Фабиан Эдвардс — Далтон Роста, 22 августа: прогноз на финал Гран-при PFL, трансляция и полный кард

Эдвардс стилистически похож на своего брата и тоже предпочитает действовать рационально, не форсируя события. Но Роста ещё чаще осторожничает в клетке, при этом делает ставку на работу в клинчах и партере. Наверняка англичанин постарается держать соперника на дистанции, тогда как американец попробует в вязком стиле добиться контроля на нижнем этаже.

Считаем, у этого поединка есть все шансы пройти дистанцию в пять раундов. Риска от спортсменов не ждем — вероятно, они будут задействовать свои козыри максимально методично.