Магомедрасул Гасанов — Дмитрий Арышев, 15 августа: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, но и в стойке он как минимум способен навязать конкуренцию ударнику Арышеву.

Впрочем, вряд ли Гасанов будет задерживаться на верхнем этаже. Все-таки претендент там опаснее, а вот в партере действующий чемпион на бумаге гораздо сильнее. Полагаем, за счет физической мощи и качественной борьбы Гасанов будет изматывать Арышева и планомерно забирать очки за счет контроля. Но претендент пока ни разу не проигрывал досрочно, да и с выносливостью у него тоже порядок.

Так что ждем затяжной поединок, который с высокой вероятностью вовсе пройдет все пять раундов. А для ставки выбираем комбинацию исхода и тотала.