Карен Хачанов — Камиль Майхшак, 28 августа: прогноз на матч US Open

Не так давно спортсмены уже встречались в четвертом круге Уимблдона, и тогда Хачанов довольно уверенно победил, отдав сопернику лишь девять геймов. Всего за четыре матча россиянин проиграл поляку только один сет. В общем, преимущество по личным встречам очевидное. Да, на харде теннисисты не играли, но и на этом покрытии Хачанов базово превосходит Майхшака по уровню.

В последние недели россиянин выглядит надежно, и серьезных сомнений в его победе нет. Но на турнирах Большого шлема Хачанов не так уж часто разбирается с соперниками в минимальных трех сетах. Вот и Басаваредди в стартовом круге он отдал первый отрезок. Так что не исключаем, что и Майхшак зацепит хотя бы сет, но всё же играем аккуратную фору по геймам через россиянина.