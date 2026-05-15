ЦСКА — Локомотив, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В расписании последнего тура 34-го чемпионата России по футболу нашлось место и одному интригующему дерби. Пускай турнирную мотивацию в нем сохранила только одна из команд, другая точно не станет отбывать номер на поле. Рассмотрим противостояние ЦСКА с «Локомотивом» с точки зрения предматчевых интриг и перспективных вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|81
|37
|58
|308-205
|«Локомотив»
|58
|37
|81
|205-308
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Пари НН»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|06.05.2026
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
Кубок России
|02.05.2026
|ЦСКА
1:3
«Зенит»
РПЛ
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Локомотив»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|01.05.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
За тур до конца сезона «Локомотив» сохраняет третье место в таблице, ЦСКА идет пятым.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Мотивация команд очевидна: «Локо» изо всех сил пытается доехать до бронзовых медалей, тогда как ЦСКА - просто на мажорной ноте завершить крайне нервный и неоднозначный сезон. Чьи стимулы окажутся в итоге сильнее, тот и получит психологическое преимущество в дерби.
Обеим командам голы весной даются непросто. За семь последних матчей и те, и другие всего по пять раз поразили чужие ворота (меньше одного мяча за игру). Вряд ли ли эта тенденция резко изменится в заключительной встрече чемпионата.
«БЕТСИТИ» установил одинаковый коэффициент на тотал больше и меньше 2.5. Мы все же склоняемся ко второму варианту.
Потери
ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Мойзес (все – травмы)
«Локомотив»: Бакаев, Погостнов (оба - дисквалификации), Монтес, Комличенко (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|45. Сильянов
|Защитник
|Защитник
|79. Данилов
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|4. Виктор
|5. Ньямси
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|3. Фассон
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Козлов
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Алвес
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гонду
|10. Воробьёв
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Дмитрий Игдисамов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» дает повышенные коэффициенты на все самые популярные исходы дерби: 2.55 - на победу хозяев поля, 2.65 - на гостей и 3.60 - на ничью.
Аналитики считают шансы команд на успех практически равными.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» проведет большую трансляцию со всех восьми стадионов, принимающих матчи 30-го тура.
«Локомотиву» достаточно не проиграть, чтобы завоевать бронзовые медали. В случае поражения красно-зеленых и победы «Спартака» в Каспийске третьими финишируют красно-белые.
