Дарья Касаткина — Наоми Осака, 30 августа: прогноз на матч US Open

Одна из ярчайших афиш третьего круга
Александр Бокулёв

Бывшая первая ракетка Дарья Касаткина, которая теперь представляет Австралию, в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится с японкой Наоми Осакой — экс-лидером мирового рейтинга. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Дата / Время: 30.08.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 4:6, 7:5

Наоми Осака (27 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: Гретье Миннен (Бельгия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:3, 6:1

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Магдалена Фрех (Польша, 28) — Коко Гауфф (США, 3)

Дарья Касаткина

Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open — до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 19 побед при стольких же поражениях. На US Open лучший результат показала в 2017-м и 2023-м, когда доходила до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде и Монреале. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 29 побед при 12 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча — по одному на харде и грунте. В обоих случаях Осака выигрывала в двух сетах.

Ставки на исход

Букмекеры считают японку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,26 на её победу и 3,90 на успех австралийки.

Ставки на тоталы

Оба очных матча спортсменок продлились не более 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,80 на ТБ (19,5) и 2,00 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа КасаткинойПобеда ОсакиТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE3,901,261,9802,00

Прогноз и ставка

Осака дошла до финала на своем последнем турнире перед US Open, а в Нью-Йорке тоже демонстрирует отличные кондиции. За два матча она отдала соперницам только 11 геймов, в то время как Касаткина уже во втором круге испытала серьезные проблемы и проиграла сет Рахимовой.

Австралийка часто после качественного старта на турнирах Большого шлема резко проседает, в том числе функционально. И это особенно опасно, когда напротив будет столь опытная соперница с агрессивным стилем. Но и Касаткина повидала за карьеру многое, а потому рискнем предположить, что она всё же навяжет борьбу и сумеет избежать провала и разгрома. Попробуем ставку на плюсовую фору по геймам через бывшую россиянку.

