Дарья Касаткина — Камилла Рахимова, 28 августа: прогноз на матч US Open

Австралийка Дарья Касаткина, ранее представлявшая Россию, во втором круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой. Анализируем линию букмекеров на этот матч и выбираем вариант для ставки.
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Камилла Рахимова (23 года, 65-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония, 23)
Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open — до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 18 побед при 19 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2017-м и 2023-м, когда доходила до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
В одиночном разряде не поднималась выше 60-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на траве в Истбурне. На Уимблдоне вылетела в третьем круге, на Australian Open и «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 25 побед при стольких же поражениях. На US Open лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают австралийку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,44 на её победу и 2,78 на успех россиянки.
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).
Рахимова входит в число тех спортсменок, кто по ходу сезона обычно держится в тени, но на турнирах Большого шлема периодически проявляет себя — если не победами, то хотя бы достойной конкуренцией с топами. Но всё же она ещё нестабильнее, чем Касаткина, и обладает меньшим запасом прочности. Да и вязкий стиль представительницы Австралии потенциально неудобен для россиянки.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Касаткину явной фавориткой. Не исключаем того, что матч получится для австралийки непростым, но всё же играем минусовую фору по геймам через нее.