Роб Фонт — Дэвид Мартинес, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ветеран проверит очередного проспекта
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между пуэрториканцем Робом Фонтом и мексиканцем Дэвидом Мартинесом. Кто продлит победную серию?

Статистика

Свернуть

Фонт

 

Мартинес

Пуэрто-Рико

Страна

Мексика

38

Возраст

27

30

Бои

13

22 (9 / 4 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (10 / 0 / 2)

8 (0 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

9

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

173

Рост (см)

165

181,5

Размах рук (см)

171,5

98

Размах ног (см)

95

Роб Фонт

Свернуть

Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 году, имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл 12 раз при семи поражениях. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Жана Мацумото раздельным решением судей.

Дэвид Мартинес

Свернуть

Обладатель черных поясов по карате и кикбоксингу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В прошлом октябре победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в марте дебютировал в лиге и нокаутировал Саймона Оливейру в первом раунде. Всего идет на серии из восьми побед.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФонтаПобеда МартинесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,702,203,501,28

Прогноз на бой

Свернуть

Мартинес был заявлен в кард предстоящего турнира, но с другим соперником. Однако мексиканец в итоге заменил выбывшего из-за травмы Рауля Росаса-младшего и получил весьма статусный бой. Уже во втором поединке под эгидой UFC Мартинес может пройти оппонента из топ-10 и во весь голос заявить о своих амбициях.

Так что на бумаге мы всё равно получили классическое противостояние ветерана и проспекта. Фонт уже явно далек от титульной гонки, но по-прежнему не падает ниже определенного уровня. Пуэрториканец умеет на опыте проходить менее статусных спортсменов, однако важно понимать, что и это дается ему всё труднее.

Мартинес же набрал прекрасный ход. Велик соблазн в таких обстоятельствах заиграть победу голодного и яркого проспекта, но соперников уровня Фонта у него ещё не было, и это добавляет риска. Все-таки остановимся на варианте с полным трехраундовым боем. Оба делают ставку на работу в стойке, а финишировать Фонта в данной стихии никому не удавалось. При этом сам пуэрториканец умеет сдерживать взрывных оппонентов на верхнем этаже и устраивать техничные «перестрелки» ударами вместо грубых разменов.

Полный кард, где смотреть бой Фонт Мартинес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому соглавный бой Фонт Мартинес стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).

Основной кард

Прелимы

  • Александр Эрнандес (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Хосе Даниэль Медина (Боливия) — Душко Тодорович (Сербия). Средний вес;
  • Клаудио Пуэльес (Перу) — Йоахим Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Татьяна Суарес (Бразилия) — Аманда Лемос (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Хесус Агилар (Мексика) — Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Закари Рис (США) — Седрикес Думас (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) — Олдэн Кория (США). Наилегчайший вес;
  • Монтсеррат Рэндон (Мексика) — Элис Перейра (Бразилия). Женский легчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter.

