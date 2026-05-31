Хорватия - Бельгия, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
Если исходить из рейтинга ФИФА, самый статусный товарищеский матч начала лета пройдет в Риеке. 2 июня одиннадцатая сборная мира примет девятую. Делаем прогноз на игру Хорватия - Бельгия.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «HNK Риека» (Риека, Хорватия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Хорватия
|3
|3
|3
|9-6
|Бельгия
|3
|3
|3
|6-9
Последние пять матчей сборной Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Черногория
2:3
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Хорватия
3:1
Фареры
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Хорватия
3:0
Гибралтар
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Бельгия
7:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Казахстан
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Уэльс
2:4
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
В прошлое окно ФИФА хорваты проверили свою готовность матчами с южноамериканскими топами: колумбийцев обыграли (2:1), бразильцам уступили (1:3). Бельгийцы навестили двух из трех хозяев предстоящего Кубка мира: сборную США уверенно победили (5:2), а вот с мексиканцами разошлись миром (1:1).
В статистике встреч этих сборных наблюдается редкая симметрия: по три победы каждой из сторон и столько же ничьих. Последняя встреча команд состоялась в конце 2022 года на чемпионате мира в Катаре и не выявила сильнейшего (0:0).
И те, и другие предпочитают «верховые» матчи «низовым». У хозяев их за 10 игр набралось восемь, у гостей - шесть. Полагаем, что в Риеке команды останутся верны себе и порадуют зрителей голами.
Наш прогноз: обе забьют. БЕТСИТИ установил коэффициент 1.64 на этот исход.
Трансляция из Риеки значится в программной сетке сервиса Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).
Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюланн»), Лука Вушкович («Гамбург»).
Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).
Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).
Вратари: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим Де Кёйпер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Кони де Винтер («Милан»), Брандон Мехеле («Брюгге»), Тома Мёнье («Лилль»), Натан Нгой («Лилль»), Хоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теате («Айнтрахт»).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николас Раскин («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»).
Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диегу Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»).
Аналитики БК БЕТСИТИ установили высокие коэффициенты на все основные исходы матча: 2.55 на первую команду, 2.70 - на вторую и 3.30 - на ничью.