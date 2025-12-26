Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Минское «Динамо» - безоговорочно лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 86.8% очков (у «Локомотива» - 80%, у «Металлурга» - 77.8%). Периодически парни Дмитрия Квартальнова просто разносят гостей, как это было в играх с «Сибирью» (7:0), ЦСКА (5:2), «Спартаком» (6:0) или «Ладой» (7:2). Понятно, что на этот выезд большинство клубов КХЛ едут с откровенной опаской.

Но московское «Динамо» аурой «Минск-Арены» не испугать. Столичная команда наряду с «Магниткой» и «Торпедо» входит в топ-3 самых агрессивных гостей чемпионата. Так что заруба в столице Беларуси намечается суровая. Тут игры в одни ворота явно не предвидится. Следовательно, и заброшенных шайб, видимо, наберется не слишком много. Тотал меньше 5.5 нам тут представляется вполне реальным исходом.