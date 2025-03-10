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10 марта 6:41ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

ЦСКА - Динамо Москва, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Очередной раунд «братского дерби»
Валентин Васильев

На среду, 12 марта, в FONBET Кубке России по футболу запланировано сразу четыре матча стадии плей-офф. Самый поздний временной слот организаторы отдали под столичное дерби. Чего ждать от встречи ЦСКА и «Динамо» любителям ставок на наш футбол? 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

12.03.2025, Ср

20:30 МСК

«Динамо»  (Москва) 

П1 - 2.35

Х - 3.95

П2 - 2.80

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА605066212-240
«Динамо»  (Москва) 665060240-212

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

0:0

«Сочи»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.03.2025«Ростов»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

21.02.2025«Динамо» (Москва)

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

21.02.2025«Динамо» (Москва)

3:2

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2025«Динамо» (Москва)

2:0

«Локомотив»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2024«Динамо» (Москва)

1:2

ЦСКА

РПЛ

24.02.2024«Динамо» (Москва)

2:1

ЦСКА

Товарищеский матч

25.11.2023ЦСКА

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

19.08.2023«Динамо» (Москва)

2:1

ЦСКА

РПЛ

09.07.2022«Динамо» (Москва)

6:3

ЦСКА

Братский кубок

Календарь игр

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 Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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ЦСКА с «Динамо» регулярно соперничают не только на официальном, но и на товарищеском уровне, в полной мере оправдывая статус «братского» дерби. Но в 2025 году земляки встретятся впервые. Интересно, что в чемпионате их очковые графики весной пока полностью совпадают: один пункт в 19-м туре, три - в 20-м. Армейцы сделали ничью в Петербурге и вырвали победу дома у «Химок». Динамовцы разошлись миром с «Ростовом» в гостях и разнесли дома одноклубников из Махачкалы - 4:0.

Можно предположить, что для армейцев кубковый турнир важнее, чем для соперника. Восемь очков отставания от пары лидеров в РПЛ красно-синим будет объективно сложно отыграть. У динамовцев шансов на чемпионский титул побольше. Но пренебрегать Кубком они тоже не станут. В чем можно не сомневаться, так это в широкой ротации с обеих сторон. В первом матче тренеры могут себе позволить эксперименты с составом. 

Что касается прогноза, то обычно в этом дерби отличаются обе стороны. Не видим причин, чтобы тенденция нарушилась. А если подкрепить в PARI «обе забьют» еще и ставкой на 1Х, получится весьма симпатичный суммарный коэффициент

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: нет

«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо»:

ПозицияЦСКА«Динамо»Позиция
Вратарь49. Тороп1. ЛуневВратарь
Защитник22. Гайич2. ДасаЗащитник
Защитник90. Лукин6. ФернандесЗащитник
Защитник78. Дивеев3. БальбуэнаЗащитник
Защитник27. Мойзес7. СкопинцевЗащитник
Полузащитник6. Мухин15. ГлебовПолузащитник
Полузащитник 17. Глебов24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич10. БителлоПолузащитник
Полузащитник21. Файзуллаев13. НгамалеПолузащитник
Нападающий7. Алеррандро77. МакаровНападающий
Нападающий20. Койта14. МаухубНападающий
Главный тренерМарко НиколичМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется за 2.35, гостей - за 2.80, а ничья - за 3.95.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Динамо»?

По версии аналитиков, самый реальный исход встречи - ничья 1:1. При таком раскладе букмекер умножит сумму ставки на 8.50.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Динамо»?

По ТВ увидеть дерби можно на «Матче», онлайн - на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Динамо»?

Билеты на дерби уже в продаже: в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн - на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальная цена - 700 рублей. Fan ID не нужен.

Будет ли серия пенальти?

В Пути РПЛ плей-офф состоит из двух матчей, поэтому серия пенальти может быть только в ответном.

На кого выходит победитель пары ЦСКА - «Динамо»?

В финале Пути РПЛ победитель столичной пары встретится с «Ростовом» или «Зенитом».

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