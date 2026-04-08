Матеуш Гамрот – Эстебан Рибович, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Неприятный матчмейкинг для Гамрота. Победа ему толком ничего не даст в титульной гонке, а вот поражение от нерейтингового соперника серьезно ударит по амбициям. Но в последний сценарий верится с трудом. Поляк на порядок опытнее Рибовича и имеет очевидный вариант для успеха.

Гамрот комфортнее чувствует себя на нижнем этаже, где делает ставку на силовую борьбу. Именно это и должно стать противоядием от агрессивных атак аргентинца в стойке. Рубка с Рибовичем – серьезный риск для поляка, которого точно можно избежать регулярными тейкдаунами и контролем в партере. Гамрот не гоняется за финишами и умеет работать рационально, планомерно изматывая оппонентов.

А вот Рибович, если не может снести соперника в стойке, часто оказывается в тупике. Защита от тейкдаунов у него довольно слабая, как и сама борьба. Так что видим смысл заиграть победу Гамрота с аккуратным, но рабочим коэффициентом.