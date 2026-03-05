Коди Гарбрандт – Сяо Лонг, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Предварительный кард турнира UFC 326 закроет поединок американца Коди Гарбрандта и китайца Сяо Лонга в легчайшем весе (до 61,2 кг). Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать серию поражений?
Гарбрандт
Лонг
|США
Страна
Китай
|34
Возраст
27
|21
Бои
37
|14 (11 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (5 / 9 / 13)
|7 (4 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
10 (3 / 0 / 7)
|173
Рост (см)
173
|166,5
Размах рук (см)
178
|96,5
Размах ног (см)
94
В четырехлетнем возрасте начал заниматься боксом, позднее освоил борьбу. С 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2015-м пришел в UFC и вскоре стал чемпионом в легчайшем дивизионе, победив Доминика Круза. В первой же защите проиграл пояс Ти Джею Диллашоу, в реванше также уступил. Пробовал перейти в наилегчайший вес, но в 2023 г. вернулся в легчайший и выиграл два подряд боя, после чего вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в июне уступил Раони Барселосу единогласным решением судей.
Занимался саньда, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2021 г. проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но через пару лет пробился в сильнейшую лигу через шоу «Road to UFC». В последнем поединке в августе уступил Су Ён Ю единогласным решением судей.
Казалось, после возвращения в наилегчайший дивизион Гарбрандту удалось перезагрузиться. Две победы были хорошей заявкой, но затем столько же раз кряду американец проиграл. И вновь от экс-чемпиона можно ожидать чего угодно. Предстанет он пассивным или агрессивным? Будет рубиться или откажется от риска и постарается работать на очки? Попробует ли вновь удивить борьбой или не станет лезть в партер? Слишком много вопросов без ответов.
И на этом фоне Лонг подходит к поединку фаворитом. У него множество боев за плечами, пусть и уровень оппозиции обычно был очень скромным. После перехода в UFC у китайца регулярно возникают проблемы, но это не мешает букмекерам верить именно в него. При этом в боксе Лонг базово уступает Гарбрандту. Но китаец может компенсировать отставание по навыкам напором, стойкостью и крепостью челюсти, которой так не хватает американцу.
Резюмируя, подчеркнем, что бой видится едва ли не сложнейшим для прогноза на предстоящем турнире. А потому остановимся на аккуратной ставке - ТБ (2,5). Она выиграет, если спортсмены доберутся до третьего раунда.
Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Бой Гарбандт – Лонг стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
