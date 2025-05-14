Пол Крейг — Родолфо Беллато, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между шотландцем Полом Крейгом и бразильцем Родолфо Беллато. Сумеет ли опытный британец прервать серию из трех поражений?
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Крейг
Беллато
Шотландия
Страна
Бразилия
37
Возраст
29
27
Бои
15
17 (4 / 13 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (7 / 4 / 1)
9 (5 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
1
Ничьи
1
192
Рост (см)
190,5
193
Размах рук (см)
197
109
Размах ног (см)
112
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных MMA выступает с 2013 года. Становился чемпионом LightStar и BAMMA в полутяжелом весе, после чего в 2016-м перешел в UFC. Под эгидой сильнейшего промоушена одержал девять побед при стольких же поражениях и одной ничьей. В июле 2023 года дебютировал в среднем весе и нокаутировал Андре Муниза, однако затем проиграл три боя подряд. В последнем поединке в ноябре уступил Бо Никалу единогласным решением судей.
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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, победитель международных турниров по этому виду спорта. В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2022-м проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но в 2023-м одержал победу в этом же турнире и получил контракт с UFC. Выиграл дебютный поединок в промоушене, однако в последнем бою с Джимми Крутом в феврале добился только ничьей решением большинства судей.
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Крейг всё сильнее сдаёт позиции, а промоушен стал регулярно использовать его как трамплин для проспектов. После серии поражений шотландец пытается вновь перезагрузить карьеру возвращением в полутяжелый дивизион, но новая неудача может стоить ему места в UFC. И букмекеры, несмотря на внушительный опыт Крейга, почти не верят в него в предстоящем поединке.
Понять их можно, ведь шотландец так и остался крайне односторонним бойцом, который, как правило, лишь в партере может претендовать на победу. Арсенал сабмишенов у Крейга выдающийся, но в контексте контроля и доминирования на нижнем этаже он тоже теряет хватку. В ближайшем бою проблемой для шотландца будет и универсальность Беллато, который вполне конкурентоспособен в партере.
Кроме того, бразилец хорош и в стойке. У него есть нокаутирующий потенциал, а Крейг всё хуже держит удар. Так что потенциальных опций для победы у проспекта гораздо больше. Впрочем, коэффициенты на Беллато слишком скромны, а заодно хочется всё-таки учесть вероятность очередного спасительного чудо-сабмишена от шотландца. Так что играем тотал и ставим на то, что второй раунд начнется. Такое пари побеждало в четырех последних боях обоих спортсменов.
Турнир UFC Fight Night 256 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 17 мая, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (18 мая), поэтому соглавный бой Крейг — Беллато стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы
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