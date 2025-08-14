Черноморец - Факел, 17 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В программе пятого тура Лиги PARI явно выделяется матч в Новороссийске. «Черноморец» в прошлом сезоне до последнего бился за выход в РПЛ. «Факел» всерьез настроен на победу в новом розыгрыше. Обе команды в своих городах пользуются большой болельщицкой любовью. Так что повышенное внимание к игре гарантировано. Мы же расскажем о наиболее перспективных вариантах для прогноза на игру.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Центральный» (Новороссийск)
Главный судья: Прокопов (Ярославль)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Черноморец»
|6
|5
|3
|14-9
|«Факел»
|3
|5
|6
|9-14
Последние пять матчей «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Сокол»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Факел»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
«Факел» едет в Новороссийск одним из лидеров сезона. «Черноморец» пока в нижней половине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
«Факел» пока в полной мере оправдывает статус фаворита турнира. Команда солидно укрепилась под задачу и прагматично набирает очки. Футбол Шалимова не балует глаз какими-то изысками, но результат дает исправно. Три первых матча первенства «Факел» выиграл, как под копирку, с одинаковым счетом 1:0. В четвертом туре воронежцы позволили себе некоторое разнообразие, одолев «КАМАЗ» в Челнах со счетом 2:1. Попутно фиксируем первый пропущенный мяч у голкипера Даниила Фролкина.
Если «Факел» еще очков не терял, то его соперник пока не побеждал. В новом сезоне «Черноморец» чередует ничьи с поражениями. Обнадеживающий для новороссийских болельщиков момент: команда Первушина не только регулярно пропускает, но и забивает тоже стабильно. В пяти предыдущих официальных матчах южан ставка на «обе забьют» играла исправно. Да, воронежцы крепки обороной, но «черноморцы» выступают дома. Аура родных трибун должна добавить им сил в противостоянии с фаворитом. Так что обмен голами в этой паре совсем не выглядит фантастикой.
Прямой эфир из Новороссийска будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Черноморец»: Магомедов
«Факел»: Дзиов (травма)
PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа южан идет в линии с котировкой 3.25, успех гостей - за 2.15, а ничья - за 3.15.
Котировку 6.50 аналитики присвоили сразу трем вариантам точного счета - 0:0, 1:1 и 0:1.
Коэффициент 2.25 на ТБ 2.5 - предвестник «низовой» игры.
Билеты на игру можно приобрести оффлайн в кассах стадиона «Центральный» или же на специализированных онлайн-площадках.