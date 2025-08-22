Ведомости
Фабиан Эдвардс — Далтон Роста, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Брат бывшего чемпиона UFC в шаге от пояса
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Главным событием ближайшего турнира PFL станет финал Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг) между англичанином Фабианом Эдвардсом и американцем Далтоном Ростой. Кто заберет пояс и денежный приз в размере 500 тысяч долларов?

Статистика

Свернуть

Эдвардс

 

Роста

Англия

Страна

США

32

Возраст

33

19

Бои

12

15 (5 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 1 / 6)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

185

Рост (см)

183

200,5

Размах рук (см)

190,5

104

Размах ног (см)

104

Фабиан Эдвардс

Свернуть

Уроженец Ямайки, младший брат бывшего чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса. После переезда в Англию занялся смешанными единоборствами. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году — сразу в Bellator. В 2023-м бился за титул лиги в среднем весе, но был нокаутирован Джонни Эблином. В прошлом в октябре провел с ним чемпионский реванш и вновь уступил — единогласным решением судей. Затем вышел на серию из двух побед в PFL. В последнем поединке в июне одолел Джоша Силвейру единогласным решением судей.

Далтон Роста

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2019 года, всю прошлую карьеру провел в Bellator. В 2025-м дебютировал под эгидой PFL, где выиграл оба боя. Всего идет на серии из трех побед. В последнем поединке в июне раздельным решением судей одолел Аарона Джеффри.

Прогноз на бой

Свернуть

Эдвардс стилистически похож на своего брата и тоже предпочитает действовать рационально, не форсируя события. Но Роста ещё чаще осторожничает в клетке, при этом делает ставку на работу в клинчах и партере. Наверняка англичанин постарается держать соперника на дистанции, тогда как американец попробует в вязком стиле добиться контроля на нижнем этаже.

Считаем, у этого поединка есть все шансы пройти дистанцию в пять раундов. Риска от спортсменов не ждем — вероятно, они будут задействовать свои козыри максимально методично.

Полный кард, где смотреть бой Эдвардс — Роста

Свернуть

Турнир стартует на арене «Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood» в Голливуде (штат Флорида, США) в пятницу, 22 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Эдвардс — Роста стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Алексей Перганде (США) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Брайс Мередит (США) Лазаро Дайрон (США). Легчайший вес;
  • Импа Касанганай (США) Эндрю Санчес (США). Средний вес;
  • Расул Магомедов (Бахрейн) Гильерме Виана (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Сергей Билостенный (Россия) Карл Уильямс (США). Тяжелый вес;
  • Джош Силвейра (США) Мурад Рамазанов (Россия). Средний вес;
  • Джей Пи Сент-Луис (США) Тайлер Рэй (США). Промежуточный вес.

