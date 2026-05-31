Хорватия - Бельгия, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В прошлое окно ФИФА хорваты проверили свою готовность матчами с южноамериканскими топами: колумбийцев обыграли (2:1), бразильцам уступили (1:3). Бельгийцы навестили двух из трех хозяев предстоящего Кубка мира: сборную США уверенно победили (5:2), а вот с мексиканцами разошлись миром (1:1).

В статистике встреч этих сборных наблюдается редкая симметрия: по три победы каждой из сторон и столько же ничьих. Последняя встреча команд состоялась в конце 2022 года на чемпионате мира в Катаре и не выявила сильнейшего (0:0).

И те, и другие предпочитают «верховые» матчи «низовым». У хозяев их за 10 игр набралось восемь, у гостей - шесть. Полагаем, что в Риеке команды останутся верны себе и порадуют зрителей голами.