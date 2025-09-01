Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Довольно специфический матч для оценки. Джокович продолжает выжимать из себя максимум и оставаться мировым топом, но понятно, что постепенно его запас прочности снижается. На US Open он успел проиграть два сета — победы всё равно получились довольно уверенными, однако подобные накладки на ранних стадиях, разумеется, лишние.

Штруфф же просто загадочен. Казалось, в нынешнем сезоне он окончательно увяз во второй сотне мирового рейтинга, но на US Open тоже возрастной спортсмен воспрянул. Немец успел и выиграть матч-триллер с Руне, и снести Тиафо в трех сетах. Нельзя исключать, что и в предстоящей встрече он вновь удивит.

Однако в сухом остатке Джокович остается безусловным фаворитом. Вдобавок у него тотальное преимущество по личным встречам. Да и с соперниками, чей главный козырь кроется в подаче, серб умеет справляться без суеты.

Резюмируя, не верим в очередную сенсацию от Штруффа. Возможно, ему хватит ресурсов, чтобы зацепить сет, но вряд ли больше. Пробуем ставку на фору по геймам через Джоковича.