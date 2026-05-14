Динамо Махачкала - Спартак, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Не во всех матчах заключительного тура чемпионата России по футболу турнирную мотивацию сохранили оба участника. К игре в Каспийске это точно не относится. Тут спортивные стимулы остались как у хозяев, так и у гостей. Чьи окажутся сильнее? Вашему вниманию превью к противостоянию махачкалинского «Динамо» с московским «Спартаком».
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|2
|2
|3
|6-8
|«Спартак»
|3
|2
|2
|8-6
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Ростов»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Спартак»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|06.05.2026
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
За тур до конца сезона «Спартак» идет четвертым в таблице, а его соперник - 14-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Несмотря на двухочковое отставание от «Локомотива», «Спартак» сохраняет вполне рабочие шансы на бронзовые медали. Для этого красно-белым нужна собственная победа в Дагестане в комплексе с поражением «железнодорожников» в дерби от ЦСКА. Вариант не сказать, что фантастический.
Но «Динамо» очки нужны не меньше, а в какой-то степени, может быть, даже и больше, чем москвичам. Команде Вадима Евсеева не хватает одного очка, чтобы гарантированно избежать прямого вылета из РПЛ, вне зависимости от результата нижегородского конкурента.
Махачкалинскую команду традиционно отличает высокая боевитость, а против «Спартака» она будет биться, как в каком-нибудь престижном финале. У обоих клубов, невзирая на разные турнирные цели и возможности, есть кое-что общее: семь из 10 последних матчей у них были с забитыми и пропущенными мячами.
Ждем обмена голами и в воскресенье на «Анжи Арене».
Перекличка с восьми стадионов РПЛ запланирована в эфире «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Шумахов (травма)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|4. Джику
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|47. Зобнин
|Защитник
|Защитник
|16. Мрезиг
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мубарик
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|5. Барко
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мастури
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Хуан Карлос Карседо
|Главный тренер
«МАРАФОН» выплатит в четырехкратном размере выигрыш по успешным ставкам на победу команды Евсеева. Ничья идет в линии букмекера с коэффициентом 3.65, а успех москвичей - за 1.93.
Эксперты отдают предпочтение в паре москвичам.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 0:1. Ставки на этот вариант «МАРАФОН» принимает по котировке 5.40.
Федеральный «Матч ТВ» расскажет обо всех играх тура в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Диапазон цен - от 200 до 3 000 рублей.