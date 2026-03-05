Ведомости
4 марта 16:12

Коди Гарбрандт – Сяо Лонг, 8 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион идет на серии из двух поражений
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Предварительный кард турнира UFC 326 закроет поединок американца Коди Гарбрандта и китайца Сяо Лонга в легчайшем весе (до 61,2 кг). Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать серию поражений?

Статистика

Свернуть

Гарбрандт

 

Лонг

США

Страна

Китай

34

Возраст

27

21

Бои

37

14 (11 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

27 (5 / 9 / 13)

7 (4 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

10 (3 / 0 / 7)

173

Рост (см)

173

166,5

Размах рук (см)

178

96,5

Размах ног (см)

94

Коди Гарбрандт

Свернуть

В четырехлетнем возрасте начал заниматься боксом, позднее освоил борьбу. С 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2015-м пришел в UFC и вскоре стал чемпионом в легчайшем дивизионе, победив Доминика Круза. В первой же защите проиграл пояс Ти Джею Диллашоу, в реванше также уступил. Пробовал перейти в наилегчайший вес, но в 2023 г. вернулся в легчайший и выиграл два подряд боя, после чего вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в июне уступил Раони Барселосу единогласным решением судей.

Сяо Лонг

Свернуть

Занимался саньда, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2021 г. проиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта, но через пару лет пробился в сильнейшую лигу через шоу «Road to UFC». В последнем поединке в августе уступил Су Ён Ю единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ГарбрандтаПобеда ЛонгаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,201,702,651,45

Прогноз на бой

Свернуть

Казалось, после возвращения в наилегчайший дивизион Гарбрандту удалось перезагрузиться. Две победы были хорошей заявкой, но затем столько же раз кряду американец проиграл. И вновь от экс-чемпиона можно ожидать чего угодно. Предстанет он пассивным или агрессивным? Будет рубиться или откажется от риска и постарается работать на очки? Попробует ли вновь удивить борьбой или не станет лезть в партер? Слишком много вопросов без ответов.

И на этом фоне Лонг подходит к поединку фаворитом. У него множество боев за плечами, пусть и уровень оппозиции обычно был очень скромным. После перехода в UFC у китайца регулярно возникают проблемы, но это не мешает букмекерам верить именно в него. При этом в боксе Лонг базово уступает Гарбрандту. Но китаец может компенсировать отставание по навыкам напором, стойкостью и крепостью челюсти, которой так не хватает американцу.

Резюмируя, подчеркнем, что бой видится едва ли не сложнейшим для прогноза на предстоящем турнире. А потому остановимся на аккуратной ставке - ТБ (2,5). Она выиграет, если спортсмены доберутся до третьего раунда.

Полный кард, где смотреть бой Гарбрандт – Лонг

Свернуть

Турнир UFC 326 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 марта, в 01:00 по московскому времени. Бой Гарбандт – Лонг стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Коди Гарбрандт (США) – Сяо Лонг (Китай). Легчайший вес;
  • Донте Джонсон (США) – Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Альберто Монтес (Венесуэла). Полулегкий вес;
  • Коди Дарден (США) – Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес;
  • Рафаэль Тобиас (Бразилия) – Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) – Хесус Агилар (Мексика). Наилегчайший вес;
  • Ли Джун Ён (Южная Корея) – Гастон Боланьос (Перу). Полулегкий вес;
  • Люк Фернандес (США) – Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес.

