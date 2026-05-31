Хорватия - Бельгия, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Модрич против Де Брейне!
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Если исходить из рейтинга ФИФА, самый статусный товарищеский матч начала лета пройдет в Риеке. 2 июня одиннадцатая сборная мира примет девятую. Делаем прогноз на игру Хорватия - Бельгия.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Хорватия

Место в рейтинге ФИФА: 11

02.06.2026, Пн
19:00 МСК

Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 9

П1 - 2.55

Х - 3.30

П2 - 2.70

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «HNK Риека»  (Риека, Хорватия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Хорватия3339-6
Бельгия3336-9

Последние пять матчей сборной Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

27.03.2026Колумбия

1:2

Хорватия

Товарищеский матч

17.11.2025Черногория

2:3

Хорватия

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Хорватия 

3:1

Фареры

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Хорватия

3:0

Гибралтар

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2026Мексика

1:1

Бельгия

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия

Товарищеский матч

18.11.2025Бельгия

7:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Казахстан

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Уэльс

2:4

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

В прошлое окно ФИФА хорваты проверили свою готовность матчами с южноамериканскими топами: колумбийцев обыграли (2:1), бразильцам уступили (1:3). Бельгийцы навестили двух из трех хозяев предстоящего Кубка мира: сборную США уверенно победили (5:2), а вот с мексиканцами разошлись миром (1:1).

В статистике встреч этих сборных наблюдается редкая симметрия: по три победы каждой из сторон и столько же ничьих. Последняя встреча команд состоялась в конце 2022 года на чемпионате мира в Катаре и не выявила сильнейшего (0:0).

И те, и другие предпочитают  «верховые» матчи «низовым». У хозяев их за 10 игр набралось восемь, у гостей - шесть. Полагаем, что в Риеке команды останутся верны себе и порадуют зрителей голами. 

Наш прогноз: обе забьют. БЕТСИТИ установил коэффициент 1.64 на этот исход.

Трансляции

Трансляция из Риеки значится в программной сетке сервиса Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
БЕТСИТИГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Состав сборной Хорватии на ЧМ-2026

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюланн»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2026:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»).

Полузащитники: Кевин Де Брейне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК БЕТСИТИ установили высокие коэффициенты на все основные исходы матча:  2.55 на первую команду, 2.70 - на вторую и 3.30 - на ничью.

