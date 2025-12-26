Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Во вторничной программе Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в белорусской столице. В гости к минскому «Динамо» едут московские одноклубники. Вторая команда Западной конференции против третьей - матч дня! Игра обещает быть боевой и упорной. А что насчет шансов сторон? Заглянем в расклады аналитиков беттинговых компаний.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|7
|0
|19
|56-79
|«Динамо» (Москва)
|19
|0
|7
|79-56
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|«Динамо» Мн
7:2
«Лада»
КХЛ
|18.12.2025
|«Автомобилист»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.12.2025
|«Локомотив»
3:2 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|02.12.2025
|«Амур»
2:3 Б
«Динамо» Мн
КХЛ
|30.11.2025
|«Адмирал»
1:4
«Динамо» Мн
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Москва:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2025
|ЦСКА
0:1 Б
«Динамо» М
КХЛ
|18.12.2025
|«Динамо» М
2:4
«Барыс»
КХЛ
|16.12.2025
|«Динамо» М
1:0
«Спартак»
КХЛ
|07.12.2025
|«Трактор»
4:8
«Динамо» М
КХЛ
|05.12.2025
|«Лада»
2:4
«Динамо» М
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяет всего одно очко.
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1. Локомотив
|39
|19
|2
|3
|1
|3
|11
|112-83
|52
|2. Динамо Мн
|35
|19
|1
|3
|3
|2
|7
|126-72
|51
|3. Динамо М
|37
|15
|2
|7
|2
|0
|11
|109-87
|50
|4. Северсталь
|37
|19
|4
|1
|0
|1
|12
|106-86
|49
|5. Торпедо
|36
|16
|3
|3
|2
|1
|11
|102-96
|47
|6. СКА
|36
|15
|4
|0
|2
|3
|12
|103-90
|43
|7. Спартак
|37
|14
|2
|3
|1
|3
|14
|114-124
|42
|8. ЦСКА
|38
|17
|0
|0
|6
|1
|14
|97-97
|41
|9. Шанхайские Драконы
|35
|11
|3
|0
|6
|2
|13
|93-117
|36
|10. Лада
|37
|9
|1
|1
|2
|1
|23
|80-132
|25
|11. ХК Сочи
|34
|8
|0
|2
|0
|5
|19
|76-117
|25
Минское «Динамо» - безоговорочно лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 86.8% очков (у «Локомотива» - 80%, у «Металлурга» - 77.8%). Периодически парни Дмитрия Квартальнова просто разносят гостей, как это было в играх с «Сибирью» (7:0), ЦСКА (5:2), «Спартаком» (6:0) или «Ладой» (7:2). Понятно, что на этот выезд большинство клубов КХЛ едут с откровенной опаской.
Но московское «Динамо» аурой «Минск-Арены» не испугать. Столичная команда наряду с «Магниткой» и «Торпедо» входит в топ-3 самых агрессивных гостей чемпионата. Так что заруба в столице Беларуси намечается суровая. Тут игры в одни ворота явно не предвидится. Следовательно, и заброшенных шайб, видимо, наберется не слишком много. Тотал меньше 5.5 нам тут представляется вполне реальным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Минск: нет
«Динамо» Москва: нет
Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 2.10 на выигрыш минчан и 2.87 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.40.
Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда. Последняя встреча команд в Минске состоялась ровно год назад и принесла успех белорусскому коллективу - 1:0.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 20 белорусских рублей.