Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Легендарный серб Новак Джокович в четвертом круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится с немцем Яном-Леонардом Штруффом, который пробился в основную сетку через квалификацию. Сумеет ли бывший лидер мирового рейтинг обыграть соперника-сенсацию?
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Новак Джокович (38 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Ян-Леннард Штруфф (35 лет, 144-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Томаш Махач (Чехия, 21) — Тейлор Фритц (США, 4)
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне дошел до полуфинала, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 29 побед при девяти поражениях. Чемпионом US Open становился четырежды (2011, 2015, 2018, 2023), в прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
Выиграл один турнир на уровне ATP — на грунте в прошлом году. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала на этом покрытии в Кицбюэле, а также в Марселе (хард). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержал 12 побед при 18 поражениях. На US Open уже показал свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Ранее соперники провели семь официальных очных матчей: шесть — на харде, один — на грунте. Джокович выиграл все встречи, суммарно отдав только один сет.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на его победу и 5,50 на успех немца.
Единственный очный матч спортсменов на US Open продлился 25 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (35,5) и 1,95 на ТМ (35,5).
Довольно специфический матч для оценки. Джокович продолжает выжимать из себя максимум и оставаться мировым топом, но понятно, что постепенно его запас прочности снижается. На US Open он успел проиграть два сета — победы всё равно получились довольно уверенными, однако подобные накладки на ранних стадиях, разумеется, лишние.
Штруфф же просто загадочен. Казалось, в нынешнем сезоне он окончательно увяз во второй сотне мирового рейтинга, но на US Open тоже возрастной спортсмен воспрянул. Немец успел и выиграть матч-триллер с Руне, и снести Тиафо в трех сетах. Нельзя исключать, что и в предстоящей встрече он вновь удивит.
Однако в сухом остатке Джокович остается безусловным фаворитом. Вдобавок у него тотальное преимущество по личным встречам. Да и с соперниками, чей главный козырь кроется в подаче, серб умеет справляться без суеты.
Резюмируя, не верим в очередную сенсацию от Штруффа. Возможно, ему хватит ресурсов, чтобы зацепить сет, но вряд ли больше. Пробуем ставку на фору по геймам через Джоковича.