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ГлавнаяПрогнозыШейн Коллинс – Отари Танзилови, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Шейн Коллинс – Отари Танзилови, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Грузин дебютирует поединком с еще одним новичком лиги
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Шейн Коллинс
  • Отари Танзилови
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Коллинс – Танзилови

Ближайший турнир UFC откроет поединок грузина Отари Танзилови в полулегком весе (до 65,7 кг). Ему предстоит встретиться с другим дебютантом лиги – американцем Шейном Коллинсом. Кто окажется сильнее?

Статистика

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Коллинс

 

Танзилови

США

Страна

Грузия

26

Возраст

28

7

Бои

11

7 (4 / 1 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (7 / 0 / 3)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

175

Рост (см)

178

178

Размах рук (см)

178

N/A

Размах ног (см)

N/A

Шейн Коллинс

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Начал заниматься единоборствами в 15-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2024 г. Стал чемпионом A1 Combat в полулегком весе и дважды защитил пояс. В последнем поединке в мае нокаутировал Талона Хэммонса в первом раунде под эгидой этой лиги.

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Отари Танзилови

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Пятикратный чемпион Грузии по кикбоксингу, двукратный – по боксу. В профессиональных ММА выступает с 2018 г. В сентябре 2024 г. бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но потерпел единственное поражение в карьере. В последнем поединке в феврале 2025 г. закрыл его благодаря победе над Гильермо Торресом единогласным решением судей под эгидой Fury FC.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КоллинсаПобеда ТанзиловиТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,552,502,251,60

Прогноз на бой

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Коллинс – довольно интересный проспект с универсальными навыками и сбалансированным стилем. Танзилови – более односторонний боец, делающий ставку на ударную технику и базу бокса и кикбоксинга. Грузин, как правило, пытается навязать силовой стиль и активно прессинговать соперников. Но американец умеет работать и вторым номером, подлавливая оппонентов на контратаках.

Резюмируя, поединок выглядит довольно непредсказуемым и интригующим. Спортсмены на бумаге примерно равны, а потому мы вправе ждать не быструю развязку, а конкурентный поединок как минимум до третьего раунда.

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Полный кард, где смотреть бой Коллинс – Танзилови

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Турнир UFC Fight Night 279 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 20 на 21 июня московскому времени. Его откроет именно бой Коллинс – Танзилови.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Андрэ Лима (Бразилия) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Биа Мескита (Бразилия) – Мелисса Муллинс (Англия). Женский легчайший вес;
  • Алан Насименто (Бразилия) – Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Гастон Боланос (Перу) – Майкл Асвелл-младший (США). Полулегкий вес;
  • Леон Шахбазян (Армения) – Леван Чохели (Грузия). Полусредний вес;
  • Кэрол Роса (Бразилия) – Луана Сантос (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Шейн Коллинс (США) – Отари Танзилови (Грузия). Полулегкий вес.

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