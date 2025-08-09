Ведомости
Динамо Махачкала — Акрон, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Четвертый тур начнется уже в пятницу
Валентин Васильев

Четвертый тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 8 августа, в столице Дагестана. В первом матче махачкалинское «Динамо» примет «Акрон». Анализируем шансы команд на успех и делаем прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

08.08.2025, Пт

20:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.50

Х - 3.10

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала0242-7
«Акрон»4207-2

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Ахмат»

РПЛ

30.07.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Пари НН»

Кубок России

27.07.2025«Оренбург»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед стартом четвертого тура «Акрон» опережает «Динамо» в таблице на одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

Свернуть

Несмотря на отсутствие серьезного усиления в межсезонье, дагестанское «Динамо» словно продолжает прошлый, первый в истории сезон на высшем уровне. Команда Хасанби Биджиева управляема и стабильна. После минимального поражения на старте в гостях у «Спартака» махачкалинцы три матча подряд брали очки - четыре в чемпионате, три - в Кубке. Стилистически  коллектив тоже не изменился - все тот же упор на организованную оборону и самоотверженность в каждом секторе поля. «Низовые» результаты - это уже визитная карточка клуба. Ни в одном из четырех матчей динамовцев в сезоне не забивалось больше двух мячей.

У «Акрона» результативность выше. Одному только «Сочи» тольяттинцы отгрузили четыре мяча. В трех остальных играх команды Тедеева неизменно заходила ставка на «обе забьют». Но поскольку встреча пройдет в Каспийске, на хорошо знакомой динамовцам поляне, думаем, что «хозяйская» тенденция пересилит «гостевую». Ждем закрытой игры на ТМ 2.5.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу в Каспийске покажет кабельный канал «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов, Сандрачук, Дапо (все - травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Акрон»:

Позиция«Динамо»«Акрон»Позиция
Вратарь39. Магомедов88. ГудиевВратарь
Защитник77. Сундуков19. БокоевЗащитник
Защитник70. Пальцев21. ФернандесЗащитник
Защитник99. Алибеков24. НеделчаруЗащитник
Защитник5. Табидзе77. СавичевЗащитник
Защитник4. Шумахов15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов71. ПестряковНападающий
Полузащитник28. Сердеров91. БолдыревНападающий
Нападающий25. Агаларов24. ДзюбаНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевЗаур ТедеевГлавный тренер

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Акрон»?

В линии на точный счет ничья со счетом 1:1 котируется за 5.20. Очень низкий коэффициент для этого маркета - велика вероятность, что игра так и закончится.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Акрон»?

Игра в Махачкале, не будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Трансляция матча будет доступна бесплатно на ресурсах букмекерской компании Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Ахмат»?

Купить билеты можно двумя способами: либо прийти лично в кассу стадиона «Анжи Арена», либо заказать онлайн на официальном сайте футбольного клуба Дагестана. Билеты стоят от ста рублей.

Будет ли играть Дзюба?

Противопоказаний к выходу на поле лучшего бомбардира российского футбола нет.

