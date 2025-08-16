Филип Хргович — Дэвид Аделейе, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Опыта у Хрговича больше, а Аделейе еще не бился со столь статусными соперниками. Хорват провалил бой с Дюбуа, но провел работу над ошибками и достойно выглядел в поединке с Джойсом. Если функциональных проблем у Хрговича не будет, то он наверняка получит преимущество как в накопительном тоннаже ударов, так и в точности.

Панчер Аделейе, конечно, может доставить проблем, но оборонительных навыков хорвата, полагаем, хватит, чтобы избежать серьезных кризисов. А уже в поздних раундов британец рискует оказаться в ловушке, вымотавшись физически и потеряв остроту в атаке. Рискнем предположить, что Хргович в итоге победит либо по очкам, либо нокаутом в концовке.