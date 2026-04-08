Матеуш Гамрот – Эстебан Рибович, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде крупного турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между поляком Матеушем Гамротом и аргентинцем Эстебаном Рибовичем. Что покажет южноамериканец в самом статусном бою за свою карьеру?
Гамрот
Рибович
|Польша
Страна
Аргентина
|35
Возраст
29
|30
Бои
18
|25 (8 / 5 / 12)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 5 / 3)
|4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
|1
Без результата
1
|8
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
–
|178
Рост (см)
178
|179
Размах рук (см)
175
|99
Размах ног (см)
99
В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 г. перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также забрал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 г. перешел в UFC, где выиграл восемь раз и уступил четырежды. В последнем поединке в октябре потерпел поражение от Чарльза Оливейры болевым приемом во втором раунде.
Начал заниматься единоборствами в 12-летнем возрасте. Освоил бокс, Муай-тай, бразильское джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Владел временным поясом FFC в легком весе, был чемпионом SFH в той же категории. В 2022 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл четыре раза при двух поражениях. В последнем поединке в августе победил Элвеса Бренера единогласным решением судей.
Неприятный матчмейкинг для Гамрота. Победа ему толком ничего не даст в титульной гонке, а вот поражение от нерейтингового соперника серьезно ударит по амбициям. Но в последний сценарий верится с трудом. Поляк на порядок опытнее Рибовича и имеет очевидный вариант для успеха.
Гамрот комфортнее чувствует себя на нижнем этаже, где делает ставку на силовую борьбу. Именно это и должно стать противоядием от агрессивных атак аргентинца в стойке. Рубка с Рибовичем – серьезный риск для поляка, которого точно можно избежать регулярными тейкдаунами и контролем в партере. Гамрот не гоняется за финишами и умеет работать рационально, планомерно изматывая оппонентов.
А вот Рибович, если не может снести соперника в стойке, часто оказывается в тупике. Защита от тейкдаунов у него довольно слабая, как и сама борьба. Так что видим смысл заиграть победу Гамрота с аккуратным, но рабочим коэффициентом.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Бой Гамрот – Рибович стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
