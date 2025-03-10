ЦСКА - Динамо Москва, 12 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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На среду, 12 марта, в FONBET Кубке России по футболу запланировано сразу четыре матча стадии плей-офф. Самый поздний временной слот организаторы отдали под столичное дерби. Чего ждать от встречи ЦСКА и «Динамо» любителям ставок на наш футбол?
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва)
12.03.2025, Ср
20:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.35
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|60
|50
|66
|212-240
|«Динамо» (Москва)
|66
|50
|60
|240-212
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
0:0
«Сочи»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.03.2025
|«Ростов»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|21.02.2025
|«Динамо» (Москва)
3:2
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Локомотив»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.10.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
ЦСКА
РПЛ
|24.02.2024
|«Динамо» (Москва)
2:1
ЦСКА
Товарищеский матч
|25.11.2023
|ЦСКА
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|19.08.2023
|«Динамо» (Москва)
2:1
ЦСКА
РПЛ
|09.07.2022
|«Динамо» (Москва)
6:3
ЦСКА
Братский кубок
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
ЦСКА с «Динамо» регулярно соперничают не только на официальном, но и на товарищеском уровне, в полной мере оправдывая статус «братского» дерби. Но в 2025 году земляки встретятся впервые. Интересно, что в чемпионате их очковые графики весной пока полностью совпадают: один пункт в 19-м туре, три - в 20-м. Армейцы сделали ничью в Петербурге и вырвали победу дома у «Химок». Динамовцы разошлись миром с «Ростовом» в гостях и разнесли дома одноклубников из Махачкалы - 4:0.
Можно предположить, что для армейцев кубковый турнир важнее, чем для соперника. Восемь очков отставания от пары лидеров в РПЛ красно-синим будет объективно сложно отыграть. У динамовцев шансов на чемпионский титул побольше. Но пренебрегать Кубком они тоже не станут. В чем можно не сомневаться, так это в широкой ротации с обеих сторон. В первом матче тренеры могут себе позволить эксперименты с составом.
Что касается прогноза, то обычно в этом дерби отличаются обе стороны. Не видим причин, чтобы тенденция нарушилась. А если подкрепить в PARI «обе забьют» еще и ставкой на 1Х, получится весьма симпатичный суммарный коэффициент.
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Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: нет
«Динамо» (Москва): Тюкавин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Динамо»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гайич
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|7. Скопинцев
|Защитник
|Полузащитник
|6. Мухин
|15. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Алеррандро
|77. Макаров
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|14. Маухуб
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Марцел Личка
|Главный тренер
PARI предлагает высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Победа хозяев котируется за 2.35, гостей - за 2.80, а ничья - за 3.95.
По версии аналитиков, самый реальный исход встречи - ничья 1:1. При таком раскладе букмекер умножит сумму ставки на 8.50.
По ТВ увидеть дерби можно на «Матче», онлайн - на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Билеты на дерби уже в продаже: в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн - на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальная цена - 700 рублей. Fan ID не нужен.
В Пути РПЛ плей-офф состоит из двух матчей, поэтому серия пенальти может быть только в ответном.
В финале Пути РПЛ победитель столичной пары встретится с «Ростовом» или «Зенитом».
Партнерский проект