Фейеноорд — Рома, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Партнерский проект
Четвертьфинальная стадия Лиги Европы стартует в четверг, 13 апреля, матчем роттердамского «Фейеноорда» и римской «Ромы». Кто победит во встрече лидера чемпионата Нидерландов и одной из лучших команд Италии? Разбираемся в раскладах и предложениях букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды)
Судьи: Хосе Санчес Мартинес (главный арбитр, Испания), Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Серайн (ассистенты, Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейеноорд»
|0
|1
|2
|4-2
|«Рома»
|2
|1
|0
|2-4
Последние пять игр «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.04.2023
|«Фейеноорд»
5:1
«Валвейк»
Эредивизи
|05.04.2023
|«Фейеноорд»
1:2
«Аякс»
Кубок Нидерландов
|02.04.2023
|«Спарта»
1:3
«Фейеноорд»
Эредивизи
|19.03.2023
|«Аякс»
2:3
«Фейеноорд»
Эредивизи
|16.03.2023
|«Фейеноорд»
7:1
«Шахтер»
Лига Европы
Последние пять игр «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2023
|«Торино»
0:1
«Рома»
Серия А
|02.04.2023
|«Рома»
3:0
«Сампдория»
Серия А
|19.03.2023
|«Лацио»
1:0
«Рома»
Серия A
|16.03.2023
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Рома»
Лига Европы
|12.03.2023
|«Рома»
3:4
«Сассуоло»
Серия A
1/4 финала:
В прошлом мае соперники встречались в первом в истории финале Лиги конференций, и «Рома» выиграла с минимальным счетом. Но «Фейеноорд» с той поры заметно прибавил, и сейчас команда с отрывом лидирует в Эредивизи, готовясь стать чемпионом Нидерландов. Вдобавок роттердамцы прекрасно выступают на домашнем стадионе: 16 побед, шесть ничьих и лишь одно поражение во всех турнирах. Прибавим сюда традиционно высокую для нидерландских грандов результативность - атака хозяев может создать множество проблем даже для крепкой обороны «Ромы».
Исходя из вышесказанного, предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Фейеноорд» не проиграет. Двойной шанс в этом случае идет со скромным коэффициентом, так что можно попробовать разыграть нулевую фору, которая принесет возврат при ничьей.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Леон»
|До 10 тысяч рублей
|Еженедельный
|Winline
|До 10 тысяч рублей
|Бездепозитный в мобильном приложении
Бесплатная онлайн-видеотрансляция игры «Фейеноорд» - «Рома» будет проведена на телеканале «Матч ТВ». Также смотреть эту встречу можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Фейеноорд»: Тимбер, Бейло, Джаханбахш (все - травмы)
«Рома»: Карсдорп, Сольбаккен, Дарбо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейеноорд» - «Рома»:
|Позиция
|«Фейеноорд»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|22. Велленройтер
|1. Патрисиу
|Вратарь
|Защитник
|5. Хартман
|6. Смоллинг
|Защитник
|Защитник
|33. Ганцко
|14. Льоренте
|Защитник
|Защитник
|18. Траунер
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|4. Гертрейда
|59. Залевский
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Кекчю
|4. Кристанте
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Виффер
|25. Вейналдум
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Шиманьский
|37. Спинаццола
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Идрисси
|92. Эль-Шаарави
|Нападающий
|Нападающий
|29. Хименес
|21. Дибала
|Нападающий
|Нападающий
|14. Пайшао
|9. Абрахам
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Жозе Моуринью
|Главный тренер
Букмекеры ожидают конкурентный матч и предлагают высокие котировки на все три исхода. Однако фаворитом контор всё же идет «Фейеноорд».
Да, её организует федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в четверг, 13 апреля, в 19:30 по московскому времени.
Легальные российские букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода, а также предлагают широкий выбор других вариантов для ставок. Рекомендуем подбирать лучшую контору для себя с помощью нашего рейтинга.
Финал Лиги Европы сезона-2022/23 состоится 31 мая на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).
Наша ставка выиграла. «Фейеноорд» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Матса Виффера на 53-й минуте. При этом в конце первого тайма капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в штангу.