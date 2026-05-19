Фрайбург - Астон Вилла, 20 мая: где смотреть финальный матч Лиги Европы, прогноз, составы

Рекордсмен Лиги Европы Унаи Эмери четырежды поднимал над головой этот трофей, но с нынешним клубом его еще не брал. Трижды экс-тренер «Спартака» первенствовал в турнире с «Севильей» и один раз - с «Вильярреалом». С английской командой баск достигает этой стадии второй раз. С «Арсеналом» в 2019-м Эмери уступил лондонскому же «Челси». Колоссальный опыт тренера - главное преимущество «Виллы» в стамбульском противоборстве. «Фрайбург» так далеко зашел в еврокубках впервые. 41-летний Юлиан Шустер на фоне Эмери выглядит студентом рядом с профессором.

Обе команды на выходных набросали по четыре мяча классным соперникам: «Астон Вилла» уверенно обыграла чемпиона Англии прошлого года «Ливерпуль» (4:2), а «Фрайбург» - «РБ Лейпциг» (4:1). У двух финалистов ЛЕ есть одна общая черта: они редко играют на ноль в обороне. У «Фрайбурга» предыдущий «сухарь» датирован 12 апреля (победа 1:0 в Майнце). Бирмингемцы за 10 матчей не пропустили дважды, что характерно - оба раза разбили соперника со счетом 4:0 («Болонья», «Ноттингем Форест»).

В этой паре обмен голами выглядит более чем вероятным исходом. «БЕТСИТИ» оценил его коэффициентом 1.95.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».