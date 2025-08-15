Варвара Грачева — Вероника Кудерметова, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Вероника Кудерметова дошла уже до четвертьфинала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, где встретится с француженкой Варварой Грачевой. Чем завершится противостояние действующей и бывшей представительниц России?
Дата / Время: 15.08.2025, не ранее 23:30 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Grandstand (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Варвара Грачева (25 лет, 103-я ракетка мира)
Вероника Кудерметова (28 лет, 36-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Жасмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2)
До июня 2023 года представляла Россию, теперь выступает за Францию. Не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Истбурне на траве, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 22 победы при 19 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая четвертая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 29 побед при 11 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.
Соперницы провели два официальных очных матча на харде. Кудерметова выиграла оба.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,90 на успех француженки.
Последний очный матч спортсменок завершился разгромом и продлился 13 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).
Кудерметова в последние недели в прекрасной форме, и её выход в четвертьфинал можно было допустить — хотя это всё равно неожиданно. А вот Грачёва — абсолютная сенсация турнира в Цинциннати. Француженка пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем одержала четыре победы, в том числе над двумя сеяными соперницами.
При этом с сеткой Грачёвой относительно повезло. Да и в целом её запас прочности, кажется, почти израсходован. Учитывая, что у Кудерметовой больше опыта игры на высоких стадиях, а её стиль лучше подходит для кортов Цинциннати, пробуем ставку на минусовую фору по геймам через россиянку.