Коди Гарбрандт – Сяо Лонг, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Казалось, после возвращения в наилегчайший дивизион Гарбрандту удалось перезагрузиться. Две победы были хорошей заявкой, но затем столько же раз кряду американец проиграл. И вновь от экс-чемпиона можно ожидать чего угодно. Предстанет он пассивным или агрессивным? Будет рубиться или откажется от риска и постарается работать на очки? Попробует ли вновь удивить борьбой или не станет лезть в партер? Слишком много вопросов без ответов.

И на этом фоне Лонг подходит к поединку фаворитом. У него множество боев за плечами, пусть и уровень оппозиции обычно был очень скромным. После перехода в UFC у китайца регулярно возникают проблемы, но это не мешает букмекерам верить именно в него. При этом в боксе Лонг базово уступает Гарбрандту. Но китаец может компенсировать отставание по навыкам напором, стойкостью и крепостью челюсти, которой так не хватает американцу.

Резюмируя, подчеркнем, что бой видится едва ли не сложнейшим для прогноза на предстоящем турнире. А потому остановимся на аккуратной ставке - ТБ (2,5). Она выиграет, если спортсмены доберутся до третьего раунда.