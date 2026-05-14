Динамо Махачкала - Спартак, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Несмотря на двухочковое отставание от «Локомотива», «Спартак» сохраняет вполне рабочие шансы на бронзовые медали. Для этого красно-белым нужна собственная победа в Дагестане в комплексе с поражением «железнодорожников» в дерби от ЦСКА. Вариант не сказать, что фантастический.

Но «Динамо» очки нужны не меньше, а в какой-то степени, может быть, даже и больше, чем москвичам. Команде Вадима Евсеева не хватает одного очка, чтобы гарантированно избежать прямого вылета из РПЛ, вне зависимости от результата нижегородского конкурента.

Махачкалинскую команду традиционно отличает высокая боевитость, а против «Спартака» она будет биться, как в каком-нибудь престижном финале. У обоих клубов, невзирая на разные турнирные цели и возможности, есть кое-что общее: семь из 10 последних матчей у них были с забитыми и пропущенными мячами.

Ждем обмена голами и в воскресенье на «Анжи Арене».