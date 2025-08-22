Фабиан Эдвардс — Далтон Роста, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира PFL станет финал Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг) между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростой. Кто заберет пояс и денежный приз в размере 500 тысяч долларов?
Эдвардс
Роста
Англия
Страна
США
32
Возраст
33
19
Бои
12
15 (5 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 1 / 6)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
185
Рост (см)
183
200,5
Размах рук (см)
190,5
104
Размах ног (см)
104
Уроженец Ямайки, младший брат бывшего чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса. После переезда в Англию занялся смешанными единоборствами. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году — сразу в Bellator. В 2023-м бился за титул лиги в среднем весе, но был нокаутирован Джонни Эблином. В прошлом в октябре провел с ним чемпионский реванш и вновь уступил — единогласным решением судей. Затем вышел на серию из двух побед в PFL. В последнем поединке в июне одолел Джоша Силвейру единогласным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2019 года, всю прошлую карьеру провел в Bellator. В 2025-м дебютировал под эгидой PFL, где выиграл оба боя. Всего идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июне раздельным решением судей одолел Аарона Джеффри.
Эдвардс стилистически похож на своего брата и тоже предпочитает действовать рационально, не форсируя события. Но Роста ещё чаще осторожничает в клетке, при этом делает ставку на работу в клинчах и партере. Наверняка англичанин постарается держать соперника на дистанции, тогда как американец попробует в вязком стиле добиться контроля на нижнем этаже.
Считаем, у этого поединка есть все шансы пройти дистанцию в пять раундов. Риска от спортсменов не ждем — вероятно, они будут задействовать свои козыри максимально методично.
Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс — Роста стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард