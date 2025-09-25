ЦСКА - Балтика, 28 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Больше года до этого сезона не виделись ЦСКА с «Балтикой». Теперь они усиленно наверстывают это упущение. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в августе-сентябре! «Обязательную программу» в Кубке они уже закрыли - теперь поспорят в чемпионате. Рассказываем о предматчевых раскладах и самых заманчивых предложениях букмекеров на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 10-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|9
|5
|2
|19-10
|«Балтика»
|2
|5
|9
|10-19
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
Кубок России
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
Кубок России
Перед личной встречей команды занимают, соответственно, второе и третье места в таблице. Матч тура, ни дать ни взять!
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|9
|6
|1
|2
|20-7
|19
|2. ЦСКА
|9
|5
|3
|1
|18-8
|18
|3. Балтика
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4. Локомотив
|9
|4
|5
|0
|20-13
|17
|5. Зенит
|9
|4
|4
|1
|15-7
|16
|6. Спартак
|9
|4
|3
|2
|14-14
|15
|7. Рубин
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|8. Динамо Москва
|9
|3
|3
|3
|12-10
|12
|9. Ахмат
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|10. Крылья Советов
|9
|3
|3
|3
|14-16
|12
|11. Ростов
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|12. Динамо Махачкала
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|13. Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-16
|7
|14. Акрон
|9
|1
|4
|4
|12-14
|7
|15. Пари НН
|9
|2
|0
|7
|8-17
|6
|16. Сочи
|9
|0
|1
|8
|5-24
|1
Всего 10 дней назад соперники устроили увлекательное шоу на 3-й Песчаной улице столицы. В кубковом матче «Балтика» отыгралась на 90-й минуте, а затем вырвала победу в серии послематчевых пенальти. Причем решающий промах с 11 метров совершил вратарь ЦСКА Тороп, а его калининградский коллега Кукушкин, наоборот, забил победный гол!
В воскресенье оба главных действующих лица этого триллера, видимо, вернутся в запас. Фабио Челестини и Андрей Талалаев наверняка проведут широкую ротацию, и составы команд в игре чемпионата будут серьезно отличаться от кубкового варианта.
А вот характер игры, скорее всего, будет таким же - упорным и жестким. Хозяева будут наступать, гости - ловить соперника на своих фирменных быстрых атаках. «Балтика» очень часто играет «низовые» матчи (девять случаев за 10 последних матчей). Полагаем, что и в этом будет забито не больше двух мячей.
Прямой эфир из Москвы будет проходить на кабельном канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Глебов (травма)
«Балтика»: Мендель (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Балтика»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|47. Уткин
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|17. Саусь
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Алвес
|73. Петров
|Нападающий
|Нападающий
|8. Шуманский
|22. Титков
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетсити» установил коэффициент 1.88 на успех московского клуба и 4.60 - на победу калининградцев. Ничья в линии букмекера идет с котировкой 3.60.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. Однако напомним: в этом чемпионате команда Талалаева еще не проигрывала.
Аналитики «Бетсити» считают наиболее вероятным счетом в паре 1:0. Этот вариант котируется в конторе за 5.90.
Легально игры ЧР транслирует беттинговый партнер РПЛ.
Билеты на игру еще есть на официальном сайте ЦСКА. Для прохода на трибуну потребуется также паспорт болельщика.
В рейтинге фаворитов РПЛ от «Бетсити» армейцы занимают пока третью строчку. Вероятность их чемпионства аналитики оценивают котировкой 6.00. Выше стоят «Краснодар» (коэффициент 4.00) и «Зенит» (2.30).