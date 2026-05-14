Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала - Спартак, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Евсеев против «бывших» - это интересно!
Валентин Васильев
Марафон
5/5Рейтинг
1000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Не во всех матчах заключительного тура чемпионата России по футболу турнирную мотивацию сохранили оба участника. К игре в Каспийске это точно не относится. Тут спортивные стимулы остались как у хозяев, так и у гостей. Чьи окажутся сильнее? Вашему вниманию превью к противостоянию махачкалинского «Динамо» с московским «Спартаком». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

17.05.2026, Вс

19:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 4.00

Х - 3.65

П2 - 1.93

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала2236-8
«Спартак»3228-6

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Ахмат»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.05.2026«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Ростов»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Спартак»

2:1

«Рубин»

РПЛ

06.05.2026«Спартак»

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до конца сезона «Спартак» идет четвертым в таблице, а его соперник - 14-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

Свернуть

Несмотря на двухочковое отставание от «Локомотива», «Спартак» сохраняет вполне рабочие шансы на бронзовые медали. Для этого красно-белым нужна собственная победа в Дагестане в комплексе с поражением «железнодорожников» в дерби от ЦСКА. Вариант не сказать, что фантастический.

 Но «Динамо» очки нужны не меньше, а в какой-то степени, может быть, даже и больше, чем москвичам. Команде Вадима Евсеева не хватает одного очка, чтобы гарантированно избежать прямого вылета из РПЛ, вне зависимости от результата нижегородского конкурента.

Махачкалинскую команду традиционно отличает высокая боевитость, а против «Спартака» она будет биться, как в каком-нибудь престижном финале. У обоих клубов, невзирая на разные турнирные цели и возможности, есть кое-что общее: семь из 10 последних матчей у них были с забитыми и пропущенными мячами.

Ждем обмена голами и в воскресенье на  «Анжи Арене».

Бонусы на матч

Свернуть
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Перекличка с восьми стадионов РПЛ запланирована в эфире «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Шумахов (травма)

«Спартак»: Бабич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»:

Позиция«Динамо»«Спартак»Позиция
Вратарь27. Волк98. МаксименкоВратарь
Защитник13. Кагермазов97. ДенисовЗащитник
Защитник43. Ахмедов3. ВуЗащитник
Защитник99. Алибеков4. ДжикуЗащитник
Защитник77. Сундуков47. ЗобнинЗащитник
Защитник16. Мрезиг83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 6. Мубарик18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник22. Аззи68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник47. Глушков5. БаркоПолузащитник
Нападающий7. Мастури10. МаркиньосПолузащитник
Нападающий25. Агаларов9. УгальдеНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевХуан Карлос КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«МАРАФОН» выплатит в четырехкратном размере выигрыш по успешным ставкам на победу команды Евсеева. Ничья идет в линии букмекера с коэффициентом 3.65, а успех москвичей - за 1.93.

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Эксперты отдают предпочтение в паре москвичам.

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 0:1. Ставки на этот вариант «МАРАФОН» принимает по котировке 5.40.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Федеральный «Матч ТВ»  расскажет обо всех играх тура в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Диапазон цен - от 200 до 3 000 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer47 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading