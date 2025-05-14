Пол Крейг — Родолфо Беллато, 18 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Крейг всё сильнее сдаёт позиции, а промоушен стал регулярно использовать его как трамплин для проспектов. После серии поражений шотландец пытается вновь перезагрузить карьеру возвращением в полутяжелый дивизион, но новая неудача может стоить ему места в UFC. И букмекеры, несмотря на внушительный опыт Крейга, почти не верят в него в предстоящем поединке.

Понять их можно, ведь шотландец так и остался крайне односторонним бойцом, который, как правило, лишь в партере может претендовать на победу. Арсенал сабмишенов у Крейга выдающийся, но в контексте контроля и доминирования на нижнем этаже он тоже теряет хватку. В ближайшем бою проблемой для шотландца будет и универсальность Беллато, который вполне конкурентоспособен в партере.

Кроме того, бразилец хорош и в стойке. У него есть нокаутирующий потенциал, а Крейг всё хуже держит удар. Так что потенциальных опций для победы у проспекта гораздо больше. Впрочем, коэффициенты на Беллато слишком скромны, а заодно хочется всё-таки учесть вероятность очередного спасительного чудо-сабмишена от шотландца. Так что играем тотал и ставим на то, что второй раунд начнется. Такое пари побеждало в четырех последних боях обоих спортсменов.