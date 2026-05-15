ЦСКА — Локомотив, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Армейцы подсадят «Спартак» на пьедестал?
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В расписании последнего тура 34-го чемпионата России по футболу нашлось место и одному интригующему дерби. Пускай турнирную мотивацию в нем сохранила только одна из команд, другая точно не станет отбывать номер на поле. Рассмотрим противостояние ЦСКА  с «Локомотивом» с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.

ЦСКА (Москва)

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.55

Х - 3.60

П2 - 2.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА813758308-205
«Локомотив»583781205-308

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Пари НН»

1:2

ЦСКА

РПЛ

06.05.2026«Спартак»

1:0

ЦСКА

Кубок России

02.05.2026ЦСКА

1:3

«Зенит»

РПЛ

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Локомотив»

1:0

«Балтика»

РПЛ

01.05.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За тур до конца сезона «Локомотив» сохраняет третье место в таблице, ЦСКА идет пятым.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

Мотивация команд очевидна: «Локо» изо всех сил пытается доехать до бронзовых медалей, тогда как ЦСКА - просто на мажорной ноте завершить крайне нервный и неоднозначный сезон. Чьи стимулы окажутся в итоге сильнее, тот и получит психологическое преимущество в дерби. 

Обеим командам голы весной даются непросто. За семь последних матчей и те, и другие всего по пять раз поразили чужие ворота (меньше одного мяча за игру). Вряд ли ли эта тенденция резко изменится в заключительной встрече чемпионата. 

«БЕТСИТИ» установил одинаковый коэффициент на тотал больше и меньше 2.5. Мы все же склоняемся ко второму варианту. 

Трансляции

«Матч ТВ» расскажет обо всех параллельных играх тура в режиме переклички. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Мойзес (все – травмы)

«Локомотив»: Бакаев, Погостнов (оба - дисквалификации), Монтес, Комличенко (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:

ПозицияЦСКА«Локомотив»Позиция
Вратарь49. Тороп1. МитрюшкинВратарь
Защитник22. Гаич45. СильяновЗащитник
Защитник79. Данилов85. МорозовЗащитник
Защитник4. Виктор5. НьямсиЗащитник
Полузащитник3. Круговой3. ФассонПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков93. КарпукасПолузащитник
Полузащитник6. Баринов83. БатраковПолузащитник
Полузащитник18. Козлов9. ПиняевПолузащитник
Полузащитник7. Алвес19. РуденкоПолузащитник
Нападающий9. Гонду10. ВоробьёвНападающий
И. о. главного тренераДмитрий ИгдисамовМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» дает повышенные коэффициенты на все самые популярные исходы дерби: 2.55 - на победу хозяев поля, 2.65 - на гостей и 3.60 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Локомотив»?

Аналитики считают шансы команд на успех практически равными. 

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Локомотив»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» проведет большую трансляцию со всех восьми стадионов, принимающих матчи 30-го тура. 

Кто займет третье место?

«Локомотиву» достаточно не проиграть, чтобы завоевать бронзовые медали. В случае поражения красно-зеленых и победы «Спартака» в Каспийске третьими финишируют красно-белые.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Локомотив»

Купить билеты на матч можно на официальном сайте ЦСКА

