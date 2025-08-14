Ведомости
13 августа 14:13

Магомедрасул Гасанов — Дмитрий Арышев, 15 августа: прогноз на титульный бой ACA, трансляция и полный кард

Дебютант лиги сразу бьется за пояс
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Главным событием турнира ACA 190 станет титульный поединок в среднем весе (до 84,4 кг) между россиянами Магомедрасулом Гасановым и Дмитрием Арышевым. Кто окажется сильнее и покинет арену с поясом?

Статистика

Свернуть

Гасанов

 

Арышев

Россия

Страна

Россия

30

Возраст

32

23

Бои

26

21 (6 / 1 / 14)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (14 / 2 / 1)

2 (0 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (0 / 0 / 8)

0

Ничьи

1

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона ACA

180,5

Рост (см)

180,5

185

Размах рук (см)

185

Магомедрасул Гасанов

Свернуть

Уроженец Дагестана. В профессиональных ММА выступает с 2014 года. В 2021-м стал чемпионом ACA в среднем весе, пять раз защитил пояс. Идет на серии из 16 побед. В последнем поединке в феврале единогласным решением судей одолел Шамиля Абдулаева. На данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.

Дмитрий Арышев

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Становился чемпионом Гран-при в лиге Hardcore FC. После этого провел несколько поединков и перешел в «Наше Дело», где также выиграл пояс. В последнем бою в феврале защитил титул, нокаутировав Даурена Ермекова в первом раунде. На данный момент идет на серии из девяти побед. В предстоящем поединке дебютирует в ACA.

Сравнение коэффициентов


 Победа ГасановаПобеда АрышеваТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,145,652,551,45

Прогноз на бой

Свернуть

Гасанов, пожалуй, находится на пике карьеры. Он регулярно демонстрирует качественную функциональную подготовку и на длинной дистанции почти не оставляет соперникам шансов. Действующий чемпион делает ставку на борьбу, но и в стойке он как минимум способен навязать конкуренцию ударнику Арышеву.

Впрочем, вряд ли Гасанов будет задерживаться на верхнем этаже. Все-таки претендент там опаснее, а вот в партере действующий чемпион на бумаге гораздо сильнее. Полагаем, за счет физической мощи и качественной борьбы Гасанов будет изматывать Арышева и планомерно забирать очки за счет контроля. Но претендент пока ни разу не проигрывал досрочно, да и с выносливостью у него тоже порядок. 

Так что ждем затяжной поединок, который с высокой вероятностью вовсе пройдет все пять раундов. А для ставки выбираем комбинацию исхода и тотала.

Полный кард, где смотреть бой Гасанов — Арышев

Свернуть

Турнир АСА 190 стартует на московской «ЦСКА Арене» в пятницу, 16 августа, в 16:00 по местному времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому главный бой Гасанов Арышев стоит ожидать не ранее 22:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:30 мск.

Основной кард

  • Магомедрасул Гасанов (Россия) Дмитрий Арышев (Россия). Средний вес. Титульный бой;
  • Леонардо Силва (Бразилия) — Фаридун Одилов (Таджикистан). Полутяжелый вес;
  • Павел Гордеев (Россия) — Биберт Туменов (Россия). Легкий вес;
  • Энрике Барзола (Перу) — Марат Балаев (Россия). Полулегкий вес;
  • Махарбек Каргинов (Россия) — Алимардан Абдыкааров (Кыргызстан). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Александр Грозин (Россия) — Алексей Полпудников (Россия). Легкий вес;
  • Амир Алиакбари (Иран) — Салимгерей Расулов (Россия). Тяжелый вес;
  • Томаш Дэк (Словакия) — Олег Борисов (Россия). Легчайший вес;
  • Майк Грейвс (США) — Алексей Махно (Россия). Полулегкий вес;
  • Карлос Аугусто да Силва (Бразилия) — Глеб Хабибулин (Россия). Полулегкий вес;
  • Давид Джибилов (Россия) — Тимур Валиев (Россия). Полулегкий вес;
  • Денис Измоденов (Россия) — Виталий Слипенко (Россия). Полусредний вес;
  • Халид Сатуев (Россия) — Эриван Перейра (Бразилия). Полусредний вес;
  • Висенте Варгас (Перу) — Саид-Магомед Батукаев (Россия). Легкий вес;
  • Азатбек Кочоров (Кыргызстан) — Сергей Ширкунов (Россия). Наилегчайший вес.

