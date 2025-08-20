Онс Жабер — Арина Соболенко, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Партнерский проект
Онс Жабер (28 лет, 5-я ракетка мира)
Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира)
Победительница этого матча сыграет на стадии 1/2 финала турнира с сильнейшей из пары Мари Боузкова (Чехия) - Каролина Мухова (Чехия).
Жабер нуждается в игровой практике. Видно, что с течением времени представительница Туниса прибавляет, но пока на ее действиях сказывается небольшое количество матчей, проведенных на харде. Онс хорошо подает и уверенно смотрится при построении атакующей игры. Однако заметно, что многовато невынужденных ошибок она допускает.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Арина прибавляет с каждым матчем, проведенным на турнире. После непростой победы над Энн Ли она уверенно переиграла Дарью Касаткину. Случаются еще определенные огрехи в действиях представительницы Беларуси, но тем не менее уверенность в своих действиях на задней линии возрастает.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Теннисистки встречались между собой пять раз. Три победы на счету Арины.
Коэффициент на победу Онс Жабер оценен котировкой 2,43, а успех Арины Соболенко представлен 1,57.
Базовый тотал в этой игре в БК PARI установлен на отметке 21,5 гейм. Больше и меньше представлен одинаковой котировкой 1,90.
Жабер прибавляет и становится все более уверенной в собственных силах. Соболенко комфортно себя чувствует в розыгрышах на задней линии. Ожидаем, что в этой встрече мы станем свидетелями упорной борьбы. Рассчитывать на легкую победу одной из участниц этого противостояния крайне сложно. Делаем ставку на тотал больше (20,5) гейма с коэффициентом 1,72.
Наша ставка выиграла. Соболенко одержала победу со счетом 7:5, 6:3.