Шейн Коллинс – Отари Танзилови, 21 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Коллинс – довольно интересный проспект с универсальными навыками и сбалансированным стилем. Танзилови – более односторонний боец, делающий ставку на ударную технику и базу бокса и кикбоксинга. Грузин, как правило, пытается навязать силовой стиль и активно прессинговать соперников. Но американец умеет работать и вторым номером, подлавливая оппонентов на контратаках.

Резюмируя, поединок выглядит довольно непредсказуемым и интригующим. Спортсмены на бумаге примерно равны, а потому мы вправе ждать не быструю развязку, а конкурентный поединок как минимум до третьего раунда.