Филип Хргович — Дэвид Аделейе, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Кто укрепит позиции в рейтинговой гонке?
Александр Бокулёв
Источник: Riyadh Seasons
Источник: Riyadh Seasons

В субботу, 16 августа, в Эр-Рияде пройдет крупный вечер профессионального бокса. В рамках турнира хорват Филип Хргович будет защищать пояс WBO International в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), на который претендует британец Дэвид Аделейе. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Статистика

Хргович

 

Аделейе

Хорватия

Страна

Англия

33

Возраст

28

19

Бои

15

18 (14)

Победы (нокауты)

14 (13)

1 (1)

Поражения (нокауты)

1 (1)

15

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

28

198

Рост (см)

194

208

Размах рук (см)

194

Правша

Стойка

Правша

Филип Хргович

Начал заниматься боксом в 13-летнем возрасте. На любительском уровне выиграл бронзу Олимпиады-2016, чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира. С 2017 года выступает на профессиональном ринге. Выигрывал пояса WBC International и IBF International в тяжелом весе. В июне 2024-го бился за временный титул IBF и уступил Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде. В последнем поединке в апреле единогласным решением победил Джо Джойса и выиграл пояс WBO International.

Дэвид Аделейе

Начал заниматься боксом в 14-летнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В 2023-м выиграл пояс WBO European в тяжелом весе. Защитил титул один раз, после чего уступил в объединительном поединке Фабио Уордли. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в апреле нокаутировал Джейми Чикеву в шестом раунде и стал чемпионом Британии в тяжелом весе.

Сравнение коэффициентов

 Победа ХрговичаПобеда АделейеТМ (9,5)ТБ (9,5)
FONBET1,234,402,171,62

Прогноз на бой

Опыта у Хрговича больше, а Аделейе еще не бился со столь статусными соперниками. Хорват провалил бой с Дюбуа, но провел работу над ошибками и достойно выглядел в поединке с Джойсом. Если функциональных проблем у Хрговича не будет, то он наверняка получит преимущество как в накопительном тоннаже ударов, так и в точности. 

Панчер Аделейе, конечно, может доставить проблем, но оборонительных навыков хорвата, полагаем, хватит, чтобы избежать серьезных кризисов. А уже в поздних раундов британец рискует оказаться в ловушке, вымотавшись физически и потеряв остроту в атаке. Рискнем предположить, что Хргович в итоге победит либо по очкам, либо нокаутом в концовке.

Где смотреть бой Хргович Аделейе

Турнир на арене «ANB» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в субботу, 16 августа, в 19:30 по московскому времени. Бой Хргович — Аделейе стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Мозес Итаума (Англия) — Диллиан Уайт (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул WBO Inter-Continental;
  • Ник Болл (Англия) — Сэм Гудман (Австралия). Полулегкий вес. Бой за титул WBA;
  • Филип Хргович (Хорватия) — Дэвид Аделейе (Англия). Тяжелый вес;
  • Рэй Форд (США) — Абрахам Нова (Пуэрто-Рико). Второй полулегкий вес;
  • Хаято Цуцуми (Япония) — Каис Ашфак (Англия). Второй полулегкий вес;
  • Мохаммед Алакель (Саудовская Аравия) — Юмнам Сантош Сингх (Индия). Второй полулегкий вес.

