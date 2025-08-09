Динамо Махачкала — Акрон, 8 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертый тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 8 августа, в столице Дагестана. В первом матче махачкалинское «Динамо» примет «Акрон». Анализируем шансы команд на успех и делаем прогноз на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|4
|2-7
|«Акрон»
|4
|2
|0
|7-2
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.07.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
Перед стартом четвертого тура «Акрон» опережает «Динамо» в таблице на одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Несмотря на отсутствие серьезного усиления в межсезонье, дагестанское «Динамо» словно продолжает прошлый, первый в истории сезон на высшем уровне. Команда Хасанби Биджиева управляема и стабильна. После минимального поражения на старте в гостях у «Спартака» махачкалинцы три матча подряд брали очки - четыре в чемпионате, три - в Кубке. Стилистически коллектив тоже не изменился - все тот же упор на организованную оборону и самоотверженность в каждом секторе поля. «Низовые» результаты - это уже визитная карточка клуба. Ни в одном из четырех матчей динамовцев в сезоне не забивалось больше двух мячей.
У «Акрона» результативность выше. Одному только «Сочи» тольяттинцы отгрузили четыре мяча. В трех остальных играх команды Тедеева неизменно заходила ставка на «обе забьют». Но поскольку встреча пройдет в Каспийске, на хорошо знакомой динамовцам поляне, думаем, что «хозяйская» тенденция пересилит «гостевую». Ждем закрытой игры на ТМ 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире встречу в Каспийске покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка от 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов, Сандрачук, Дапо (все - травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Акрон»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|39. Магомедов
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|5. Табидзе
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|71. Пестряков
|Нападающий
|Полузащитник
|28. Сердеров
|91. Болдырев
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики компании Winline установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета, причем на ничью и победу гостей они совпадают - 3.10 в обоих случаях. Котировка на успех махачкалинского клуба чуть ниже, но тоже солидная - 2.50.
В линии на точный счет ничья со счетом 1:1 котируется за 5.20. Очень низкий коэффициент для этого маркета - велика вероятность, что игра так и закончится.
Игра в Махачкале, не будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Трансляция матча будет доступна бесплатно на ресурсах букмекерской компании Winline.
Купить билеты можно двумя способами: либо прийти лично в кассу стадиона «Анжи Арена», либо заказать онлайн на официальном сайте футбольного клуба Дагестана. Билеты стоят от ста рублей.
Противопоказаний к выходу на поле лучшего бомбардира российского футбола нет.