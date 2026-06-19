Шейн Коллинс – Отари Танзилови, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Ближайший турнир UFC откроет поединок грузина Отари Танзилови в полулегком весе (до 65,7 кг). Ему предстоит встретиться с другим дебютантом лиги – американцем Шейном Коллинсом. Кто окажется сильнее?
Коллинс
Танзилови
|США
Страна
Грузия
|26
Возраст
28
|7
Бои
11
|7 (4 / 1 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (7 / 0 / 3)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|175
Рост (см)
178
|178
Размах рук (см)
178
|N/A
Размах ног (см)
N/A
Начал заниматься единоборствами в 15-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2024 г. Стал чемпионом A1 Combat в полулегком весе и дважды защитил пояс. В последнем поединке в мае нокаутировал Талона Хэммонса в первом раунде под эгидой этой лиги.
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Пятикратный чемпион Грузии по кикбоксингу, двукратный – по боксу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. В сентябре 2024 г. бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но потерпел единственное поражение в карьере. В последнем поединке в феврале 2025 г. закрыл его благодаря победе над Гильермо Торресом единогласным решением судей под эгидой Fury FC.
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Коллинс – довольно интересный проспект с универсальными навыками и сбалансированным стилем. Танзилови – более односторонний боец, делающий ставку на ударную технику и базу бокса и кикбоксинга. Грузин, как правило, пытается навязать силовой стиль и активно прессинговать соперников. Но американец умеет работать и вторым номером, подлавливая оппонентов на контратаках.
Резюмируя, поединок выглядит довольно непредсказуемым и интригующим. Спортсмены на бумаге примерно равны, а потому мы вправе ждать не быструю развязку, а конкурентный поединок как минимум до третьего раунда.
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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Его откроет именно бой Коллинс – Танзилови.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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