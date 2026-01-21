Ведомости
Кайрат - Брюгге, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Последний домашний матч алматинцев в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
Валентин Васильев

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет «Брюгге». Казахстанская команда проводит дебютный сезон в основной стадии еврокубкового турнира, и пока получилось набрать лишь одно очко благодаря домашней ничьей с «Пафосом». Есть ли шансы у хозяев против бельгийского коллектива?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) 

20.01.2026, Вт

18:30 МСК

«Брюгге» (Брюгге, Бельгия)

П1 - 4.90

Х - 4.70

П2 - 1.57

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур

Стадион: «Астана Арена» (Астана, Казахстан)

Главный судья: не назначен

Форма команд

Свернуть

Команды впервые в истории проведут очную встречу.

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026«Вараждин»

0:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

09.12.2025«Кайрат»

0:1

«Олимпиакос»

Лига чемпионов

26.11.2025«Копенгаген»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

05.11.2025«Интер»

2:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

26.10.2025«Кайрат»

1:1

«Астана»

КПЛ

Последние пять матчей «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2026«Брюгге»

2:3

«РААЛ Ла Лувирье»

Высшая лига Бельгии

13.01.2026«Шарлеруа»

2:0

«Брюгге»

Кубок Бельгии

08.01.2026«Брюгге»

2:2

«Штурм»

Товарищеский матч

26.12.2025«Генк»

3:5

«Брюгге»

Высшая лига Бельгии

21.12.2025«Брюгге»

2:1

«Гент»

Высшая лига Бельгии

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Кайрат» замыкает турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов с одним очком. «Брюгге» располагается на 31-й строчке.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Свернуть

Констатируем, что «Кайрат» подходит к заключительному домашнему матчу Лиги чемпионов нынешнего сезона без должной игровой практики. Местный чемпионат был завершен еще в конце октября, после чего алматинцы сосредоточились на главном еврокубковом турнире. Несколько дней назад «Кайрат» провел спарринг с хорватским клубом «Вараждин», сыграв в нулевую ничью.

«Брюгге», напротив, находится в должном игровом тонусе. В первом туре после возобновления чемпионата Бельгии команда уступила аутсайдеру со счетом 2:3. На такой результат повлияло раннее удаление у «Брюгге», когда коллектив остался в меньшинстве с конца первого тайма. Тем не менее, подопечные Ивана Леко продолжают демонстрировать высокие показатели в атаке, забивая минимум два гола в пяти из шести последних матчей.

«Кайрат», безусловно, навяжет борьбу сопернику – особенно в первые минуты. Но на дистанции всей игры алматинцев может не хватить. Показательна встреча с «Копенгагеном», когда чемпион Казахстана владел преимуществом лишь в отдельных эпизодах. Прогнозируем победу фаворита за коэффициент 1,57.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Астане покажет Okko

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Кайрат»: -

«Брюгге»: Аудор, Миньоле (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Кайрат» - «Брюгге»:

Позиция«Кайрат»«Брюгге»Позиция
Вратарь77. Анарбеков16. Ван ден ХевелВратарь
Защитник20. Тапалов64. СаббеЗащитник
Защитник25. Широбоков4. ОрдонезЗащитник
Защитник80. Сорокин44. МехелеЗащитник
Полузащитник 3. Мата65. СейсПолузащитник
Полузащитник 18. Глэйзер10. ВетлесенПолузащитник
Полузащитник 17. Байбек25. СтанковичПолузащитник 
Полузащитник24. Мрынский67. ДиахонПолузащитник
Полузащитник99. Рикардиньо17. ВерманНападающий
Нападающий10. Зария8. ЦолисНападающий
Нападающий26. Сантос20. ВанакенНападающий
Главный тренерРафаэль УразбахтинИван ЛекоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК FONBET увеличит почти в пять раз номинал сыгравшей ставки на победу казахстанцев. Успех гостей котируется за 1,57. На ничью можно поставить за коэффициент 4,70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Кайрат» - «Брюгге»?

Наиболее вероятный исход в линии FONBET - победа гостей со счетом 2:0. На этот маркер предлагается поставить за коэффициент 8,50.

Матч «Кайрат» - «Брюгге» будет результативным?

Коэффициент 1,62 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра может получиться результативной.

Где пройдет матч «Кайрат» – «Брюгге»?

В связи с погодными условиями клуб из Алматы принял решение провести матч против «Брюгге» в столице Казахстана на стадионе «Астана-Арена».

