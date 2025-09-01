Карен Хачанов — Камиль Майхшак, 28 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Первая ракетка России Карен Хачанов во втором круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года сыграет с поляком Камилем Майхшаком. Фаворит очевиден
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Карен Хачанов (29 лет, 9-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Камиль Майхшак (29 лет, 76-я ракетка мира)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Леандро Риди (Швейцария) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 19)
Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до финала в Торонто (хард), полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 30 побед при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Не поднимался выше 75-го места в мировом рейтинге и не брал титулов на уровне ATP. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марракеше на грунте, выиграл по «Челленджеру» на этом покрытии и на харде. На Уимблдоне дошел до четвертого круга, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в первом. Всего в 2025 году одержал 11 побед при восьми поражениях на уровне ATP. На US Open лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне не прошел квалификацию.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее соперники провели четыре официальных очных матча — по два на грунте и траве. Во всех случаях выигрывал Хачанов.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,27 на его победу и 3,80 на успех поляка.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Оба очных матча спортсменов на турнирах Большого шлема продлились три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (37,5) и 1,93 на ТМ (37,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Не так давно спортсмены уже встречались в четвертом круге Уимблдона, и тогда Хачанов довольно уверенно победил, отдав сопернику лишь девять геймов. Всего за четыре матча россиянин проиграл поляку только один сет. В общем, преимущество по личным встречам очевидное. Да, на харде теннисисты не играли, но и на этом покрытии Хачанов базово превосходит Майхшака по уровню.
В последние недели россиянин выглядит надежно, и серьезных сомнений в его победе нет. Но на турнирах Большого шлема Хачанов не так уж часто разбирается с соперниками в минимальных трех сетах. Вот и Басаваредди в стартовом круге он отдал первый отрезок. Так что не исключаем, что и Майхшак зацепит хотя бы сет, но всё же играем аккуратную фору по геймам через россиянина.