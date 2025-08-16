Филип Хргович — Дэвид Аделейе, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В субботу, 16 августа, в Эр-Рияде пройдет крупный вечер профессионального бокса. В рамках турнира хорват Филип Хргович будет защищать пояс WBO International в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), на который претендует британец Дэвид Аделейе. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Хргович
Аделейе
Хорватия
Страна
Англия
33
Возраст
28
19
Бои
15
18 (14)
Победы (нокауты)
14 (13)
1 (1)
Поражения (нокауты)
1 (1)
15
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
28
198
Рост (см)
194
208
Размах рук (см)
194
Правша
Стойка
Правша
Начал заниматься боксом в 13-летнем возрасте. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2016, чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBC International и IBF International в тяжелом весе. В июне 2024-го бился за временный титул IBF и уступил Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде. В последнем поединке в апреле единогласным решением победил Джо Джойса и выиграл пояс WBO International.
Начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2023-м выиграл пояс WBO European в тяжелом весе. Защитил титул один раз, после чего уступил в объединительном поединке Фабио Уордли. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в апреле нокаутировал Джейми Чикеву в шестом раунде и стал чемпионом Британии в тяжелом весе.
Опыта у Хрговича больше, а Аделейе еще не бился со столь статусными соперниками. Хорват провалил бой с Дюбуа, но провел работу над ошибками и достойно выглядел в поединке с Джойсом. Если функциональных проблем у Хрговича не будет, то он наверняка получит преимущество как в накопительном тоннаже ударов, так и в точности.
Панчер Аделейе, конечно, может доставить проблем, но оборонительных навыков хорвата, полагаем, хватит, чтобы избежать серьезных кризисов. А уже в поздних раундов британец рискует оказаться в ловушке, вымотавшись физически и потеряв остроту в атаке. Рискнем предположить, что Хргович в итоге победит либо по очкам, либо нокаутом в концовке.
Турнир на арене «ANB» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 16 августа, в 19:30 по московскому времени. Бой Хргович — Аделейе стоит ожидать не ранее 21:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
Полный кард