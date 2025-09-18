Фейеноорд — Рома, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

В прошлом мае соперники встречались в первом в истории финале Лиги конференций, и «Рома» выиграла с минимальным счетом. Но «Фейеноорд» с той поры заметно прибавил, и сейчас команда с отрывом лидирует в Эредивизи, готовясь стать чемпионом Нидерландов. Вдобавок роттердамцы прекрасно выступают на домашнем стадионе: 16 побед, шесть ничьих и лишь одно поражение во всех турнирах. Прибавим сюда традиционно высокую для нидерландских грандов результативность - атака хозяев может создать множество проблем даже для крепкой обороны «Ромы».

Исходя из вышесказанного, предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Фейеноорд» не проиграет. Двойной шанс в этом случае идет со скромным коэффициентом, так что можно попробовать разыграть нулевую фору, которая принесет возврат при ничьей.