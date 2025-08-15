Ведомости
Варвара Грачева — Вероника Кудерметова, 15 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

Вряд ли многие ждали этих спортсменок на столь высокой стадии
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Вероника Кудерметова дошла уже до четвертьфинала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, где встретится с француженкой Варварой Грачевой. Чем завершится противостояние действующей и бывшей представительниц России?

Дата / Время: 15.08.2025, не ранее 23:30 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Grandstand (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Варвара Грачева (25 лет, 103-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Кэти Волынец (США) — 6:4, 3:6, 6:3
  • 2-й круг: София Кенин (США, 24) — 6:7 (7:9), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Каролина Мухова (Чехия, 11) — 6:2, 6:4
  • 4-й круг: Элла Зайдель (Германия) — 2:6, 6:1, 6:1

Вероника Кудерметова (28 лет, 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 17) — 6:4, 7:6 (7:0)
  • 3-й круг: Клара Таусон (Дания, 16) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4
  • 4-й круг: Магда Линетт (Польша, 31) — 6:4, 6:3

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Жасмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2)

Варвара Грачёва

До июня 2023 года представляла Россию, теперь выступает за Францию. Не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Истбурне на траве, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 22 победы при 19 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Вероника Кудерметова

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде и действующая четвертая — в парном. Индивидуально выиграла два титула WTA — на грунте и харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте (хард) и Хертогенбосе (трава), на Australian Open вылетела в четвертом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 29 побед при 11 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

Личные встречи

Соперницы провели два официальных очных матча на харде. Кудерметова выиграла оба.

Ставки на исход

Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,46 на её победу и 2,90 на успех француженки.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок завершился разгромом и продлился 13 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (21,5) и 1,91 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ГрачевойПобеда КудерметовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,901,461,891,91

Прогноз и ставка

Кудерметова в последние недели в прекрасной форме, и её выход в четвертьфинал можно было допустить — хотя это всё равно неожиданно. А вот Грачёва — абсолютная сенсация турнира в Цинциннати. Француженка пробилась в основную сетку через квалификацию, а затем одержала четыре победы, в том числе над двумя сеяными соперницами.

При этом с сеткой Грачёвой относительно повезло. Да и в целом её запас прочности, кажется, почти израсходован. Учитывая, что у Кудерметовой больше опыта игры на высоких стадиях, а её стиль лучше подходит для кортов Цинциннати, пробуем ставку на минусовую фору по геймам через россиянку.

