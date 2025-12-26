Ведомости
22 декабря 17:55

Динамо Минск - Динамо Москва, прогноз на 23 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Динамовское дерби» в столице Беларуси
Валентин Васильев

Во вторничной программе Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в белорусской столице. В гости к минскому «Динамо» едут московские одноклубники. Вторая команда Западной конференции против третьей - матч дня! Игра обещает быть боевой и упорной. А что насчет шансов сторон? Заглянем в расклады аналитиков беттинговых компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Минск)

23.12.2025, Вт

19:30 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 2.10

Х - 4.40

П2 - 2.87

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Минск-Арена» Минск, Беларусь)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Минск)701956-79
«Динамо» (Москва)190779-56

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025«Динамо» Мн

7:2

«Лада»

КХЛ

18.12.2025«Автомобилист»

3:2 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

16.12.2025«Локомотив»

3:2 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

02.12.2025«Амур»

2:3 Б

«Динамо» Мн

КХЛ

30.11.2025«Адмирал»

1:4

«Динамо» Мн

КХЛ

Последние пять матчей «Динамо» Москва:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2025ЦСКА

0:1 Б

«Динамо» М 

КХЛ

18.12.2025«Динамо» М

2:4

«Барыс»

КХЛ

16.12.2025«Динамо» М

1:0

«Спартак»

КХЛ

07.12.2025«Трактор»

4:8

«Динамо» М 

КХЛ

05.12.2025«Лада»

2:4

«Динамо» М

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции соперников разделяет всего одно очко.

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1. Локомотив3919231311112-8352
2. Динамо Мн351913327126-7251
3. Динамо М3715272011109-8750
4. Северсталь3719410112106-8649
5. Торпедо3616332111102-9647
6. СКА3615402312103-9043
7. Спартак3714231314114-12442
8. ЦСКА381700611497-9741
9. Шанхайские Драконы351130621393-11736
10. Лада37911212380-13225
11. ХК Сочи34802051976-11725

Прогноз на матч

Свернуть

Минское «Динамо» - безоговорочно лучшая «домашняя» команда лиги. На своем льду белорусский клуб набрал 86.8% очков (у «Локомотива» - 80%, у «Металлурга» - 77.8%). Периодически парни Дмитрия Квартальнова просто разносят гостей, как это было в играх с «Сибирью» (7:0), ЦСКА (5:2), «Спартаком» (6:0) или «Ладой» (7:2). Понятно, что на этот выезд большинство клубов КХЛ едут с откровенной опаской. 

Но московское «Динамо» аурой «Минск-Арены» не испугать. Столичная команда наряду с «Магниткой» и «Торпедо» входит в топ-3 самых агрессивных гостей чемпионата. Так что заруба в столице Беларуси намечается суровая. Тут игры в одни ворота явно не предвидится. Следовательно, и заброшенных шайб, видимо, наберется не слишком много. Тотал меньше 5.5 нам тут представляется вполне реальным исходом.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция игры запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Потери

«Динамо» Минск: нет

«Динамо» Москва: нет

Букмекерская контора PARI предлагает коэффициент 2.10 на выигрыш минчан и 2.87 - на москвичей. Ничья котируется в конторе за 4.40.

Кто выиграет в матче «Динамо» Минск - «Динамо» Москва?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам льда. Последняя встреча команд в Минске состоялась ровно год назад и принесла успех белорусскому коллективу - 1:0.

Где купить билет на матч «Динамо» Минск - «Динамо» Москва?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 20 белорусских рублей.

