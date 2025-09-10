Роб Фонт — Дэвид Мартинес, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мартинес был заявлен в кард предстоящего турнира, но с другим соперником. Однако мексиканец в итоге заменил выбывшего из-за травмы Рауля Росаса-младшего и получил весьма статусный бой. Уже во втором поединке под эгидой UFC Мартинес может пройти оппонента из топ-10 и во весь голос заявить о своих амбициях.

Так что на бумаге мы всё равно получили классическое противостояние ветерана и проспекта. Фонт уже явно далек от титульной гонки, но по-прежнему не падает ниже определенного уровня. Пуэрториканец умеет на опыте проходить менее статусных спортсменов, однако важно понимать, что и это дается ему всё труднее.

Мартинес же набрал прекрасный ход. Велик соблазн в таких обстоятельствах заиграть победу голодного и яркого проспекта, но соперников уровня Фонта у него ещё не было, и это добавляет риска. Все-таки остановимся на варианте с полным трехраундовым боем. Оба делают ставку на работу в стойке, а финишировать Фонта в данной стихии никому не удавалось. При этом сам пуэрториканец умеет сдерживать взрывных оппонентов на верхнем этаже и устраивать техничные «перестрелки» ударами вместо грубых разменов.