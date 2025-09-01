Дарья Касаткина — Наоми Осака, 30 августа: прогноз на матч US Open

Осака дошла до финала на своем последнем турнире перед US Open, а в Нью-Йорке тоже демонстрирует отличные кондиции. За два матча она отдала соперницам только 11 геймов, в то время как Касаткина уже во втором круге испытала серьезные проблемы и проиграла сет Рахимовой.

Австралийка часто после качественного старта на турнирах Большого шлема резко проседает, в том числе функционально. И это особенно опасно, когда напротив будет столь опытная соперница с агрессивным стилем. Но и Касаткина повидала за карьеру многое, а потому рискнем предположить, что она всё же навяжет борьбу и сумеет избежать провала и разгрома. Попробуем ставку на плюсовую фору по геймам через бывшую россиянку.