Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 сентября 6:59ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Балтика, 28 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Третье столкновение команд в сезоне
Валентин Васильев

Больше года до этого сезона не виделись ЦСКА с «Балтикой». Теперь они усиленно наверстывают это упущение. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в августе-сентябре! «Обязательную программу» в Кубке они уже закрыли - теперь поспорят в чемпионате. Рассказываем о предматчевых раскладах и самых заманчивых предложениях букмекеров на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

28.09.2025, Вс

14:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 1.88

Х - 3.60

П2 - 4.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА95219-10
«Балтика»25910-19

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

Кубок России

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

Кубок России

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

Кубок России

Место в таблице

Свернуть

Перед личной встречей команды занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. Матч тура, ни дать ни взять!

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар961220-719
2. ЦСКА953118-818
3. Балтика945013-517
4. Локомотив945020-1317
5. Зенит944115-716
6. Спартак943214-1415
7. Рубин943213-1415
8. Динамо Москва933312-1012
9. Ахмат933311-1112
10. Крылья Советов933314-1612
11. Ростов92348-129
12. Динамо Махачкала92345-119
13. Оренбург914411-167
14. Акрон914412-147
15. Пари НН92078-176
16. Сочи90185-241

Прогноз на матч

Свернуть

Всего 10 дней назад соперники устроили увлекательное шоу на 3-й Песчаной улице столицы. В кубковом матче «Балтика» отыгралась на 90-й минуте, а затем вырвала победу в серии послематчевых пенальти. Причем решающий промах с 11 метров совершил вратарь ЦСКА Тороп, а его калининградский коллега Кукушкин, наоборот, забил победный гол! 

В воскресенье оба главных действующих лица этого триллера, видимо, вернутся в запас. Фабио Челестини и Андрей Талалаев наверняка проведут широкую ротацию, и составы команд в игре чемпионата будут серьезно отличаться от кубкового варианта.

А вот характер игры, скорее всего, будет таким же - упорным и жестким. Хозяева будут наступать, гости - ловить соперника на своих фирменных быстрых атаках.  «Балтика» очень часто играет  «низовые» матчи (девять случаев за 10 последних матчей). Полагаем, что и в этом будет забито не больше двух мячей.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Москвы будет проходить на кабельном канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Глебов (травма)

«Балтика»: Мендель (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч  ЦСКА - «Балтика»:

ПозицияЦСКА«Балтика»Позиция
Вратарь35. Акинфеев67. БорискоВратарь
Защитник22. Гаич16. АндрадеЗащитник
Защитник90. Лукин2. ВаратыновЗащитник
Защитник78. Дивеев4. ГассамаЗащитник
Защитник27. Мойзес10. ПетровПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк47. УткинПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков23. Бевеев Полузащитник 
Полузащитник3. Круговой17. СаусьПолузащитник
Полузащитник7. Алвес73. ПетровНападающий
Нападающий8. Шуманский22. ТитковНападающий
Нападающий11. Мусаев91. ХильНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел «Бетсити» установил коэффициент 1.88 на успех московского клуба и 4.60 - на победу калининградцев. Ничья в линии букмекера идет с котировкой 3.60.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче ЦСКА - «Балтика»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. Однако напомним: в этом чемпионате команда Талалаева еще не проигрывала.

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Балтика»?

Аналитики «Бетсити» считают наиболее вероятным счетом в паре 1:0. Этот вариант котируется в конторе за 5.90.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Балтика»?

Легально игры ЧР транслирует беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Балтика»?

Билеты на игру еще есть на официальном сайте ЦСКА. Для прохода на трибуну потребуется также паспорт болельщика.

ЦСКА станет чемпионом России?

В рейтинге фаворитов РПЛ от «Бетсити» армейцы занимают пока третью строчку. Вероятность их чемпионства аналитики оценивают котировкой 6.00. Выше стоят «Краснодар» (коэффициент 4.00) и «Зенит» (2.30).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer128 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer462 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer83 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer462 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё