Динамо Махачкала — Акрон, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Несмотря на отсутствие серьезного усиления в межсезонье, дагестанское «Динамо» словно продолжает прошлый, первый в истории сезон на высшем уровне. Команда Хасанби Биджиева управляема и стабильна. После минимального поражения на старте в гостях у «Спартака» махачкалинцы три матча подряд брали очки - четыре в чемпионате, три - в Кубке. Стилистически коллектив тоже не изменился - все тот же упор на организованную оборону и самоотверженность в каждом секторе поля. «Низовые» результаты - это уже визитная карточка клуба. Ни в одном из четырех матчей динамовцев в сезоне не забивалось больше двух мячей.

У «Акрона» результативность выше. Одному только «Сочи» тольяттинцы отгрузили четыре мяча. В трех остальных играх команды Тедеева неизменно заходила ставка на «обе забьют». Но поскольку встреча пройдет в Каспийске, на хорошо знакомой динамовцам поляне, думаем, что «хозяйская» тенденция пересилит «гостевую». Ждем закрытой игры на ТМ 2.5.