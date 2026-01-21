Кайрат - Брюгге, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» примет «Брюгге». Казахстанская команда проводит дебютный сезон в основной стадии еврокубкового турнира, и пока получилось набрать лишь одно очко благодаря домашней ничьей с «Пафосом». Есть ли шансы у хозяев против бельгийского коллектива?
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур
Стадион: «Астана Арена» (Астана, Казахстан)
Главный судья: не назначен
Команды впервые в истории проведут очную встречу.
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|«Вараждин»
0:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|09.12.2025
|«Кайрат»
0:1
«Олимпиакос»
Лига чемпионов
|26.11.2025
|«Копенгаген»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
|05.11.2025
|«Интер»
2:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|26.10.2025
|«Кайрат»
1:1
«Астана»
КПЛ
Последние пять матчей «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|«Брюгге»
2:3
«РААЛ Ла Лувирье»
Высшая лига Бельгии
|13.01.2026
|«Шарлеруа»
2:0
«Брюгге»
Кубок Бельгии
|08.01.2026
|«Брюгге»
2:2
«Штурм»
Товарищеский матч
|26.12.2025
|«Генк»
3:5
«Брюгге»
Высшая лига Бельгии
|21.12.2025
|«Брюгге»
2:1
«Гент»
Высшая лига Бельгии
«Кайрат» замыкает турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов с одним очком. «Брюгге» располагается на 31-й строчке.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
Констатируем, что «Кайрат» подходит к заключительному домашнему матчу Лиги чемпионов нынешнего сезона без должной игровой практики. Местный чемпионат был завершен еще в конце октября, после чего алматинцы сосредоточились на главном еврокубковом турнире. Несколько дней назад «Кайрат» провел спарринг с хорватским клубом «Вараждин», сыграв в нулевую ничью.
«Брюгге», напротив, находится в должном игровом тонусе. В первом туре после возобновления чемпионата Бельгии команда уступила аутсайдеру со счетом 2:3. На такой результат повлияло раннее удаление у «Брюгге», когда коллектив остался в меньшинстве с конца первого тайма. Тем не менее, подопечные Ивана Леко продолжают демонстрировать высокие показатели в атаке, забивая минимум два гола в пяти из шести последних матчей.
«Кайрат», безусловно, навяжет борьбу сопернику – особенно в первые минуты. Но на дистанции всей игры алматинцев может не хватить. Показательна встреча с «Копенгагеном», когда чемпион Казахстана владел преимуществом лишь в отдельных эпизодах. Прогнозируем победу фаворита за коэффициент 1,57.
В прямом эфире игру в Астане покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: -
«Брюгге»: Аудор, Миньоле (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кайрат» - «Брюгге»:
|Позиция
|«Кайрат»
|«Брюгге»
|Позиция
|Вратарь
|77. Анарбеков
|16. Ван ден Хевел
|Вратарь
|Защитник
|20. Тапалов
|64. Саббе
|Защитник
|Защитник
|25. Широбоков
|4. Ордонез
|Защитник
|Защитник
|80. Сорокин
|44. Мехеле
|Защитник
|Полузащитник
|3. Мата
|65. Сейс
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Глэйзер
|10. Ветлесен
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Байбек
|25. Станкович
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Мрынский
|67. Диахон
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Рикардиньо
|17. Верман
|Нападающий
|Нападающий
|10. Зария
|8. Цолис
|Нападающий
|Нападающий
|26. Сантос
|20. Ванакен
|Нападающий
|Главный тренер
|Рафаэль Уразбахтин
|Иван Леко
|Главный тренер
БК FONBET увеличит почти в пять раз номинал сыгравшей ставки на победу казахстанцев. Успех гостей котируется за 1,57. На ничью можно поставить за коэффициент 4,70.
Наиболее вероятный исход в линии FONBET - победа гостей со счетом 2:0. На этот маркер предлагается поставить за коэффициент 8,50.
Коэффициент 1,62 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра может получиться результативной.
Где пройдет матч «Кайрат» – «Брюгге»?
В связи с погодными условиями клуб из Алматы принял решение провести матч против «Брюгге» в столице Казахстана на стадионе «Астана-Арена».