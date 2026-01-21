Кайрат - Брюгге, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Констатируем, что «Кайрат» подходит к заключительному домашнему матчу Лиги чемпионов нынешнего сезона без должной игровой практики. Местный чемпионат был завершен еще в конце октября, после чего алматинцы сосредоточились на главном еврокубковом турнире. Несколько дней назад «Кайрат» провел спарринг с хорватским клубом «Вараждин», сыграв в нулевую ничью.

«Брюгге», напротив, находится в должном игровом тонусе. В первом туре после возобновления чемпионата Бельгии команда уступила аутсайдеру со счетом 2:3. На такой результат повлияло раннее удаление у «Брюгге», когда коллектив остался в меньшинстве с конца первого тайма. Тем не менее, подопечные Ивана Леко продолжают демонстрировать высокие показатели в атаке, забивая минимум два гола в пяти из шести последних матчей.

«Кайрат», безусловно, навяжет борьбу сопернику – особенно в первые минуты. Но на дистанции всей игры алматинцев может не хватить. Показательна встреча с «Копенгагеном», когда чемпион Казахстана владел преимуществом лишь в отдельных эпизодах. Прогнозируем победу фаворита за коэффициент 1,57.