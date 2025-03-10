ЦСКА - Динамо Москва, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

ЦСКА с «Динамо» регулярно соперничают не только на официальном, но и на товарищеском уровне, в полной мере оправдывая статус «братского» дерби. Но в 2025 году земляки встретятся впервые. Интересно, что в чемпионате их очковые графики весной пока полностью совпадают: один пункт в 19-м туре, три - в 20-м. Армейцы сделали ничью в Петербурге и вырвали победу дома у «Химок». Динамовцы разошлись миром с «Ростовом» в гостях и разнесли дома одноклубников из Махачкалы - 4:0.

Можно предположить, что для армейцев кубковый турнир важнее, чем для соперника. Восемь очков отставания от пары лидеров в РПЛ красно-синим будет объективно сложно отыграть. У динамовцев шансов на чемпионский титул побольше. Но пренебрегать Кубком они тоже не станут. В чем можно не сомневаться, так это в широкой ротации с обеих сторон. В первом матче тренеры могут себе позволить эксперименты с составом.

Что касается прогноза, то обычно в этом дерби отличаются обе стороны. Не видим причин, чтобы тенденция нарушилась. А если подкрепить в PARI «обе забьют» еще и ставкой на 1Х, получится весьма симпатичный суммарный коэффициент.