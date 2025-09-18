Ведомости
Фейеноорд — Рома, прогноз на 13 апреля: ставки и коэффициенты на 1/4 финала Лиги Европы

Ремейк первого в истории финала Лиги конференций
Александр Бокулёв

Четвертьфинальная стадия Лиги Европы стартует в четверг, 13 апреля, матчем роттердамского «Фейеноорда» и римской «Ромы». Кто победит во встрече лидера чемпионата Нидерландов и одной из лучших команд Италии? Разбираемся в раскладах и предложениях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

13.04.2023, Чт

19:45 МСК

«Рома» (Рим, Италия)

П1 - 2,38

Х - 3,10

П2 - 3,25

Турнир: Лига Европы УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Де Кейп» (Роттердам, Нидерланды)

Судьи: Хосе Санчес Мартинес (главный арбитр, Испания), Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Серайн (ассистенты, Испания)

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фейеноорд»0124-2
«Рома»2102-4

Последние пять игр «Фейеноорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.04.2023«Фейеноорд»

5:1

«Валвейк»

Эредивизи

05.04.2023«Фейеноорд»

1:2

«Аякс»

Кубок Нидерландов

02.04.2023«Спарта»

1:3

«Фейеноорд»

Эредивизи

19.03.2023«Аякс»

2:3

«Фейеноорд»

Эредивизи

16.03.2023«Фейеноорд»

7:1

«Шахтер»

Лига Европы

Последние пять игр «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2023«Торино»

0:1

«Рома»

Серия А

02.04.2023«Рома»

3:0

«Сампдория»

Серия А

19.03.2023«Лацио»

1:0

«Рома»

Серия A

16.03.2023«Реал Сосьедад»

0:0

«Рома»

Лига Европы

12.03.2023«Рома»

3:4

«Сассуоло»

Серия A

Турнирная сетка



1/4 финала:

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания)
  • «Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия)
  • «Байер» (Германия) - «Юнион» (Бельгия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Рома» (Италия)

Прогноз на матч



В прошлом мае соперники встречались в первом в истории финале Лиги конференций, и «Рома» выиграла с минимальным счетом. Но «Фейеноорд» с той поры заметно прибавил, и сейчас команда с отрывом лидирует в Эредивизи, готовясь стать чемпионом Нидерландов. Вдобавок роттердамцы прекрасно выступают на домашнем стадионе: 16 побед, шесть ничьих и лишь одно поражение во всех турнирах. Прибавим сюда традиционно высокую для нидерландских грандов результативность - атака хозяев может создать множество проблем даже для крепкой обороны «Ромы».

Исходя из вышесказанного, предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Фейеноорд» не проиграет. Двойной шанс в этом случае идет со скромным коэффициентом, так что можно попробовать разыграть нулевую фору, которая принесет возврат при ничьей.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Леон»До 10 тысяч рублейЕженедельный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении

Трансляции



Бесплатная онлайн-видеотрансляция игры «Фейеноорд» - «Рома» будет проведена на телеканале «Матч ТВ». Также смотреть эту встречу можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд



Потери

«Фейеноорд»: Тимбер, Бейло, Джаханбахш (все - травмы)

«Рома»: Карсдорп, Сольбаккен, Дарбо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейеноорд» - «Рома»:

Позиция«Фейеноорд»«Рома»Позиция
Вратарь22. Велленройтер1. ПатрисиуВратарь
Защитник5. Хартман6. СмоллингЗащитник
Защитник33. Ганцко14. ЛьорентеЗащитник
Защитник18. Траунер23. МанчиниЗащитник
Защитник4. Гертрейда59. ЗалевскийПолузащитник
Полузащитник10. Кекчю4. КристантеПолузащитник
Полузащитник 20. Виффер25. ВейналдумПолузащитник
Полузащитник17. Шиманьский37. СпинаццолаПолузащитник
Нападающий26. Идрисси92. Эль-ШааравиНападающий
Нападающий29. Хименес21. ДибалаНападающий
Нападающий14. Пайшао9. АбрахамНападающий
Главный тренерАрне СлотЖозе МоуриньюГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров


 Победа «Фейеноорда»НичьяПобеда «Ромы»
PARI2,353,153,20
BetBoom2,383,103,25
«Олимп»2,433,283,13
«Леон»2,413,203,10
Winline2,433,253,15

Лучшие букмекеры на матч «Ювентус» - «Спортинг»



Котировки на победу «Ювентуса» у легальных российских букмекеров отличаются незначительно. Можно отметить, что 2,4 они превышают в конторах «Олимп», «Леон» и Winline.

«Олимп» и Winline также стоит выделить при ставке на ничью, а вот для пари на успех «Ромы» резонно рассмотреть BetBoom.

Вопросы и ответы



Кто победит в матче «Фейеноорд» - «Рома»?

Букмекеры ожидают конкурентный матч и предлагают высокие котировки на все три исхода. Однако фаворитом контор всё же идет «Фейеноорд».

Будет ли бесплатная трансляция?

Да, её организует федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в четверг, 13 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Легальные российские букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода, а также предлагают широкий выбор других вариантов для ставок. Рекомендуем подбирать лучшую контору для себя с помощью нашего рейтинга.

Где и когда пройдет финал Лиги Европы УЕФА?

Финал Лиги Европы сезона-2022/23 состоится 31 мая на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште (Венгрия).

UPD: результат



Наша ставка выиграла. «Фейеноорд» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Матса Виффера на 53-й минуте. При этом в конце первого тайма капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти, пробив в штангу.



