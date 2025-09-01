Ведомости
Дарья Касаткина — Камилла Рахимова, 28 августа: прогноз на матч US Open

Не так давно обе представляли Россию
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Австралийка Дарья Касаткина, ранее представлявшая Россию, во втором круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой. Анализируем линию букмекеров на этот матч и выбираем вариант для ставки.

Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Дарья Касаткина (28 лет, 18-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 7:5, 6:1

Камилла Рахимова (23 года, 65-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Каролин Гарсия (Франция) — 6:4, 4:6, 6:3

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Хейли Баптист (США) — Наоми Осака (Япония, 23)

Дарья Касаткина

Свернуть

Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open — до четвертого круга. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 18 побед при 19 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2017-м и 2023-м, когда доходила до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Камилла Рахимова

Свернуть

В одиночном разряде не поднималась выше 60-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на траве в Истбурне. На Уимблдоне вылетела в третьем круге, на Australian Open и «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 25 побед при стольких же поражениях. На US Open лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают австралийку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,44 на её победу и 2,78 на успех россиянки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (21,5) и 1,86 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа КасаткинойПобеда РахимовойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,442,781,941,86

Прогноз и ставка

Свернуть

Рахимова входит в число тех спортсменок, кто по ходу сезона обычно держится в тени, но на турнирах Большого шлема периодически проявляет себя — если не победами, то хотя бы достойной конкуренцией с топами. Но всё же она ещё нестабильнее, чем Касаткина, и обладает меньшим запасом прочности. Да и вязкий стиль представительницы Австралии потенциально неудобен для россиянки.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают Касаткину явной фавориткой. Не исключаем того, что матч получится для австралийки непростым, но всё же играем минусовую фору по геймам через нее.

