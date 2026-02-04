Динамо Минск - СКА, прогноз на 3 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Во вторник, 3 февраля, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча. Наибольший интерес представляет встреча в столице Беларуси. Главный вопрос игрового дня: оборвет ли наконец санкт-петербургский СКА свою беспрецедентную серию неудач? Причин для оптимизма у армейцев не так уж много.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: МСК «ЦСКА Арена» (Москва)
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Минск)
|16
|3
|43
|133-213
|СКА
|43
|3
|16
|213-133
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2026
|«Металлург»
5:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|29.01.2026
|«Сибирь»
4:1
«Динамо» Мн
КХЛ
|26.01.2026
|«Динамо» Мн
1:2
«Салават Юлаев»
КХЛ
|24.01.2026
|«Динамо» Мн
6:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|21.01.2026
|«Локомотив»
2:1
«Динамо» Мн
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|ЦСКА
3:2 Б
СКА
КХЛ
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
|27.01.2026
|СКА
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|24.01.2026
|«Торпедо»
6:0
СКА
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
В таблице западной конференции минчане идут четвертыми, СКА - восьмым.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|53
|26
|4
|4
|1
|4
|14
|142-106
|73
|2
|Северсталь
|52
|25
|7
|1
|3
|1
|15
|158-133
|70
|3
|Торпедо
|53
|23
|5
|3
|2
|3
|17
|155-140
|67
|4
|Динамо Мн
|51
|25
|2
|3
|3
|3
|15
|177-121
|66
|5
|ЦСКА
|52
|25
|1
|1
|7
|1
|17
|132-122
|62
|6
|Спартак
|50
|22
|2
|3
|2
|4
|17
|153-151
|60
|7
|Динамо М
|53
|18
|2
|8
|3
|1
|21
|142-138
|60
|8
|СКА
|50
|18
|5
|1
|3
|3
|20
|137-139
|54
|9
|Шанхайские Драконы
|51
|15
|3
|1
|6
|3
|23
|131-171
|47
|10
|ХК Сочи
|50
|13
|0
|2
|0
|7
|28
|106-173
|37
|11
|Лада
|52
|13
|1
|1
|4
|2
|31
|116-181
|36
Происходящее в этом году с представителем Санкт-Петербурга в КХЛ не поддается никакому логическому объяснению. Команду, которую перед сезоном отнесли к фаворитам турнира, как будто кто-то проклял. Потерпев семь поражений подряд, СКА установил клубный антирекорд. А впереди матч в Минске - самом негостеприимном городе чемпионата, если исходить из процента очков, набранных командами дома. У динамовцев этот показатель составляет 84.5%, у «Металлурга» - 81.5%.
Правда, в последнее время подопечные Дмитрия Квартальнова несколько сбавили обороты. Только в январе они дважды себе позволяли трехматчевые проигрышные полосы. Последняя еще продолжается. Четырех неудач в ряд у минчан в сезоне не было. Можно не сомневаться, что они приложат максимум сил, чтобы этого и не случилось.
Серия неудач довлеет над гостями. В такой ситуации раскрепоститься невероятно сложно, подспудно стремишься сыграть понадежнее в обороне. Три последних матча питерцев содержали всего по четыре гола в основное время. Так что яркого и результативного хоккея в Минске не ждем. Наш прогноз: тотал меньше 5.5. FONBET дает коэффициент 1.90 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Минска запланирована на тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.65 на победу минчан и 4.50 на два других основных исхода - ничью и успех армейцев.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам льда, хотя последнее столкновение команд в столице Беларуси завершилось в пользу армейцев - 4:1. После этого динамовцы вернули СКА должок, выиграв на берегах Невы со счетом 4:3.
Билеты на игру можно приобрести через официальный сайт минского клуба. Минимальная стоимость составляет 35 белорусских рублей.