чередует ничьи с поражениями. Обнадеживающий для новороссийских болельщиков момент: команда Первушина не только регулярно пропускает, но и забивает тоже стабильно. В пяти предыдущих официальных матчах южан ставка на «обе забьют» играла исправно. Да, воронежцы крепки обороной, но «черноморцы» выступают дома. Аура родных трибун должна добавить им сил в противостоянии с фаворитом. Так что обмен голами в этой паре совсем не выглядит фантастикой. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Новороссийска будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Черноморец»: Магомедов

«Факел»: Дзиов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа южан идет в линии с котировкой 3.25, успех гостей - за 2.15, а ничья - за 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Черноморец» - «Факел»? 

Котировку 6.50 аналитики присвоили сразу трем вариантам точного счета - 0:0, 1:1 и 0:1.

Матч «Черноморец» - «Факел» будет результативным? 

Коэффициент 2.25 на ТБ 2.5 - предвестник «низовой» игры.

Где смотреть бесплатно матч  «Черноморец» - «Факел»?

Следить за играми Лиги PARI можно на ресурсах одноименной букмекерской конторы.

Где купить билеты на матч «Черноморец» - «Факел»?

Билеты на игру можно приобрести оффлайн в кассах стадиона «Центральный» или же на специализированных онлайн-площадках.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer170 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer504 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё