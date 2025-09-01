Дарья Касаткина — Камилла Рахимова, 28 августа: прогноз на матч US Open

Рахимова входит в число тех спортсменок, кто по ходу сезона обычно держится в тени, но на турнирах Большого шлема периодически проявляет себя — если не победами, то хотя бы достойной конкуренцией с топами. Но всё же она ещё нестабильнее, чем Касаткина, и обладает меньшим запасом прочности. Да и вязкий стиль представительницы Австралии потенциально неудобен для россиянки.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Касаткину явной фавориткой. Не исключаем того, что матч получится для австралийки непростым, но всё же играем минусовую фору по геймам через нее.