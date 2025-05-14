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14 мая 10:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Пол Крейг — Родолфо Беллато, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Тот самый шотландец, победивший Магомеда Анкалаева
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между шотландцем Полом Крейгом и бразильцем Родолфо Беллато. Сумеет ли опытный британец прервать серию из трех поражений?

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Статистика

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Крейг

 

Беллато

Шотландия

Страна

Бразилия

37

Возраст

29

27

Бои

15

17 (4 / 13 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (7 / 4 / 1)

9 (5 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (2 / 0 / 0)

1

Ничьи

1

192

Рост (см)

190,5

193

Размах рук (см)

197

109

Размах ног (см)

112

Пол Крейг

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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом LightStar и BAMMA в полутяжелом весе, после чего в 2016-м перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал девять побед при стольких же поражениях и одной ничьей. В июле 2023 года дебютировал в среднем весе и нокаутировал Андре Муниза, однако затем проиграл три боя подряд. В последнем поединке в ноябре уступил Бо Никалу единогласным решением судей.

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Родолфо Беллато

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, победитель международных турниров по этому виду спорта. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2022-м проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в 2023-м одержал победу в этом же турнире и получил контракт с UFC. Выиграл дебютный поединок в промоушене, однако в последнем бою с Джимми Крутом в феврале добился только ничьей решением большинства судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КрейгаПобеда БеллатоТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI4,801,202,151,66

Прогноз на бой

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Крейг всё сильнее сдаёт позиции, а промоушен стал регулярно использовать его как трамплин для проспектов. После серии поражений шотландец пытается вновь перезагрузить карьеру возвращением в полутяжелый дивизион, но новая неудача может стоить ему места в UFC. И букмекеры, несмотря на внушительный опыт Крейга, почти не верят в него в предстоящем поединке.

Понять их можно, ведь шотландец так и остался крайне односторонним бойцом, который, как правило, лишь в партере может претендовать на победу. Арсенал сабмишенов у Крейга выдающийся, но в контексте контроля и доминирования на нижнем этаже он тоже теряет хватку. В ближайшем бою проблемой для шотландца будет и универсальность Беллато, который вполне конкурентоспособен в партере.

Кроме того, бразилец хорош и в стойке. У него есть нокаутирующий потенциал, а Крейг всё хуже держит удар. Так что потенциальных опций для победы у проспекта гораздо больше. Впрочем, коэффициенты на Беллато слишком скромны, а заодно хочется всё-таки учесть вероятность очередного спасительного чудо-сабмишена от шотландца. Так что играем тотал и ставим на то, что второй раунд начнется. Такое пари побеждало в четырех последних боях обоих спортсменов.

Полный кард, где смотреть бой Крейг Беллато

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Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому соглавный бой Крейг Беллато стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Габриэль Грин (США) — Матеус Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Джаред Гордон (США) — Тиаго Мойзес (Бразилия). Легкий вес;
  • Луана Сантос (Бразилия) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Элис Рид (США) — Денизе Гомес (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хьюн Сунг Пак (Южная Корея) — Карлос Эрнандес (США). Наилегчайший вес;
  • Тиша Пеннингтон (США) — Луана Пиньеро (Бразилия). Женский минимальный вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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