Алехандро Давидович-Фокина — Даниил Медведев, 6 октября: прогноз на матч турнира в Шанхае

В конце сентября испанец Алехандро Давидович-Фокина и Даниил Медведев уже встречались в Шанхае, и тогда россиянин одержал уверенную победу. Сумеет ли испанец взять реванш на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае?

Дата / Время: 06.10.2025, не ранее 07:30 по московскому времени

Арена: Qizhong Forest Sports City Arena (Шанхай, Китай)