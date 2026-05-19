Фрайбург - Астон Вилла, 20 мая: где смотреть финальный матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 20 мая, финиширует второй по значимости футбольный еврокубок. За главный трофей Лиги Европы поспорят «Фрайбург» и «Астон Вилла». Рассказываем о самых интересных вариантах пари на противостояние в Стамбуле.
Турнир: Лига Европы, финал
Стадион: «Тюпраш» (Стамбул, Турция)
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фрайбург»
|0
|0
|0
|0-0
|«Астон Вилла»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Фрайбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Фрайбург»
4:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|10.05.2026
|«Гамбург»
3:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|07.05.2026
|«Фрайбург»
3:1
«Брага»
Лига Европы
|03.05.2026
|«Фрайбург»
1:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
|30.04.2026
|«Брага»
2:1
«Фрайбург»
Лига Европы
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2026
|«Астон Вилла»
4:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|10.05.2026
|«Бернли»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|07.05.2026
|«Астон Вилла»
4:0
«Ноттингем Форест»
Лига Европы
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.04.2026
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Астон Вилла»
Лига Европы
Рекордсмен Лиги Европы Унаи Эмери четырежды поднимал над головой этот трофей, но с нынешним клубом его еще не брал. Трижды экс-тренер «Спартака» первенствовал в турнире с «Севильей» и один раз - с «Вильярреалом». С английской командой баск достигает этой стадии второй раз. С «Арсеналом» в 2019-м Эмери уступил лондонскому же «Челси». Колоссальный опыт тренера - главное преимущество «Виллы» в стамбульском противоборстве. «Фрайбург» так далеко зашел в еврокубках впервые. 41-летний Юлиан Шустер на фоне Эмери выглядит студентом рядом с профессором.
Обе команды на выходных набросали по четыре мяча классным соперникам: «Астон Вилла» уверенно обыграла чемпиона Англии прошлого года «Ливерпуль» (4:2), а «Фрайбург» - «РБ Лейпциг» (4:1). У двух финалистов ЛЕ есть одна общая черта: они редко играют на ноль в обороне. У «Фрайбурга» предыдущий «сухарь» датирован 12 апреля (победа 1:0 в Майнце). Бирмингемцы за 10 матчей не пропустили дважды, что характерно - оба раза разбили соперника со счетом 4:0 («Болонья», «Ноттингем Форест»).
В этой паре обмен голами выглядит более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его коэффициентом 1.95.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Фрайбург»: Остерхаге, Сузуки (оба - травмы)
«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фрайбург» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Фрайбург»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|1. Атуболу
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|30. Гюнтер
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|28. Гинтер
|14. Торрес
|Защитник
|Защитник
|3. Линхарт
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|17. Кюблер
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|27. Хефлер
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эггештайн
|26. Богард
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Грифо
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Манзамби
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Бесте
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|31. Матанович
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Юлиан Шустер
|Унаи Эмери
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» умножит на 5.20 номинал сыгравшей ставки на победу немцев. Удачное пари на ничью в основное время обещает четырехкратный выигрыш. Вероятность победы британцев в основное время аналитики оценили котировкой 1.70.
💰 Получить фрибет от «Бетсити»
В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на победу англичан 1:0 (6.00).
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.03. Соответственно, эксперты не ждут обилия голов в Стамбуле.
Сайты легальных букмекеров и ведущих спортивных СМИ будут информировать об изменениях результата в финале в режиме реального времени.