Варвара Грачева — Вероника Кудерметова, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Кудерметова в последние недели в прекрасной форме, и её выход в четвертьфинал можно было допустить — хотя это всё равно неожиданно. А вот Грачёва — абсолютная сенсация турнира в Цинциннати. Француженка пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем одержала четыре победы, в том числе над двумя сеяными соперницами.

При этом с сеткой Грачёвой относительно повезло. Да и в целом её запас прочности, кажется, почти израсходован. Учитывая, что у Кудерметовой больше опыта игры на высоких стадиях, а её стиль лучше подходит для кортов Цинциннати, пробуем ставку на минусовую фору по геймам через россиянку.