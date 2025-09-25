ЦСКА - Балтика, 28 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Всего 10 дней назад соперники устроили увлекательное шоу на 3-й Песчаной улице столицы. В кубковом матче «Балтика» отыгралась на 90-й минуте, а затем вырвала победу в серии послематчевых пенальти. Причем решающий промах с 11 метров совершил вратарь ЦСКА Тороп, а его калининградский коллега Кукушкин, наоборот, забил победный гол!

В воскресенье оба главных действующих лица этого триллера, видимо, вернутся в запас. Фабио Челестини и Андрей Талалаев наверняка проведут широкую ротацию, и составы команд в игре чемпионата будут серьезно отличаться от кубкового варианта.

А вот характер игры, скорее всего, будет таким же - упорным и жестким. Хозяева будут наступать, гости - ловить соперника на своих фирменных быстрых атаках. «Балтика» очень часто играет «низовые» матчи (девять случаев за 10 последних матчей). Полагаем, что и в этом будет забито не больше двух мячей.