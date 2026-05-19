Партнерский проект

Фрайбург - Астон Вилла, 20 мая: где смотреть финальный матч Лиги Европы, прогноз, составы

Король ЛЕ Эмери идет за пятым трофеем!
Валентин Васильев
В среду, 20 мая, финиширует второй по значимости футбольный еврокубок. За главный трофей Лиги Европы поспорят «Фрайбург» и «Астон Вилла». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на противостояние в Стамбуле.

«Фрайбург» (Германия)

20.05.2026, Ср

22:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 5.20

Х - 4.00

П2 - 1.70

Турнир:  Лига Европы, финал

Стадион: «Тюпраш» (Стамбул, Турция)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фрайбург»0000-0
«Астон Вилла»0000-0

Последние пять матчей «Фрайбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2026«Фрайбург»

4:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

10.05.2026«Гамбург»

3:2

«Фрайбург»

Бундеслига

07.05.2026«Фрайбург»

3:1

«Брага»

Лига Европы

03.05.2026«Фрайбург»

1:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

30.04.2026«Брага»

2:1

«Фрайбург»

Лига Европы

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2026«Астон Вилла»

4:2

«Ливерпуль»

АПЛ

10.05.2026«Бернли»

2:2

«Астон Вилла»

АПЛ

07.05.2026«Астон Вилла»

4:0

«Ноттингем Форест»

Лига Европы

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.04.2026«Ноттингем Форест»

1:0

«Астон Вилла»

Лига Европы

Прогноз на матч

Рекордсмен Лиги Европы Унаи Эмери четырежды поднимал над головой этот трофей, но с нынешним клубом его еще не брал. Трижды экс-тренер «Спартака» первенствовал в турнире с «Севильей» и один раз - с «Вильярреалом». С английской командой баск достигает этой стадии второй раз. С «Арсеналом» в 2019-м Эмери уступил лондонскому же «Челси». Колоссальный опыт тренера - главное преимущество «Виллы» в стамбульском противоборстве. «Фрайбург» так далеко зашел в еврокубках впервые. 41-летний Юлиан Шустер на фоне Эмери выглядит студентом рядом с профессором. 

Обе команды на выходных набросали по четыре мяча классным соперникам: «Астон Вилла» уверенно обыграла чемпиона Англии прошлого года «Ливерпуль» (4:2), а «Фрайбург» - «РБ Лейпциг» (4:1). У двух финалистов ЛЕ есть одна общая черта: они редко играют на ноль в обороне. У «Фрайбурга» предыдущий «сухарь» датирован 12 апреля (победа 1:0 в Майнце). Бирмингемцы за 10 матчей не пропустили дважды, что характерно - оба раза разбили соперника со счетом 4:0 («Болонья»,  «Ноттингем Форест»).

В этой паре обмен голами выглядит более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его коэффициентом 1.95.

Трансляции

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Фрайбург»: Остерхаге, Сузуки (оба - травмы)

«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Астон Вилла»:

Позиция«Фрайбург»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь1. Атуболу23. МартинесВратарь
Защитник30. Гюнтер12. ДиньЗащитник
Защитник28. Гинтер14. ТорресЗащитник
Защитник3. Линхарт4. КонсаЗащитник
Защитник17. Кюблер2. КэшЗащитник
Полузащитник 27. Хефлер8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 8. Эггештайн26. БогардПолузащитник 
Полузащитник32. Грифо27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник44. Манзамби7. МакгиннПолузащитник
Полузащитник19. Бесте10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий31. Матанович11. УоткинсНападающий
Главный тренерЮлиан ШустерУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» умножит на 5.20 номинал сыгравшей ставки на победу немцев. Удачное пари на ничью в основное время обещает четырехкратный выигрыш. Вероятность победы британцев в основное время аналитики оценили котировкой 1.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Фрайбург» - «Астон Вилла»?

В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на победу англичан 1:0 (6.00).

Будет ли много голов в матче «Фрайбург» - «Астон Вилла»?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.03. Соответственно, эксперты не ждут обилия голов в Стамбуле.

Где бесплатно смотреть матч «Фрайбург» - «Астон Вилла»?

Сайты легальных букмекеров и ведущих спортивных СМИ будут информировать об изменениях результата в финале в режиме реального времени. 

