Алехандро Давидович-Фокина — Даниил Медведев, 6 октября: прогноз на матч турнира в Шанхае

В конце сентября испанец Алехандро Давидович-Фокина и Даниил Медведев уже встречались в Шанхае, и тогда россиянин одержал уверенную победу. Сумеет ли испанец взять реванш на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае?
Дата / Время: 06.10.2025, не ранее 07:30 по московскому времени
Арена: Qizhong Forest Sports City Arena (Шанхай, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Алехандро Давидович-Фокина (26 лет, 20-я ракетка мира, 18-й номер посева)
Даниил Медведев (29 лет, 18-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победитель этого матча в четвертом круге сыграет с сильнейшим из пары Лёнер Тьен (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30)
Не брал титулов на уровне ATP в одиночном разряде и не поднимался выше 19-го места в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне доходил до финала в Делрей-Бич, Акапулько и Вашингтоне на харде, до полуфинала в Монте-Карло на грунте и в Истбурне на траве. На Australian Open вылетел в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» и US Open — во втором, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержал 37 побед при 22 поражениях. На турнире в Шанхае уже показал свой лучший результат, в двух прошлых сезонах вылетал во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле (трава), полуфинала в Марселе, Индиан-Уэллсе и Шанхае (все — хард). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open — в первом. Всего в 2025 году одержал 31 победу при 20 поражениях. Турнир в Шанхае выиграл в 2019-м, а в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
Спортсмены ранее провели шесть официальных очных встреч. Единственный матч на грунте выиграл Медведев. На харде он победил четырежды, Давидович-Фокина — один раз.
Букмекеры считают россиянина фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,54 на его победу и 2,47 на успех испанца.
Недавний очный матч спортсменов в Шанхае продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (22,5) и 1,91 на ТМ (22,5).
Результаты и игру Медведева в Пекине на фоне неудачного сезона вполне можно назвать прорывными. Матч с тем же Давидовичем-Фокиной в столице Китае получился менее конкурентным, чем ожидалось. И расклад сил за прошедшее время толком не изменился, что подтверждается уверенным стартом россиянина в Шанхае и котировками, которые скорректировались в его пользу.
Безусловно, в последние месяцы Медведев приучил, что лучше избегать абсолютной уверенности в нем. Но рискнем предположить, что как минимум отыграть небольшую отрицательную фору россиянин сумеет.