Динамо Минск - СКА, прогноз на 3 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Происходящее в этом году с представителем Санкт-Петербурга в КХЛ не поддается никакому логическому объяснению. Команду, которую перед сезоном отнесли к фаворитам турнира, как будто кто-то проклял. Потерпев семь поражений подряд, СКА установил клубный антирекорд. А впереди матч в Минске - самом негостеприимном городе чемпионата, если исходить из процента очков, набранных командами дома. У динамовцев этот показатель составляет 84.5%, у «Металлурга» - 81.5%.

Правда, в последнее время подопечные Дмитрия Квартальнова несколько сбавили обороты. Только в январе они дважды себе позволяли трехматчевые проигрышные полосы. Последняя еще продолжается. Четырех неудач в ряд у минчан в сезоне не было. Можно не сомневаться, что они приложат максимум сил, чтобы этого и не случилось.