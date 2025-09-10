Роб Фонт — Дэвид Мартинес, 14 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между пуэрториканцем Робом Фонтом и мексиканцем Дэвидом Мартинесом. Кто продлит победную серию?
Фонт
Мартинес
Пуэрто-Рико
Страна
Мексика
38
Возраст
27
30
Бои
13
22 (9 / 4 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (10 / 0 / 2)
8 (0 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
9
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
—
173
Рост (см)
165
181,5
Размах рук (см)
171,5
98
Размах ног (см)
95
Начал заниматься боевыми искусствами в 21-летнем возрасте, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 году, имеет опыт боев в легкой, полулегкой и легчайшей весовых категориях. Становился чемпионом CES, после чего в 2014-м перешел в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл 12 раз при семи поражениях. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в феврале одолел Жана Мацумото раздельным решением судей.
Обладатель черных поясов по карате и кикбоксингу. В профессиональных ММА выступает с 2016 года. В прошлом октябре победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в марте дебютировал в лиге и нокаутировал Саймона Оливейру в первом раунде. Всего идет на серии из восьми побед.
Мартинес был заявлен в кард предстоящего турнира, но с другим соперником. Однако мексиканец в итоге заменил выбывшего из-за травмы Рауля Росаса-младшего и получил весьма статусный бой. Уже во втором поединке под эгидой UFC Мартинес может пройти оппонента из топ-10 и во весь голос заявить о своих амбициях.
Так что на бумаге мы всё равно получили классическое противостояние ветерана и проспекта. Фонт уже явно далек от титульной гонки, но по-прежнему не падает ниже определенного уровня. Пуэрториканец умеет на опыте проходить менее статусных спортсменов, однако важно понимать, что и это дается ему всё труднее.
Мартинес же набрал прекрасный ход. Велик соблазн в таких обстоятельствах заиграть победу голодного и яркого проспекта, но соперников уровня Фонта у него ещё не было, и это добавляет риска. Все-таки остановимся на варианте с полным трехраундовым боем. Оба делают ставку на работу в стойке, а финишировать Фонта в данной стихии никому не удавалось. При этом сам пуэрториканец умеет сдерживать взрывных оппонентов на верхнем этаже и устраивать техничные «перестрелки» ударами вместо грубых разменов.
Турнир UFC Fight Night 259 пройдет на арене «Frost Bank Center» в Сан-Антонио (штат Техас, США). Шоу стартует в субботу, 13 сентября, в 22:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 01:00 мск (14 сентября), поэтому соглавный бой Фонт — Мартинес стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 01:00 мск (14 сентября).
Основной кард
Прелимы