Матеуш Гамрот – Эстебан Рибович, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Восьмой номер легкого дивизиона против нерейтингового соперника
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде крупного турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между поляком Матеушем Гамротом и аргентинцем Эстебаном Рибовичем. Что покажет южноамериканец в самом статусном бою за свою карьеру?

Статистика

Гамрот

 

Рибович

Польша

Страна

Аргентина

35

Возраст

29

30

Бои

18

25 (8 / 5 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 5 / 3)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

1

Без результата

1

8

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

178

Рост (см)

178

179

Размах рук (см)

175

99

Размах ног (см)

99

Матеуш Гамрот

В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 г. перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также забрал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 г. перешел в UFC, где выиграл восемь раз и уступил четырежды. В последнем поединке в октябре потерпел поражение от Чарльза Оливейры болевым приемом во втором раунде.

Эстебан Рибович

Начал заниматься единоборствами в 12-летнем возрасте. Освоил бокс, Муай-тай, бразильское джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Владел временным поясом FFC в легком весе, был чемпионом SFH в той же категории. В 2022 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл четыре раза при двух поражениях. В последнем поединке в августе победил Элвеса Бренера единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ГамротаПобеда РибовичаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,502,753,251,32

Прогноз на бой

Неприятный матчмейкинг для Гамрота. Победа ему толком ничего не даст в титульной гонке, а вот поражение от нерейтингового соперника серьезно ударит по амбициям. Но в последний сценарий верится с трудом. Поляк на порядок опытнее Рибовича и имеет очевидный вариант для успеха.

Гамрот комфортнее чувствует себя на нижнем этаже, где делает ставку на силовую борьбу. Именно это и должно стать противоядием от агрессивных атак аргентинца в стойке. Рубка с Рибовичем – серьезный риск для поляка, которого точно можно избежать регулярными тейкдаунами и контролем в партере. Гамрот не гоняется за финишами и умеет работать рационально, планомерно изматывая оппонентов.

А вот Рибович, если не может снести соперника в стойке, часто оказывается в тупике. Защита от тейкдаунов у него довольно слабая, как и сама борьба. Так что видим смысл заиграть победу Гамрота с аккуратным, но рабочим коэффициентом.

Полный кард, где смотреть бой Гамрот – Рибович

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Гамрот – Рибович стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия) – Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) – Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) – Рэнди Браун (Ямайка). Полусредний вес;
  • Татьяна Суарес (США) – Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Келвин Гастелум (США) – Висенте Люке (Бразилия). Средний вес;
  • Маркел Медерос (Бразилия) – Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Чарльз Радтке (США) – Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес.

