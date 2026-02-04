Ведомости
2 февраля 18:02

Динамо Минск - СКА, прогноз на 3 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Жуткая серия Ларионова продолжится?
Валентин Васильев

Во вторник, 3 февраля, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча. Наибольший интерес представляет встреча в столице Беларуси. Главный вопрос игрового дня: оборвет ли наконец санкт-петербургский СКА свою беспрецедентную серию неудач? Причин для оптимизма у армейцев не так уж много.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Минск)

03.02.2026, Вт

19:10 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 1.65

Х - 4.50

П2 - 4.50

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Минск)16343133-213
СКА43316213-133

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2026«Металлург»

5:4

«Динамо» Мн

КХЛ

29.01.2026«Сибирь»

4:1

«Динамо» Мн

КХЛ

26.01.2026«Динамо» Мн

1:2

«Салават Юлаев»

КХЛ

24.01.2026«Динамо» Мн

6:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

21.01.2026«Локомотив»

2:1

«Динамо» Мн

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026ЦСКА 

3:2 Б

СКА

КХЛ

30.01.2026«Спартак» 

4:0

СКА

КХЛ

27.01.2026СКА

1:3

«Локомотив» 

КХЛ

24.01.2026«Торпедо» 

6:0

СКА

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице

В таблице западной конференции минчане идут четвертыми, СКА - восьмым.  

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5326441414142-10673
2Северсталь5225713115158-13370
3Торпедо5323532317155-14067
4Динамо Мн5125233315177-12166
5ЦСКА5225117117132-12262
6Спартак5022232417153-15160
7Динамо М5318283121142-13860
8СКА5018513320137-13954
9Шанхайские Драконы5115316323131-17147
10ХК Сочи5013020728106-17337
11Лада5213114231116-18136

Прогноз на матч

Происходящее в этом году с представителем Санкт-Петербурга в КХЛ не поддается никакому логическому объяснению. Команду, которую перед сезоном отнесли к фаворитам турнира, как будто кто-то проклял. Потерпев семь поражений подряд, СКА установил клубный антирекорд. А впереди матч в Минске - самом негостеприимном городе чемпионата, если исходить из процента очков, набранных командами дома. У динамовцев этот показатель составляет 84.5%, у «Металлурга» - 81.5%.

Правда, в последнее время подопечные Дмитрия Квартальнова несколько сбавили обороты. Только в январе они дважды себе позволяли трехматчевые проигрышные полосы. Последняя еще продолжается. Четырех неудач в ряд у минчан в сезоне не было. Можно не сомневаться, что они приложат максимум сил, чтобы этого и не случилось.

Серия неудач довлеет над гостями. В такой ситуации раскрепоститься невероятно сложно, подспудно стремишься сыграть понадежнее в обороне. Три последних матча питерцев содержали всего по четыре гола в основное время. Так что яркого и результативного хоккея в Минске не ждем. Наш прогноз: тотал меньше 5.5. FONBET дает коэффициент 1.90 на этот исход. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Прямая видеотрансляция из Минска запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Аналитики FONBET  установили коэффициент 1.65 на победу минчан и 4.50 на два других основных исхода - ничью и успех армейцев. 

Кто выиграет в матче «Динамо» Минск - СКА?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда, хотя последнее столкновение команд в столице Беларуси завершилось в пользу армейцев - 4:1. После этого динамовцы вернули СКА должок, выиграв на берегах Невы со счетом 4:3.

Где купить билет на матч «Динамо» Минск  - СКА?

Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 35 белорусских рублей.

