Онс Жабер — Арина Соболенко, прогноз на 19 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Увидим ли мы борьбу в этой встрече?
Руслан Ипполитов

На стадии 1/4 финала на турнире в Цинциннати сыграют Онс Жабер и Арина Соболенко. Увидим ли мы в этом противостоянии интригу?

Дата / Время: 19.08.2023, время не ранее 02:00 МСК

Онс Жабер (28 лет, 5-я ракетка мира)

  • 2-й круг: Ангелина Калинина (Украина) - 6:3, 6:7, 7:6
  • 3-й круг: Донна Векич (Хорватия) - 5:2, отказ Донны Векич

Арина Соболенко (25 лет, 2-я ракетка мира)

  • 2-й круг: Энн Ли (США) - 5:7, 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Россия) - 6:3, 6:3

Победительница этого матча сыграет на стадии 1/2 финала турнира с сильнейшей из пары Мари Боузкова (Чехия) - Каролина Мухова (Чехия).

Онс Жабер

Жабер нуждается в игровой практике. Видно, что с течением времени представительница Туниса прибавляет, но пока на ее действиях сказывается небольшое количество матчей, проведенных на харде. Онс хорошо подает и уверенно смотрится при построении атакующей игры. Однако заметно, что многовато невынужденных ошибок она допускает. 

Арина Соболенко 

Арина прибавляет с каждым матчем, проведенным на турнире. После непростой победы над Энн Ли она уверенно переиграла Дарью Касаткину. Случаются еще определенные огрехи в действиях представительницы Беларуси, но тем не менее уверенность в своих действиях на задней линии возрастает. 

Личные встречи

Теннисистки встречались между собой пять раз. Три победы на счету Арины. 

Ставки на исход

Коэффициент на победу Онс Жабер оценен котировкой 2,43, а успех Арины Соболенко представлен 1,57. 

Ставки на тоталы

Базовый тотал в этой игре в БК PARI установлен на отметке 21,5 гейм. Больше и меньше представлен одинаковой котировкой 1,90. 

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЖаберПобеда СоболенкоТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,431,571,901,90

Прогноз и ставка

Жабер прибавляет и становится все более уверенной в собственных силах. Соболенко комфортно себя чувствует в розыгрышах на задней линии. Ожидаем, что в этой встрече мы станем свидетелями упорной борьбы. Рассчитывать на легкую победу одной из участниц этого противостояния крайне сложно. Делаем ставку на тотал больше (20,5) гейма с коэффициентом 1,72. 

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Соболенко одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

