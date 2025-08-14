Магомедрасул Гасанов — Дмитрий Арышев, 15 августа: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием турнира ACA 190 станет титульный поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Дмитрием Арышевым. Кто окажется сильнее и покинет арену с поясом?
Гасанов
Арышев
Россия
Страна
Россия
30
Возраст
32
23
Бои
26
21 (6 / 1 / 14)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (14 / 2 / 1)
2 (0 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (0 / 0 / 8)
0
Ничьи
1
Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
—
180,5
Рост (см)
180,5
185
Размах рук (см)
185
Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, пять раз защитил пояс. Идет на серии из 16 побед. В последнем поединке в феврале единогласным решением судей одолел Шамиля Абдулаева. На данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.
В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Становился чемпионом Гран-при в лиге Hardcore FC. После этого провел несколько поединков и перешел в «Наше Дело», где также выиграл пояс. В последнем бою в феврале защитил титул, нокаутировав Даурена Ермекова в первом раунде. На данный момент идет на серии из девяти побед. В предстоящем поединке дебютирует в ACA.
Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, но и в стойке он как минимум способен навязать конкуренцию ударнику Арышеву.
Впрочем, вряд ли Гасанов будет задерживаться на верхнем этаже. Все-таки претендент там опаснее, а вот в партере действующий чемпион на бумаге гораздо сильнее. Полагаем, за счет физической мощи и качественной борьбы Гасанов будет изматывать Арышева и планомерно забирать очки за счет контроля. Но претендент пока ни разу не проигрывал досрочно, да и с выносливостью у него тоже порядок.
Так что ждем затяжной поединок, который с высокой вероятностью вовсе пройдет все пять раундов. А для ставки выбираем комбинацию исхода и тотала.
Турнир АСА 190 стартует на московской «ЦСКА Арене» в пятницу, 16 августа, в 16:00 по местному времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Гасанов — Арышев стоит ожидать не ранее 22:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:30 мск.